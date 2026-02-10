41-letna ameriška šampionka Lindsey Vonn je olimpijske sanje končala v nedeljo po grdem padcu na smuku v Cortini d'Ampezzo. V padcu je utrpela "kompleksen zlom golenice" in bo potrebovala "več operacij".
Kaj bo z njeno športno kariero sedaj, ko je utrpela tako hude poškodbe, ni jasno. So pa tuji mediji objavili podatke, koliko je Vonnova zaslužila na teh zimskih olimpijskih igrah. Zahvaljujoč novemu modelu nagrajevanja ameriških olimpijcev ji bo že samo dejstvo tekmovanja na zimskih igrah Milano–Cortina 2026 prineslo velikodušno denarno izplačilo. Ne glede na rezultat bo vsak član ameriške olimpijske in paraolimpijske ekipe prejel 200.000 dolarjev, kar je več kot 180.000 evrov, poroča net.hr. "Z drugimi besedami, tudi športniki, ki so, tako kot Vonnova, tekmovanje končali skoraj na samem začetku, ne bodo ostali brez odškodnine. Udeležba je dovolj," so dodali. Nekateri vrhunski športniki so, ko so se upokojili, ostali brez denarja in so sedaj na socialni pomoči.
Za primerjavo, na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024 so ameriški olimpijci za zlato prejeli 37.500 dolarjev, kar je 31.468 evrov. Za srebro so prejeli 22.500 dolarjev (18.881 evrov) in za bron so prejeli 15.000 dolarjev (12.587 evrov). Zdaj je pristop bistveno drugačen: finančni bonus ni več rezerviran le za dobitnike medalj, temveč pripada vsem, ki so si prislužili nastop na olimpijskih igrah.
Spremembo je omogočila rekordna donacija milijarderja Rossa Stevensa Olimpijskemu in paraolimpijskemu komiteju Združenih držav Amerike v višini 100 milijonov dolarjev (84 milijonov evrov). Ideja je jasna – športnikom zagotoviti stabilnost, neodvisno od medalj in stopničk, ter jih razbremeniti pritiska nagrad, ki temeljijo izključno na uspešnosti, še poroča net.hr.
Naj poudarimo, da se številni športniki soočajo s hudimi finančnimi težavami, saj s tekmovanji ne zaslužijo dovolj, tako da nekateri iščejo rešitve tudi z objavami na OnlyFans.
Ne pozabimo tudi na besede najuspešnejšega slovenskega deskarja! Žan Košir, dobitnik treh olimpijskih kolajn, ki je v Livignu nastopil na svojih petih olimpijskih igrah, zelo pesimistično gleda na prihodnost slovenskega deskanja.
Lindsey Vonn je ena najboljših smučark v zgodovini
Ameriška šampionka je pri 41 letih želela ponoviti dosežek izpred 16 let, ko je bila zlata na OI v Whistlerju. A se tveganje ni izšlo. Po spektakularni vrnitvi po skoraj šestletni upokojitvi ji je bil ta podvig skorajda na dosegu rok. Ta izziv pa je postal tvegan po še eni hudi poškodbi, ki jo je utrpela med smukom v Crans Montani, le teden dni pred igrami.
Tekmovala je že s titanovo protezo v obnovljenem desnem kolenu, po novi poškodbi v Crans Montani pa je v Cortini na obeh treningih in nato na tekmi uporabljala opornico, s katero si je skušala utrditi in stabilizirati levo koleno, na katerem si je na smuku pred OI v Crans Montani strgala sprednjo križno vez.
Velja za eno najboljših smučark v zgodovini. Vsega skupaj je osvojila 84 zmag, več jih imata le Šved Ingemar Stenmark (86) in rojakinja Mikaela Shiffrin (108). Do dveh zmag je prišla to zimo po vrnitvi v beli cirkus po tekmovalni upokojitvi leta 2019.
Je najuspešnejša smučarka v obeh hitrih disciplinah, upoštevajoč dosežke žensk in moških, in je rekorderka s 45 zmagami na smukih za svetovni pokal ter 71 stopničkami v kraljevski disciplini ter z 49 stopničkami in 28 zmagami v superveleslalomu.
Novice za vas:
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV