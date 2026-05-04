Zgodilo se je v Zgornji Avstriji: skupina prijateljev je rezervirala mizo za devet oseb, na koncu pa jih je prišlo le osem. Čeprav so za hrano in pijačo odšteli približno 300 evrov, so ob koncu večera na računu opazili dodatnih 20 evrov. Pod postavko "no-show" je bila namreč zaračunana kazen za osebo, ki je zbolela in ni prišla, poroča stran Biznis Kurir. Ta dogodek je sprožil burno razpravo o tem, kje se konča gostoljubnost in kje se začne strogi poslovni interes, saj gostje na ta strošek niso bili osebno opozorjeni ob prihodu v lokal.

Zakaj lastniki restavracij vztrajajo pri zaračunavanju kazni?

Gostinec se brani, da ni storil nič narobe. Pojasnil je, da mora restavracija načrtovati število natakarjev in količino hrane glede na rezervacije. 20 evrov morda zveni veliko, vendar je bil v tistem času za tisto mizo neizkoriščen prostor, ki ga lastnik restavracije ni mogel tržiti.

Lastnik trdi, da pravilo plačila velja za vse, ki ne sporočijo spremembe števila gostov vsaj en dan prej. Če bi ga poklicali tisto jutro, mu morda ne bi bilo treba zaračunati ničesar. Pravila so bila menda navedena na spletu in poslana prek SMS sporočila, kar bi gostje morali prebrati pred prihodom.

Pozor pri rezervacijah: gostinci vedno pogosteje uporabljajo kazni, da se zavarujejo pred izgubo prihodkov zaradi gostov, ki preprosto ne pridejo, čeprav je bila opravljena rezervacija.

Kaj o tovrstnih doplačilih pravi zakonodaja in društva za varstvo potrošnikov

Pravniki in varuhi avstrijskih potrošnikov opozarjajo, da restavracije sicer smejo zaračunavati stroške v primeru odsotnosti, vendar le pod enim pogojem: da je vse skomunicirano jasno in pregledno. Če gost ob rezervaciji ni bil obveščen o morebitni kazni, mu je gostinec ne bi smel kar tako pripisati na račun. Gostje v omenjenem primeru sicer priznavajo, da so bili pogoji verjetno zapisani v sporočilu, a jih nihče ni pozorno prebral. To je nauk za vse nas – pred vsako rezervacijo v tujini ali v prestižnejših lokalih se splača preveriti, kaj piše v odgovoru restavracije.