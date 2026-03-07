Pierre Omidyar, ustanovitelj eBaya, velja za najbogatejšega Iranca na svetu, pri čemer se ocene njegovega premoženja v letu 2026 gibljejo med 10,5 in 14 milijardami dolarjev (od 9 do 12 milijard evrov), odvisno od vira. Mednarodni medij WION ga umešča pri približno 10,5 milijarde dolarjev, medtem ko analiza portala Fineducke navaja oceno 14 milijard dolarjev, kar ga v letu 2026 postavlja v sam vrh najbogatejših oseb iranskega porekla. Njegovo ime je neločljivo povezano z vzponom globalne e-trgovine, inovacijami v digitalni ekonomiji ter obsežnimi filantropskimi projekti, ki so ga uveljavili kot enega najvplivnejših tehnoloških vizionarjev zadnjih desetletij.

Odraščanje in pot do Silicijeve doline

icon-expand Pierre Omidyar FOTO: AP

Pierre Morad Omidyar se je rodil v Parizu, iranskim staršem, ki so se izobraževali in delali v tujini, kar je družini omogočilo selitev v ZDA. Že zgodaj je pokazal izjemno zanimanje za računalnike, programiranje in rastočo digitalno ekonomijo. Njegova radovednost in tehnično znanje sta ga pripeljala do razvoja prvih projektov, ki so napovedovali njegovo prihodnjo vlogo v svetu spletnih inovacij.

Rojstvo eBaya: Poslovna zgodba, ki je spremenila internet

Omidyar je pri 28 letih zasnoval projekt, ki je za vedno spremenil spletno trgovanje. Leta 1995 je na svojem osebnem računalniku ustvaril platformo AuctionWeb, ki je pozneje prerasla v eBay – eno prvih globalnih tržnic, ki je brez posrednikov povezala prodajalce in kupce po svetu. V zgolj nekaj letih je eBay postal sinonim za spletne dražbe in varno spletno trgovino. Platforma je rasla izjemno hitro, hkrati pa je s svojim inovativnim pristopom k digitalnemu zaupanju (sistem ocen, preverjanje prodajalcev, zaščita kupcev) redefinirala način, kako je svet nakupoval in prodajal. Prav Omidyar je tisti, ki je iz svoje sobe "redefiniral globalno trgovino" in postal pionir internetne revolucije.

Filantropija in investicije: Omidyarjev vpliv daleč presega eBay

Ko je eBay postal mednarodna senzacija in javno podjetje, se je Omidyar umaknil iz vsakodnevnega vodenja ter se usmeril v investicije in družbeno odgovorne projekte. Prek organizacije Omidyar Network financira tehnološke startupe, neodvisne medije, družbene inovacije in projekte, ki podpirajo preglednost, demokracijo ter odgovorno rabo digitalnih tehnologij. Portal Fineducke izpostavlja, da so njegove naložbe razširjene v različne tehnološke in medijske projekte, vključno s financiranjem platform, kot je The Intercept, kar ga uvršča tudi med vplivne globalne medijske financerje.

Razpon premoženja: Zakaj se ocene razlikujejo?

icon-expand Pierre Omidyar FOTO: Profimedia

Ocenjevanje premoženja tehnoloških milijarderjev je močno povezano z borznimi tečaji, investicijami v zasebna podjetja in različnimi metodologijami vrednotenja. Zato se Omidyarjeve številke razlikujejo: WION (2026): 10,5 milijarde ameriških dolarjev Fineducke (2026): 14 milijard ameriških dolarjev Kljub razlikam vsi kredibilni tuji viri soglasno navajajo, da je Pierre Omidyar najbogatejši Iranec na svetu in eden najvplivnejših tehnoloških vizionarjev svoje generacije.

Zakaj je Omidyar pomemben za globalni poslovni svet?

1. Sprememba poslovnih modelov eBay ni bil zgolj platforma, temveč nova ekonomija – pokazal je, da lahko splet poveže milijone ljudi brez fizičnega stika, kar je revolucionaliziralo poznejše gigantje, kot so Amazon Marketplace, AliExpress in Etsy. 2. Vpliv na digitalno zaupanje Sistem ocen, preverjanj in transparentnih transakcij je postal standard industrije. 3. Filantropija kot poslovni model Omidyar je eden redkih tehnoloških mogulov, ki enakovredno investira v poslovne priložnosti in družbeno odgovorne projekte ter tako ustvarja trajni vpliv na družbo.

Vizionar, ki je presegel meje tehnologije