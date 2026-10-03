Ko družine načrtujejo dopust med šolskimi počitnicami, imajo pogosto občutek, da so visoke cene neizogibne. A izkušeni popotniki opozarjajo, da lahko že majhna sprememba termina pomeni občuten prihranek. Krompirjeve počitnice so pred vrati, številne slovenske družine pa prav zdaj iščejo ugodne nastanitve za jesenski oddih. Toda strokovnjaki za potovanja opozarjajo, da prihranek pogosto ni odvisen od izbire cenejšega hotela, temveč od datuma odhoda. Izkušena popotnica Jen Carr pravi, da lahko že nekaj dni razlike pri rezervaciji pomeni občutno nižjo ceno. Ko večina družin izbere enake termine, cene nastanitev in prevozov hitro poskočijo. Tisti, ki so nekoliko bolj prilagodljivi, pa pogosto dobijo podobne ponudbe za precej manj denarja.

Najdražja napaka je izbira najbolj zaželenega termina

Po besedah Jen Carr so najbolj iskani datumi praviloma tudi najdražji. Družine želijo potovati ob začetku počitnic ali se vrniti dovolj zgodaj pred vrnitvijo otrok v šolo, zato je povpraševanje v teh dneh največje.

Če lahko odhod zamaknete za nekaj dni ali izberete manj priljubljen termin, lahko prihranite tudi več sto evrov, ne da bi se morali odreči kakovosti nastanitve.

Kako lahko prihranite za krompirjeve počitnice?

icon-expand Že nekaj dni razlike pri odhodu na krompirjeve počitnice lahko občutno zniža stroške družinskega oddiha. FOTO: Dreamstime

Če oddiha še niste rezervirali, strokovnjaki svetujejo: - primerjajte cene za različne dneve odhoda; - preverite ponudbe med tednom, ne le za konec tedna; - primerjajte tridnevni in štiridnevni oddih; - razmislite o manj obiskanih destinacijah; - preverite ponudbe v krajih, do katerih lahko pridete z avtomobilom. Veliko denarja lahko privarčujete že s tem, če odhod premaknete za en dan. V spodnjem članku preverite, kako se to pravilo uporablja pri nakupu letalskih kart.

Ni vedno treba slediti množicam