Ko sta zvezdniški sestri dvojčici, ki ju poznamo iz kultne serije Polna hiša (Full House), Mary Kate in Ashley Olson ustanovili The Row leta 2006, nista želeli ustvariti še ene zvezdniške znamke. Nasprotno, dolgo časa nista javno izpostavljali svojih imen in sta se namerno umaknili iz medijev. Njuna ideja je bila minimalistična moda, vrhunski materiali brez logotipov in produkti brez agresivnega marketinga. To je ustvarilo občutek ekskluzivnosti.

"Tiha luksuzna" estetika

The Row je postal sinonim za tako imenovan tihi luksuz. Njune kreacije vsebujejo zelo preproste kroje, nevtralne barve, popolno izdelavo in zelo visoke cene. Oblačila niso "opazna", ampak so narejena tako, da jih prepoznajo ljudje z modnim znanjem.

Izjemna kakovost in proizvodnja

Velik del uspeha temelji na izdelavi oblačil v Italiji in Franciji, dragih naravnih materialih (kašmir, svila, fina volna) ter zelo strogi kontroli kakovosti. To pomeni, da so stroški visoki, a posledično tudi cene.

icon-expand Mary-Kate in Ashley Olsen sta direktorici modne znamke The Row. FOTO: Profimedia

Strategija omejene dostopnosti

The Row ne proizvaja masovno. Kolekcije so omejene, hitro razprodane in na voljo le v izbranih luksuznih trgovinah, kar ustvarja občutek redkosti in prestiža.

Kredibilnost v modnem svetu

Čeprav sta dvojčici znani iz Hollywooda, sta si v modni industriji pridobili spoštovanje, ker sta dolgo študirali modo "od znotraj", ker sta sodelovali z izkušenimi oblikovalci in predvsem, ker nista uporabljali svoje slave kot glavnega marketinškega orodja. Zaradi tega ju modni svet danes obravnava kot resni oblikovalki, ne kot zvezdnici.

icon-expand The Row je postal sinonim za tako imenovan tihi luksuz. FOTO: Profimedia

Preskok v ultra-luksuz