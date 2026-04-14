Iščete destinacijo, ki nudi glamur riviere, a brez praznjenja denarnice? Bolgarija je odgovor, še posebej njen starodavni obalni dragulj Sozopol. Po poročanju strani Daily Mail Sozopol z raznobarvnimi hišami in kristalno čistim morjem močno spominja na obalo Amalfi v Italiji, vendar je bistveno bolj prijazen do vaše denarnice. Država doživlja močno rast turizma. Glavni razlog je očitno v izjemno ugodnih cenah v primerjavi z Grčijo, Španijo in Italijo, obenem pa ponuja enako čudovito pokrajino in plaže. Tako boste lahko uživali v vseh radostih dopusta brez finančnega stresa.

Nizke cene v Bolgariji: Kaj pričakovati in zakaj je ugodno?

Za tiste, ki želijo potovati ugodno, je Bolgarija top izbira. Laura Evans-Fisk iz podjetja Eurochange poudarja, da so cene tam občutno nižje. Čeprav je Bolgarija v evroobmočju, so stroški za hrano, pijačo in prenočišča bistveno nižji kot v državah, kot so Grčija, Španija ali Italija. Povedano bolj konkretno, "pivo si lahko privoščite za manj kot 2 evra, celoten obrok pa vas bo stal okoli 10 evrov." To pomeni, da lahko brez težav uživate v čudovitih plažah in slikoviti pokrajini, ne da bi vas skrbelo, da boste presegli svoj proračun, poroča stran Index.

Sozopol: Staro mesto z ugodno alternativo za sproščen dopust

Sozopol je za tiste, ki želijo mirneje dopustovati. "To čudovito obalno območje resnično spominja na Positano in Cinque Terre na slavni italijanski rivieri," pravi Evans-Fisk. Starodavno mesto z značilnimi lesenimi hišami in ozkimi, tlakovanimi ulicami se razprostira ob kristalno čistem morju. Je eno najstarejših bolgarskih obalnih mest, kar pomeni, da je manj prenatrpano kot mnoga druga letovišča in tako nudi bolj sproščeno izkušnjo. Za nepozabno kulinarično doživetje pa obiščite eno izmed številnih restavracij na klifih, kjer lahko uživate v svežih morskih plodovih in opazujete prečudovite sončne zahode.

Bolgarska obala: Alternative za Grčijo in Portugalsko za manj denarja

Bolgarija ponuja več kot le Sozopol. Laura Evans-Fisk izpostavlja tudi obalno mesto Sinemorets in plažo Veleka, ki sta pogosto primerjana z grškimi otoki, kot sta Zakintos in Kefalonija. Po njenih besedah "Bolgarska obala Črnega morja je vse bolj priljubljena, pokrajina pa je zelo podobna Kreti in Jonskim otokom."

Tam najdete vse, kar pričakujete od sredozemskega dopusta: zlate peščene plaže, turkizno morje, intimne zalive in zgodovinska mesta za raziskovanje. Sinemorets na južni obali je pravi skriti raj. Poseben čar mu daje reka Veleka, ki se obdana s peščenimi sipinami in zelenjem izliva v morje, saj se sladka in slana voda ločita z mivko, kar ponuja edinstveno izbiro kopanja.

Če iščete alternativo portugalskemu Algarvu, razmislite o mestu Tjulenovo ali Varvara. Te odročne skalnate vasi se nahajajo približno 60 kilometrov severno od Varne na bolgarski obali Črnega morja. Pokrajina je divja in dramatična, obala pa polna jam, ki so zelo podobne tistim v portugalskem Algarvu. Laura Evans-Fisk pravi, da je to odličen kraj za izlete z ladjo, kajakarstvo in potapljanje. Še en nasvet: julija okoli Tjulenovega cvetijo neskončna polja sončnic, kar je popolna kulisa za spektakularne fotografije, še posebej ob sončnem zahodu.

