Potrošnik

Validirajte se ob vstopu na brezplačen avtobus za ogled lučk v Ljubljani

Finance

Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja

Gospodarstvo

10 najbolj plačanih zvezdnikov leta 2025

Novice

Kdaj bo žrebanje za Novoletni loto?

Novice

Odločitve, ki krojijo prihodnje cene elektrike

Potrošnik

Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?

V Nemčiji bo božična potrošnja letos dosegla rekordnih 85,24 milijarde evrov, kar državo postavlja na prvo mesto v EU po izdatkih za darila. Poglejte, kateri izdelki so najbolj priljubljeni in kako inflacija spreminja navade kupcev.

Potrošnik

Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje

Se vam zdijo življenjski stroški previsoki? Odkrijte deset evropskih držav, kjer je bivanje znatno ugodnejše. Podatki za leto 2025 razkrivajo, da so najcenejše države Evrope predvsem na jugovzhodu, mnoge tik ob Sloveniji, s precej nižjimi stroški bivanja.

Potrošnik

Stroški elektrike - tako jih boste znižali

Odločitev je vaša! Ko načrtujemo družinski proračun, si želimo čim več predvidljivosti. Stroški hrane, oblačil in drugih vsakodnevnih potreb so razmeroma stabilni, pri energiji pa je slika pogosto precej manj jasna. Računi za elektriko in ogrevanje se iz meseca v mesec spreminjajo, razlike pa niso vedno povezane samo s porabo.

Potrošnik

Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba

Ali ste pomislili, da bi umetna inteligenca lahko vplivala na vašo izbiro novega telefona ali računalnika? Zdi se, da bo do leta 2026 to povsem realno, saj bo umetna inteligenca kriva za precejšnje spremembe in morda celo podražitev naprav.

Potrošnik

Pošta Slovenije opozarja na poskuse spletnih prevar

Na Pošti Slovenije v zadnjih dneh zaznavajo vse več primerov lažnih sporočil, ki pozivajo k ureditvi novega datuma dostave. Uporabnike opozarjajo, da gre za poskuse spletnih prevar, zato naj ne klikajo na povezave v sporočilu in ne puščajo podatkov. Takšna sporočila naj izbrišejo, nanje ne odgovarjajo in ne vnašajo podatkov o plačilnih karticah.

Potrošnik

Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi

Ste pripravljeni na snežne strmine, a se bojite visokih cen? Italija v 2026 ponuja najcenejša evropska smučišča, med njimi Bardonecchia in Passo Tonale. Kranjska Gora ostaja v vrhu družinskih izbir.

Davki

Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci

Prodaja prazničnih slaščic na črno prinaša visoke globe za prodajalce in zdravstvena tveganja za kupce. Kaj nadzira FURS in kakšne so posledice? Predstavljamo tudi primer iz Avstrije.

Potrošnik

Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv

Kdaj bo treba plačati in koliko za ogled vodnjaka Trevi?

Potrošnik

Za pladenj odštela 3,50 evra, nato preverila njegovo pravo vrednost

Ali Knipfing, gospa iz Južne Karoline, ki ljubi brskanje po second-hand trgovinah - torej trgovinah z rabljenimi stvarmi, je za le 3,50 evra kupila star pladenj. Doma je bila prijetno presenečena.

Potrošnik

Nižji računi za ogrevanje: preverjeni nasveti in nastavitve

Preberite, kako s preprostimi triki in pravilnimi nastavitvami radiatorjev občutno zmanjšati visoke zimske račune za plin in uživati v toplejšem domu.

Fotografija računa iz restavracije v albanskem Skadru je postala viralna: sendvič, dve kavi in dve vodi za samo 4,77 evra. Preverite, zakaj je Albanija nova top destinacija!

