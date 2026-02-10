41-letna ameriška šampionka Lindsey Vonn je olimpijske sanje končala v nedeljo po grdem padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo. V padcu je utrpela "kompleksen zlom golenice" in bo potrebovala "več operacij".

Vonn je nastopila s startno številko 13 in padla po le 13 sekundah vožnje, potem ko je na progi zadela vratca, smuči pa so ji ostale pritrjene na smučarske čevlje, ko jo je zalučalo na sneg.

Kaj bo z njeno športno kariero sedaj, ko je utrpela tako hude poškodbe, ni jasno. So pa tuji mediji objavili podatke, koliko je Vonnova zaslužila na teh zimskih olimpijskih igrah. Zahvaljujoč novemu modelu nagrajevanja ameriških olimpijcev ji bo že samo dejstvo tekmovanja na zimskih igrah Milano–Cortina 2026 prineslo velikodušno denarno izplačilo. Ne glede na rezultat bo vsak član ameriške olimpijske in paraolimpijske ekipe prejel 200.000 dolarjev, kar je več kot 180.000 evrov, poroča net.hr. "Z drugimi besedami, tudi športniki, ki so, tako kot Vonnova, tekmovanje končali skoraj na samem začetku, ne bodo ostali brez odškodnine. Udeležba je dovolj," so dodali. Nekateri vrhunski športniki so, ko so se upokojili, ostali brez denarja in so sedaj na socialni pomoči.

icon-expand Lindsey Vonn FOTO: AP

Za primerjavo, na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 so ameriški olimpijci za zlato prejeli 37.500 dolarjev, kar je 31.468 evrov. Za srebro so prejeli 22.500 dolarjev (18.881 evrov) in za bron so prejeli 15.000 dolarjev (12.587 evrov). Zdaj je pristop bistveno drugačen: finančni bonus ni več rezerviran le za dobitnike medalj, temveč pripada vsem, ki so si prislužili nastop na olimpijskih igrah.

icon-expand Padec Lindsey Vonn FOTO: AP

Spremembo je omogočila rekordna donacija milijarderja Rossa Stevensa Olimpijskemu in paraolimpijskemu komiteju Združenih držav Amerike v višini 100 milijonov dolarjev (84 milijonov evrov). Ideja je jasna – športnikom zagotoviti stabilnost, neodvisno od medalj in stopničk, ter jih razbremeniti pritiska nagrad, ki temeljijo izključno na uspešnosti, še poroča net.hr.

icon-expand Reševalne ekipe dvigujejo Lindsey Vonn FOTO: AP

Lindsey Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini