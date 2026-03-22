Ko je 30-letni Connor Stone zapustil vojsko, ni imel pojma, kaj naj počne v življenju. Začel je tam, kjer ni pričakoval: s prodajo lastnih oblačil na spletu. Danes pa je oče, ki s prodajanjem vintage izdelkov na dražbah v živo zasluži 30.000 funtov na mesec (35.000 evrov) – in 40 funtov (46,37 evra) dobička vsakih deset sekund.

Njegova zgodba je dokaz, kako hitro lahko spletna ekonomija spremeni življenje tistega, ki zna prepoznati pravo priložnost, poroča Profimedia.

Od vojske do spletne prodaje

Po koncu služenja v vojski je Connor poskusil z običajno službo. Delal je v prevozništvu, njegova plača pa je bila primerljiva s povprečnim zaslužkom v tej panogi. Medtem pa je na platformi Vinted začel prodajati nekaj svojih starih oblačil – in bil presenečen nad odzivom. Ko se je njegov mesečni zaslužek povzpel na 2.000 funtov (2.318 evrov), kar je ustrezalo njegovi takratni plači, se je odločil, da poskusi srečo s tem delom s polnim delovnim časom. Dal je odpoved v redni službi in se popolnoma posvetil prodaji vintage izdelkov.

Preboj: dražbe v živo

Pravi razcvet pa je doživel, ko je prodajo preselil na spletno platformo Whatnot, specializirano za prodajo v živo. Tam Connor organizira hitre dražbe vintage kosov – pogosto traja le deset sekund, da predmet najde novega lastnika. Najbolj osupljiv pa je njegov dobiček: - plašč North Face kupi pri veletrgovcu za 8 funtov (9,27 evra), - ga v eni sami dražbi proda za 48 funtov (55,63 evra), - v desetih sekundah tako ustvari 40 funtov (46,36 evra) čistega dobička. In to počne večkrat na dan.

Kako mu uspe prodati tako hitro?

Za svoje sledilce je pristop razdelil na tri ključne korake: 1. Hiter format dražb. Desetsekundne dražbe držijo ljudi v napetosti in spodbujajo impulzivne nakupe. 2. Ugodna nabava blaga. Kupuje pri veletrgovcih, kjer so starinski in rabljeni izdelki izjemno poceni. 3. Prepoznavnost osebne blagovne znamke. Redni gledalci njegovih dražb postanejo stalne stranke – kot pri televizijski prodaji v živo, le da se dogaja na telefonu.

Mesečni prihodki, o katerih večina lahko le sanja

Njegova spletna trgovina se je v manj kot dveh letih spremenila v uspešen posel. Danes Connor vsak mesec ustvari približno 30.000 funtov prihodkov (35.000 evrov), ob tem pa je delovni čas v celoti v njegovih rokah. Njegova zgodba navdušuje številne mlade Britance, ki iščejo alternativne načine zaslužka in fleksibilno delo prek spleta.

Od hobi prodaje do stabilnega posla