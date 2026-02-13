Na zimskih olimpijskih igrah Milano–Cortina 2026 so poleg športnih presežkov nepričakovano v ospredju še nekaj drugega: cene hrane. Američani na družbenih omrežjih množično komentirajo, da so cene na prizoriščih šokantno nizke, sploh če jih primerjajo s športnimi dogodki v ZDA, poročajo tuji mediji, med njimi tudi stran Falstaff.

Zakaj so Američani tako presenečeni?

Po spletu kroži vse več fotografij cenikov iz olimpijskih vasi. Te razkrivajo, da: - pice stanejo od 7 do 9 evrov, - kava približno 3 evre, - burgerji okrog 10 evrov. V ZDA pa so cene na velikih športnih prireditvah povsem druga zgodba. Na primer: samo pivo lahko doseže tudi 20 dolarjev (16,83 evra), posebni koktajli pa presegajo 20–25 dolarjev (od 16,83 do 21,04 evra). To pomeni, da lahko ameriški obiskovalec na igrah v Italiji za enako ceno dobi cel obrok, ne le enega piva.

Reddit eksplodira: "Cenejše, kot smo pričakovali!"

Na Redditu so komentarji Američanov postali viralni. Uporabniki so cene označili za "presenetljivo nizke" ter "preprosto preveč poceni za olimpijske igre". Veliko jih poudarja še nekaj: Evropa ima pri velikih dogodkih pogosto bolj prijazno cenovno politiko kot ZDA, kjer so dogodki močno komercializirani in so cene hrane prepuščene ekstremnim maržam.

Primerjave z Los Angeles 2028: "Tam bo trikrat dražje"

Analitiki opozarjajo, da bo prihodnja olimpijada v Los Angelesu imela povsem drugačno cenovno realnost. Po ocenah tujih virov bodo kava, pivo, burgerji ... leta 2028 lahko vsaj dvakrat do trikrat dražji kot na letošnjih igrah v Italiji. Zato Američani te igre opisujejo kot cenovno najugodnejšo olimpijado po dolgem času.

Kaj pravijo športniki? Pohvale na račun cen, okusov in kakovosti

Medtem ko navijači razpravljajo o cenah, športniki delijo posnetke okusnih obrokov, ki jih dobijo v olimpijskih vaseh. Športniki navdušeno ocenjujejo italijanske jedi. Mnogi športniki poudarjajo, da gre za najboljšo hrano, kar so jo jedli na olimpijskih igrah, nekateri pa se pošalijo, da bodo zaradi odlične hrane igrali "z dodatnim kilogramom sreče". Športniki v svojih objavah izpostavljajo tudi čokoladne sladice, ki na družbenih omrežjih postajajo viralne, ter prijaznost prostovoljcev, ki jedi prilagajajo športnikom.

Italija ima olimpijado, ki navdušuje tudi zunaj športnih aren