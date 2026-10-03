Ko družine načrtujejo dopust med šolskimi počitnicami, imajo pogosto občutek, da so visoke cene neizogibne. A izkušeni popotniki opozarjajo, da lahko že majhna sprememba termina pomeni občuten prihranek. Krompirjeve počitnice so pred vrati, številne slovenske družine pa prav zdaj iščejo ugodne nastanitve za jesenski oddih. Toda strokovnjaki za potovanja opozarjajo, da prihranek pogosto ni odvisen od izbire cenejšega hotela, temveč od datuma odhoda.
Izkušena popotnica Jen Carr pravi, da lahko že nekaj dni razlike pri rezervaciji pomeni občutno nižjo ceno. Ko večina družin izbere enake termine, cene nastanitev in prevozov hitro poskočijo. Tisti, ki so nekoliko bolj prilagodljivi, pa pogosto dobijo podobne ponudbe za precej manj denarja.
Najdražja napaka je izbira najbolj zaželenega termina
Po besedah Jen Carr so najbolj iskani datumi praviloma tudi najdražji. Družine želijo potovati ob začetku počitnic ali se vrniti dovolj zgodaj pred vrnitvijo otrok v šolo, zato je povpraševanje v teh dneh največje.
Kako lahko prihranite za krompirjeve počitnice?
Če oddiha še niste rezervirali, strokovnjaki svetujejo:
- primerjajte cene za različne dneve odhoda;
- preverite ponudbe med tednom, ne le za konec tedna;
- primerjajte tridnevni in štiridnevni oddih;
- razmislite o manj obiskanih destinacijah;
- preverite ponudbe v krajih, do katerih lahko pridete z avtomobilom.
Veliko denarja lahko privarčujete že s tem, če odhod premaknete za en dan. V spodnjem članku preverite, kako se to pravilo uporablja pri nakupu letalskih kart.
Ni vedno treba slediti množicam
Strokovnjaki poudarjajo tudi, da najbolj priljubljene destinacije niso nujno najboljša izbira za družinski proračun. Manj znani kraji pogosto ponujajo podobna doživetja, a po precej nižjih cenah. V času, ko številni pozorno spremljajo vsak evro, lahko prav premišljena izbira termina postane najlažji način, da si družina privošči oddih brez nepotrebnega preplačila.
Podobna logika velja tudi za zimske ali prvomajske počitnice. Že nekaj dni pred ali po vrhuncu počitniškega navala lahko pomeni občutno nižje cene letalskih vozovnic in nastanitev. Da boste lažje načrtovali družinska potovanja, si v spodnjem članku poglejte šolski koledar.
Viri: Net.hr, Mirror
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