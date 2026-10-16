Večina ljudi bi verjetno pomislila, da z dovolj denarja izgine večina življenjskih težav. A eden najuspešnejših vlagateljev na svetu trdi, da povezava med bogastvom in srečo ni tako preprosta. Ray Dalio, ustanovitelj investicijskega velikana Bridgewater Associates, katerega premoženje ocenjujejo na približno 22 milijard dolarjev (okoli 19 milijard evrov), pravi, da denar človeku lahko zagotovi varnost, svobodo in udobnejše življenje. Toda po določeni točki več denarja ne pomeni nujno tudi več sreče.

Kje je meja?

icon-expand Ray Dalio FOTO: AP

Dalio je na dogodku Milken Institute Asia Summit v Singapurju povedal, da je denar pomemben del življenja, vendar njegova moč ni neomejena. Po njegovem mnenju obstaja raven finančne varnosti, po kateri nadaljnje kopičenje bogastva ne prinaša več občutnega povečanja življenjskega zadovoljstva. Še več, prepričan je, da ljudje pogosto iščejo srečo na napačnem mestu.

Najpomembnejši dejavnik sreče?

Po besedah milijarderja je za dolgoročno zadovoljstvo veliko pomembnejši občutek pripadnosti. "Najpomembnejši dejavnik sreče je občutek, da nekam pripadate, da ste del skupnosti," je povedal. Dalio meni, da imajo kakovostni odnosi z družino, prijatelji in širšo skupnostjo pogosto večji vpliv na počutje kot dodatni milijoni na bančnem računu. Ljudje, ki imajo okoli sebe podporno okolje in občutek povezanosti, so po njegovem mnenju pogosto bolj zadovoljni od tistih, ki zgolj povečujejo svoje premoženje.

Uspeh ni le vprašanje inteligence

Vlagatelj je spregovoril tudi o uspehu. Ne verjame, da o njem odločata zgolj inteligenca ali formalna izobrazba. Veliko pomembnejša se mu zdi sposobnost prilagajanja spremembam in učenje iz izkušenj.

Njegova pot je bila vse prej kot običajna. Družbo Bridgewater Associates je ustanovil leta 1975 in jo skozi desetletja razvil v enega največjih upravljavcev hedge skladov na svetu. Danes družba upravlja približno 102 milijardi dolarjev premoženja institucionalnih vlagateljev.

Kaj pa pravijo raziskave?

Dalio ni prvi bogataš, ki opozarja, da denar sam po sebi ne zagotavlja sreče. Tudi številne raziskave kažejo, da višji prihodki praviloma izboljšujejo kakovost življenja predvsem takrat, ko ljudem pomagajo zadovoljiti osnovne potrebe in zmanjšati finančni stres. Kasneje pa vpliv dodatnega zaslužka na srečo postane bistveno manjši. Morda ravno zato misel človeka, ki ima pod palcem milijarde, odmeva nekoliko drugače. Ne zato, ker bi denar izgubil pomen, ampak zato, ker tudi največje bogastvo ne more kupiti občutka, da nekam pripadate.