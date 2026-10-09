Kot so za STA spomnili na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, je reforma plačnega sistema, ki se je začela 1. januarja lani, občutno spremenila plačne razrede županov. Pred reformo so bili glede na velikost občine uvrščeni od 47. do 60. plačnega razreda, njihove osnovne bruto plače pa so segale od 2889 do 4811 evrov. Z novim plačnim sistemom so župani uvrščeni od 45. do 64. plačnega razreda. Višje uvrstitve sicer ne pomenijo, da so celoten dvig plač dobili takoj, saj se pravica do višje plače pridobiva postopoma.

Najvišje uvrščeni župan je imel 1. januarja lani osnovno bruto plačo 5203 evre, oktobra lani 5594 evrov, junija letos pa 6036 evrov. Decembra letos bo njegova osnovna bruto plača predvidoma 6525 evrov, julija prihodnje leto 7014 evrov, januarja 2028 pa 8145 evrov.

Še dva primera plač

icon-expand Župani po plačni reformi z občutno višjimi plačami. FOTO: AP

Podoben trend velja tudi za druge razrede. Župan, ki je bil pred reformo v 58. plačnem razredu in je imel osnovno bruto plačo 4448 evrov, bo januarja 2028 dosegel bruto plačo 7678 evrov. Pri 56. plačnem razredu se bo osnovna plača s 4113 evrov povečala na 7026 evrov, pri 54. razredu pa s 3802 na 6430 evrov. Najnižji od sedmih razredov županov je bil pred reformo uvrščen v 47. plačni razred z osnovno plačo 2890 evrov. Po reformi je najnižji plačni razred županov 45., njihova osnovna plača pa naj bi januarja 2028 dosegla 4645 evrov bruto.

Med župani tudi po plačni reformi skepsa do sistema

Kako se plačna reforma pozna v praksi, kaže primer Občine Šentjur. Župan Marko Diaci je trenutno v 56. plačnem razredu in prejema 4767 evrov osnovne bruto plače, kar je 25,4 odstotka več kot decembra 2024, je povedal za STA. Januarja 2028 naj bi njegova osnovna plača znašala 6430 evrov, se pa lahko znesek zaradi uskladitve z inflacijo še spremeni. Diaci se sicer s plačno reformo ne strinja. Kot je pojasnil, zagovarja ureditev, po kateri bi bili župani opredeljeni kot javni uslužbenci z mandatom in ne kot funkcionarji. Po njegovem mnenju bi za župane tako veljala enaka pravila kot za javne uslužbence. Pri tem izhaja iz svojih izkušenj in meni, da so župani po naravi dela bolj javni uslužbenci kot funkcionarji. Medtem je osnovna bruto plača župana Mestne občine Celje Matije Kovača, ki je uvrščen v 59. plačni razred, decembra 2024 znašala 4113 evrov, od junija letos pa 5182 evrov, kar je 26 odstotkov več. Po koncu prehodnega obdobja, januarja 2028, naj bi dosegel plačo 7026 evrov bruto. Na celjski občini so za STA povedali, da so sredstva za plače načrtovali v proračunih, zato njihovo zvišanje v pretežnem delu ni vplivalo na druge proračunske izdatke, je pa zahtevalo skrbno načrtovanje. Župan Žalca Janko Kos je trenutno uvrščen v 56. plačni razred. Njegova osnovna bruto plača je decembra 2024 znašala 3802 evra, trenutno pa 4767 evrov, kar pomeni 25,4-odstotno povečanje. Januarja 2028 naj bi bila njegova osnovna plača 6430 evrov, je za STA povedal Kos.

Župani po občutnem zaostanku lovijo plače javnih uslužbencev

Reforma je bila po pojasnilih ministrstva potrebna predvsem zaradi porušenih razmerij med plačami funkcionarjev in javnih uslužbencev. Zaostanek za plačami javnih uslužbencev je bil po navedbah ministrstva še posebej izrazit pri županih in podžupanih. Plače funkcionarjev se namreč od uvrstitve v plačne razrede leta 2008 do leta 2023 v glavnem niso spreminjale, vrednost plačnih razredov pa je bila nespremenjena od septembra 2016. Po drugi strani so se uvrstitve javnih uslužbencev zviševale, njihove plače pa so se v zadnjih letih povečale tudi za več kot petino.