Med draginjo obstajajo tudi izjeme

Ko govorimo o dopustu na Jadranu, večina najprej pomisli na visoke cene. V zadnjih letih so turistične destinacije na Hrvaškem po uvedbi evra postale občutno dražje, kar potrjujejo tudi mednarodne analize cen, kjer kava pogosto doseže med 1,2 in 3 evre, obrok v restavraciji pa lahko zlahka preseže 15 evrov. A na Jadranu obstajajo tudi izjeme. Po poročanju Poslovni.hr obstaja obmorsko mesto, kjer so cene sicer nekoliko višje kot lani, vendar še vedno občutno nižje od najbolj turističnih točk.

Koliko boste dejansko zapravili?

Neum, ki se nahaja v BiH, je priljubljen tudi med slovenskimi turisti.

icon-expand Neum FOTO: Shutterstock

V tem mestu lahko še vedno najdete cene, ki so za današnje razmere skoraj presenetljive: - Kava vas lahko stane že okoli 1 evro, v boljših lokalih pa do približno 2,5 evra. To pomeni, da se še vedno giblje v spodnjem delu povprečnega razpona, ki ga navajajo mednarodni pregledi cen na Hrvaškem. - Tudi hitra hrana ostaja relativno dostopna. Porcija čevapčičev se giblje nekje med 5 in 8 evri, kar je precej pod cenami v najbolj obremenjenih turističnih središčih, kjer podobna jed pogosto stane bistveno več. - Posebej zanimiv pa je podatek o nastanitvah. Prenočišče je mogoče najti že od približno 35 evrov na noč, kar je v sezoni na Jadranu danes redkost.

Zakaj so razlike med mesti tako velike?

Velike razlike v cenah niso naključje. Na njih vpliva več dejavnikov: - Največjo vlogo igra prepoznavnost destinacije. Mesta, ki so globalno prepoznavna (Dubrovnik, Hvar, Split), imajo bistveno višje cene zaradi izjemnega povpraševanja. - Drugi pomemben dejavnik je struktura gostov. Destinacije, ki ciljajo na luksuzne turiste, imajo praviloma bistveno višje cene hrane, pijače in nastanitve. - Tretji element pa je sezonskost. Tudi v cenejših krajih se lahko cene v vrhuncu poletja hitro dvignejo.

Kaj to pomeni za vaš dopust?

icon-expand Neum, BiH FOTO: Shutterstock