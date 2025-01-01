Nov sistem obračunavanja omrežnin je močno razburil javnost, še posebej presenečeni in razočarani so bili ob prejemu položnice za elektriko lastniki sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in električnih avtomobilov. Mnogi, ki so razmišljali o investiciji v sončno elektrarno, so zato sedaj v dvomih, da se samooskrba res splača.
Decembra je bil pogled na račun za električno energijo za marsikoga zelo boleč. Z novim sistemom obračuna omrežnine se je znesek na položnici v višji, zimski sezoni, pri številnih namreč podvojil ali celo potrojil. Cene električne energije zaenkrat še regulira Vlada, a temu najbrž že spomladi ne bo več tako in glede na to, da naj bi po napovedih cene električne energije v prihodnosti naraščale, se vsekakor splača raziskati možnosti samooskrbe z električno energijo. To sta storila tudi Manuela in Matej, ki na svojem posestvu promovirata trajnostno ponudbo turizma.
Želite postaviti svojo lastno sončno elektrarno, pa ne veste, kako velika naj bo?
Leto 2024 je na slovenskih tleh v veliki meri zaznamovalo burno dogajanje na področju obračunavanja električne energije. Ob vseh teh spremembah je na mestu vprašanje, kako si zagotoviti dolgoročno stabilno in ugodno oskrbo z električno energijo. Ker je bila do ukinitve NET meteringa ena najugodnejših možnosti postavitev sončne elektrarne, smo preverili, ali je temu tudi v času novega načina obračunavanja porabe še vedno tako.
Tudi po ukinitvi sistema neto meritev sončna elektrarna ostaja ugodna alternativa klasičnim virom energije, še posebej v kombinaciji s hranilnikom energije. Preverili smo, koliko boste morali odšteti za tovrstno investicijo.
Cene energentov, kot so nafta, zemeljski plin in elektrika, so ključen dejavnik, ki vpliva na svetovno gospodarstvo in vsakdanje življenje ljudi. Vendar pa te cene niso zgolj odraz ponudbe in povpraševanja, temveč tudi zapletenega prepleta geopolitičnih dejavnikov. Od vojnih konfliktov in trgovinskih sankcij do političnih odločitev velikih proizvajalk nafte, geopolitični dogodki pogosto povzročijo nenadne skoke ali padce cen energentov.
Električna energija je zadnje mesece zelo pogosta tema pogovorov v slovenski javnosti. Razlogov za to je več. V začetku leta je bil ukinjen NET metering, oktobra smo prešli na nov tarifni sistem za obračunavanje omrežnine, z novim letom pa naj bi bilo še konec regulacije cen elektrike. Mnogi so zato prepričani, da je edina smiselna rešitev samooskrba z električno energijo. Pa je temu res tako?
Vlada je sklenila podaljšati regulacijo cen električne energije za gospodinjstva do konca februarja, da bi preprečila, da bi zvišanje omrežnine vplivalo na končni strošek ljudi z električno energijo, je povedal premier Robert Golob.
Z novim načinom obračunavanja omrežnine so slovenska gospodinjstva postavljena pred izziv učinkovitejše rabe električne energije in prilagoditev navad, da bi optimizirala stroške. Katere ukrepe lahko sprejmejo odjemalci, pojasnjuje energetski svetovalec mreže ENSVET Matjaž Eržen.
Čeprav si ne bi mislili, da so te naprave veliki porabniki energije, lahko z njihovim izklopom občutno znižate račune za elektriko.
S 1. oktobrom je začel veljati nov način obračunavanja omrežnine. Kaj morate vedeti?