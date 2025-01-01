V Nemčiji bo božična potrošnja letos dosegla rekordnih 85,24 milijarde evrov, kar državo postavlja na prvo mesto v EU po izdatkih za darila. Poglejte, kateri izdelki so najbolj priljubljeni in kako inflacija spreminja navade kupcev.
Se vam zdijo življenjski stroški previsoki? Odkrijte deset evropskih držav, kjer je bivanje znatno ugodnejše. Podatki za leto 2025 razkrivajo, da so najcenejše države Evrope predvsem na jugovzhodu, mnoge tik ob Sloveniji, s precej nižjimi stroški bivanja.
Odločitev je vaša! Ko načrtujemo družinski proračun, si želimo čim več predvidljivosti. Stroški hrane, oblačil in drugih vsakodnevnih potreb so razmeroma stabilni, pri energiji pa je slika pogosto precej manj jasna. Računi za elektriko in ogrevanje se iz meseca v mesec spreminjajo, razlike pa niso vedno povezane samo s porabo.
Ali ste pomislili, da bi umetna inteligenca lahko vplivala na vašo izbiro novega telefona ali računalnika? Zdi se, da bo do leta 2026 to povsem realno, saj bo umetna inteligenca kriva za precejšnje spremembe in morda celo podražitev naprav.
Na Pošti Slovenije v zadnjih dneh zaznavajo vse več primerov lažnih sporočil, ki pozivajo k ureditvi novega datuma dostave. Uporabnike opozarjajo, da gre za poskuse spletnih prevar, zato naj ne klikajo na povezave v sporočilu in ne puščajo podatkov. Takšna sporočila naj izbrišejo, nanje ne odgovarjajo in ne vnašajo podatkov o plačilnih karticah.
Ste pripravljeni na snežne strmine, a se bojite visokih cen? Italija v 2026 ponuja najcenejša evropska smučišča, med njimi Bardonecchia in Passo Tonale. Kranjska Gora ostaja v vrhu družinskih izbir.
Prodaja prazničnih slaščic na črno prinaša visoke globe za prodajalce in zdravstvena tveganja za kupce. Kaj nadzira FURS in kakšne so posledice? Predstavljamo tudi primer iz Avstrije.
Kdaj bo treba plačati in koliko za ogled vodnjaka Trevi?
Ali Knipfing, gospa iz Južne Karoline, ki ljubi brskanje po second-hand trgovinah - torej trgovinah z rabljenimi stvarmi, je za le 3,50 evra kupila star pladenj. Doma je bila prijetno presenečena.
Preberite, kako s preprostimi triki in pravilnimi nastavitvami radiatorjev občutno zmanjšati visoke zimske račune za plin in uživati v toplejšem domu.
Fotografija računa iz restavracije v albanskem Skadru je postala viralna: sendvič, dve kavi in dve vodi za samo 4,77 evra. Preverite, zakaj je Albanija nova top destinacija!