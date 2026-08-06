Poletne počitnice na Jadranu za mnoge postajajo vse dražje, zato številni dopustniki iščejo destinacije, kjer lahko še vedno uživajo ob morju brez pretiranega posega v družinski proračun. Med kraji, ki jih zaradi ugodnih cen znova odkrivajo turisti, je tudi Čanj, manjše letovišče na črnogorski obali med Petrovcem in Sutomorom. Po poročanju portala Telegraf Biznis je prav ugodno razmerje med ceno in kakovostjo glavni razlog, da kraj privablja družine, upokojence in vse, ki si želijo nekoliko mirnejšega dopusta.

Nastanitev že za nekaj deset evrov

Ena največjih prednosti Čanja je zasebna nastanitev. Po navedbah portala Telegraf Biznis je tudi sredi glavne turistične sezone mogoče najti sobe ali studio apartmaje po cenah med 10 in 25 evri na osebo na noč. Družine lahko najamejo manjše apartmaje za približno 35 do 50 evrov na dan, kar je pogosto občutno manj kot v bolj priljubljenih jadranskih središčih.

Kosilo za nekaj evrov

icon-expand Kraljičina plaža, Čanj, Črna gora FOTO: Shutterstock

Prihranek ni viden le pri nastanitvi. Tudi vsakodnevni stroški so po navedbah Telegraf Biznisa precej nižji kot v številnih drugih črnogorskih obmorskih krajih. V lokalnih restavracijah in okrepčevalnicah je mogoče toplo kosilo dobiti za približno pet do osem evrov, medtem ko so kava, sladoled in osvežilne pijače praviloma cenejši kot v Budvi, Herceg Novem ali nekaterih bolj turistično obremenjenih delih črnogorske obale.

Plaža brez visokih stroškov

Številne jadranske plaže danes za komplet ležalnikov in senčnika zaračunavajo več deset evrov na dan. V Čanju so cene precej nižje. Na znameniti Biserni obali komplet dveh ležalnikov in senčnika običajno stane med osem in 15 evrov za ves dan, velik del plaže pa ostaja brezplačen za obiskovalce z lastno opremo.

Biserna obala in Kraljičina plaža

Največji naravni adut kraja je Biserna obala, več kot kilometer dolga plaža s kombinacijo peska in drobnega proda. Zaradi postopnega vstopa v morje je posebej priljubljena med družinami z majhnimi otroki. V bližini je tudi Kraljičina plaža, skrita zalivska plaža, do katere se lahko obiskovalci pripeljejo z ladjico. Zaradi slikovite lege med klifi jo mnogi uvrščajo med najlepše kotičke črnogorske obale.

Ni za ljubitelje luksuza

icon-expand Čanj, Črna gora FOTO: Shutterstock

Čanj pa ni destinacija za vsakogar. Tisti, ki iščejo luksuzne hotele, prestižne restavracije ali živahno nočno življenje do jutranjih ur, bodo verjetno raje izbrali večja letovišča. V vrhuncu sezone se tudi tukaj pojavljajo gneča na plaži in težave s parkiranjem. Kljub temu ostaja zanimiva izbira za vse, ki jim največ pomenijo morje, sproščen dopust in zmerni stroški.

Koliko lahko stane dan dopusta?

Po izračunu, ki ga navaja Telegraf Biznis, lahko dva odrasla za en dan dopusta približno porabita: - nastanitev: 35 do 50 evrov, - kosilo za dve osebi: 10 do 16 evrov, - dva ležalnika in senčnik: 8 do 15 evrov, - vožnja z ladjico do Kraljičine plaže: nekaj evrov na osebo. Prav zato Čanj ostaja eden redkih krajev na Jadranu, kjer je mogoče poletni dopust preživeti razmeroma ugodno, ne da bi se morali odpovedati morju in osnovnemu udobju.