Cekin.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Potrošnik Gospodarstvo Zeleno Igre na srečo Pametna samooskrba
Družina za elektriko plačevala kar 4.000 evrov letno, nato ji je uspelo znesek občutno zmanjšati
Pametna samooskrba

Družina za elektriko plačevala kar 4.000 evrov letno, nato ji je uspelo znesek občutno zmanjšati

Kaj se spreminja na trgu dela? Več denarja za brezposelne, ugodnosti za starejše ...
Zaposleni

Kaj se spreminja na trgu dela? Več denarja za brezposelne, ugodnosti za starejše ...

Kaj se lahko naučimo od najbogatejših ljudi?
Finance

Kaj se lahko naučimo od najbogatejših ljudi?

Elon Musk zaposlenim v podjetju xAI postavil ultimat
Zaposleni

Elon Musk zaposlenim v podjetju xAI postavil ultimat

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt
OGLAS
Novice

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Preverili smo: se z novim obračunavanjem omrežnine res ne splača več investirati v sončno elektrarno?
Pametna samooskrba

Preverili smo: se z novim obračunavanjem omrežnine res ne splača več investirati v sončno elektrarno?

Nov sistem obračunavanja omrežnin je močno razburil javnost, še posebej presenečeni in razočarani so bili ob prejemu položnice za elektriko lastniki sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in električnih avtomobilov. Mnogi, ki so razmišljali o investiciji v sončno elektrarno, so zato sedaj v dvomih, da se samooskrba res splača.

Iskala sta način, kako na posestvu zmanjšati stroške, in ugotovila ...
Pametna samooskrba

Iskala sta način, kako na posestvu zmanjšati stroške, in ugotovila ...

Decembra je bil pogled na račun za električno energijo za marsikoga zelo boleč. Z novim sistemom obračuna omrežnine se je znesek na položnici v višji, zimski sezoni, pri številnih namreč podvojil ali celo potrojil. Cene električne energije zaenkrat še regulira Vlada, a temu najbrž že spomladi ne bo več tako in glede na to, da naj bi po napovedih cene električne energije v prihodnosti naraščale, se vsekakor splača raziskati možnosti samooskrbe z električno energijo. To sta storila tudi Manuela in Matej, ki na svojem posestvu promovirata trajnostno ponudbo turizma.

Kako velike domače sončne elektrarne v povprečju postavljamo Slovenci?
Pametna samooskrba

Kako velike domače sončne elektrarne v povprečju postavljamo Slovenci?

Želite postaviti svojo lastno sončno elektrarno, pa ne veste, kako velika naj bo?

Izračuni za elektriko, ki jih morate videti
Pametna samooskrba

Izračuni za elektriko, ki jih morate videti

Leto 2024 je na slovenskih tleh v veliki meri zaznamovalo burno dogajanje na področju obračunavanja električne energije. Ob vseh teh spremembah je na mestu vprašanje, kako si zagotoviti dolgoročno stabilno in ugodno oskrbo z električno energijo. Ker je bila do ukinitve NET meteringa ena najugodnejših možnosti postavitev sončne elektrarne, smo preverili, ali je temu tudi v času novega načina obračunavanja porabe še vedno tako.

Konkreten izračun: toliko bo štiričlansko družino stala izgradnja sončne elektrarne s hranilnikom energije
Pametna samooskrba

Konkreten izračun: toliko bo štiričlansko družino stala izgradnja sončne elektrarne s hranilnikom energije

Tudi po ukinitvi sistema neto meritev sončna elektrarna ostaja ugodna alternativa klasičnim virom energije, še posebej v kombinaciji s hranilnikom energije. Preverili smo, koliko boste morali odšteti za tovrstno investicijo.

'Smo v geopolitično zelo zaostrenem obdobju in pred večjimi regulatornimi spremembami'
Pametna samooskrba

'Smo v geopolitično zelo zaostrenem obdobju in pred večjimi regulatornimi spremembami'

Cene energentov, kot so nafta, zemeljski plin in elektrika, so ključen dejavnik, ki vpliva na svetovno gospodarstvo in vsakdanje življenje ljudi. Vendar pa te cene niso zgolj odraz ponudbe in povpraševanja, temveč tudi zapletenega prepleta geopolitičnih dejavnikov. Od vojnih konfliktov in trgovinskih sankcij do političnih odločitev velikih proizvajalk nafte, geopolitični dogodki pogosto povzročijo nenadne skoke ali padce cen energentov.

Ali sončna elektrarna še znižuje stroške gospodinjstva?
Pametna samooskrba

Ali sončna elektrarna še znižuje stroške gospodinjstva?

Električna energija je zadnje mesece zelo pogosta tema pogovorov v slovenski javnosti. Razlogov za to je več. V začetku leta je bil ukinjen NET metering, oktobra smo prešli na nov tarifni sistem za obračunavanje omrežnine, z novim letom pa naj bi bilo še konec regulacije cen elektrike. Mnogi so zato prepričani, da je edina smiselna rešitev samooskrba z električno energijo. Pa je temu res tako?

Vlada podaljšuje regulacijo cen električne energije
Pametna samooskrba

Vlada podaljšuje regulacijo cen električne energije

Vlada je sklenila podaljšati regulacijo cen električne energije za gospodinjstva do konca februarja, da bi preprečila, da bi zvišanje omrežnine vplivalo na končni strošek ljudi z električno energijo, je povedal premier Robert Golob.

Kako lahko znižate stroške elektrike ob novi omrežnini?
Pametna samooskrba

Kako lahko znižate stroške elektrike ob novi omrežnini?

Z novim načinom obračunavanja omrežnine so slovenska gospodinjstva postavljena pred izziv učinkovitejše rabe električne energije in prilagoditev navad, da bi optimizirala stroške. Katere ukrepe lahko sprejmejo odjemalci, pojasnjuje energetski svetovalec mreže ENSVET Matjaž Eržen.

Izključite jih! To so največji porabniki električne energije v gospodinjstvu
Pametna samooskrba

Izključite jih! To so največji porabniki električne energije v gospodinjstvu

Čeprav si ne bi mislili, da so te naprave veliki porabniki energije, lahko z njihovim izklopom občutno znižate račune za elektriko.

V spomin si vtisnite to razpredelnico!

S 1. oktobrom je začel veljati nov način obračunavanja omrežnine. Kaj morate vedeti?

V spomin si vtisnite to razpredelnico!
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Obvezna božičnica za vse? To pravijo delodajalci
Ali vam delodajalec izplačuje božičnico?

Obvezna božičnica za vse? To pravijo delodajalci

Uporabno
Untitled-1
Banke Seznam vseh slovenskih bank
 Untitled-1
Tečajnice Tečajnica vzajemnih skladov
 Untitled-1
Zaposlovanje Seznam prostih delovnih mest
E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Cekin.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Slovenijo zajelo sneženje: ponekod do 30 centimetrov, višje do pol metra novice
Slovenijo zajelo sneženje: ponekod do 30 centimetrov, višje do pol metra
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ... šport
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...
Madonna s fantom in petimi otroki žurala v Maroku: 'Oživela sem' popin
Madonna s fantom in petimi otroki žurala v Maroku: 'Oživela sem'
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe Vizita.si
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino Okusno.je
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka! Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli Bibaleze.si
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026 Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen Vizita.si
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
SEKCIJE:
Naslovnica Novice Finance Nepremičnine Izobraževanje Zaposlitev Upokojitev Podjetništvo Štartaj, Slovenija 2016! Pravni nasveti Kriptovalute Štartaj, Slovenija!
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2025, Cekin.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1333