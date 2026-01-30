Evropske cene večerij: razpon od 24 do več kot 180 evrov

Cene večerij za dva v evropskih mestih še naprej močno nihajo, kar potrjujejo najnovejši mednarodni podatki, poroča stran Index. Po analizi Numbeo je Evropa razdeljena med izjemno drage severne in zahodne države ter bistveno ugodnejše balkanske in vzhodnoevropske destinacije. V nekaterih švicarskih mestih, kot sta Lugano ali Zug, povprečna cena večerje za dva v restavraciji srednjega razreda preseže 187 evrov. Po drugi strani najcenejše države Balkana, kot je Severna Makedonija, še vedno ponujajo zelo dostopno kulinarično izkušnjo za okoli 24 evrov za tri hode za dve osebi, seveda brez pijače, kaže analiza Ferrygogo.

Severna in zahodna Evropa: visoki stroški zaradi nadpovprečnih cen živil

icon-expand Prijatelji v restavraciji FOTO: Adobe Stock

Razlogi za tako velike razlike so povezani s splošnimi življenjskimi stroški in cenami hrane. Po podatkih Eurostat so bile v letu 2024 cene hrane in brezalkoholnih pijač v državah, kot sta Luksemburg in Danska, med 20 % in 24 % nad evropskim povprečjem, kar neposredno vpliva tudi na višje cene v restavracijah. Države, kot so Norveška, Danska, Švica, Irska in Belgija, se tako redno uvrščajo med najdražje za večerjo v evropskih metropolah. V Københavnu se večerja za dva pogosto približa 107 evrom, v Amsterdamu okoli 87 evrov.

Južne turistične destinacije: tople počitnice, a zmerne cene hrane

Čeprav so Portugalska, Španija in Grčija priljubljene poletne destinacije in s tem pogosto dražje, je cena večerje za dva še vedno bistveno nižja v primerjavi s severom Evrope. Analiza Ferrygogo kaže, da: - na Portugalskem kosilo za dva v povprečju stane 40 evrov, - v Španiji in Grčiji okoli 50 evrov. Ta razmeroma ugoden cenovni razred uvršča južno Evropo med bolj dostopne gastronomske izbire za dopustnike.

Cene v mestih: ekstremi v Švici in Skandinaviji

Podatki Numbeo za leto 2025 jasno izpostavljajo mesta, kjer je večerja za dva najdražja v Evropi. Na samem vrhu so: - Lugano, Švica – 187 € - Zug, Švica – 187 € - Zürich, Švica – 150 € - Oslo, Norveška – 139 € - Kopenhagen, Danska – 125 € Gre za trge, kjer so plače visoke, vendar so nadpovprečno visoki tudi stroški podjetij, kar vodi v znatno višje cene storitev, vključno z gostinstvom.

Najcenejše evropske države za večerjo za dva

icon-expand Prijateljice v restavraciji FOTO: Adobe Stock

Če razmišljate o cenovno dostopnih izletih ali dopustih, se splača pogledati proti Balkanu in vzhodnemu delu Evrope. Po podatkih Ferrygogo in Numbeo se kot najcenejše izkažejo: - Severna Makedonija – okoli 24 € - Bosna in Hercegovina – okoli 30–35 € - Albanija – okoli 30–40 € - Romunija, Srbija in Bolgarija – med 35 in 50 € Te države ohranjajo nižje stroške živil in dela, kar neposredno znižuje tudi restavracijske cene.

Slovenija ostaja v evropskem povprečju

Slovenija se po podatkih Numbeo umešča v srednji cenovni razred, kjer povprečna večerja za dva stane med 45 in 60 evri, odvisno od mesta in tipa restavracije. Naš cenovni položaj se tako približa Avstriji in nekaterim mestom severne Italije, vendar je občutno nižji od skandinavskih ali švicarskih držav.

Kaj lahko pričakujete v 2026?

Napovedi kažejo, da se bodo cene hrane in gostinskih storitev v Evropi v letu 2026 še nekoliko dvignile, kar potrjujejo tudi podatki o naraščajočem indeksu cen v restavracijah v EU (CPI) – v zadnjih dveh letih je indeks stalno rasel in je decembra 2025 dosegel 145,22 točke. To pomeni, da bodo razlike med dražjimi in cenejšimi državami postale še bolj izrazite.

Evropa razdeljena na drage metropole in cenovno dostopnejši jugovzhod