Vročinski valovi v Evropi niso več izjema, ampak novo pravilo. Poletja so vse daljša, temperature pa vse višje, zato se spreminjajo tudi potovalne navade. Če ste še pred nekaj leti dopust povezovali predvsem z vročino in morjem, danes vse več Evropejcev razmišlja povsem drugače. V ospredje prihaja nov trend tako imenovanih "coolcations", torej počitnic v hladnejših krajih. Kot poroča Euronews, se je zanimanje za takšne destinacije letos močno povečalo, saj se del turistov zavestno izogiba ekstremnim temperaturam in išče prijetnejše podnebje.

Ljudje bežijo pred vročino – in številke to potrjujejo

icon-expand Vročinski val v Italiji FOTO: Shutterstock

Podatki kažejo, da ne gre zgolj za modno muho, temveč za konkreten premik v vedenju turistov. Raziskava potovalne aplikacije Polarsteps je pokazala, da je kar 35 odstotkov britanskih turistov letos izbralo hladnejšo destinacijo, več kot petina pa se je za takšno opcijo odločila prvič. Glavni razlog je preprost: poleti v številnih južnih državah temperature pogosto presegajo 35 stopinj Celzija, kar pomeni slabši spanec, manj aktivnosti in več časa v klimatiziranih prostorih. Turisti zato iščejo kraje, kjer lahko podnevi normalno funkcionirajo in ponoči dejansko spijo brez klimatskih naprav.

Najbolj 'hladne' destinacije v Evropi

Na podlagi novega indeksa, ki meri idealne pogoje za pobeg pred vročino, so na vrhu predvsem severne države. Euronews navaja, da je najboljša izbira letošnjega poletja Islandija, ki združuje nizke temperature, redko poseljenost in dostop do narave. Tam avgustovske dnevne temperature v povprečju dosežejo le okoli 10,7 stopinje Celzija, noči pa so še hladnejše, kar pomeni resničen pobeg pred vročino. Na vrhu lestvice sledita Finska in Norveška, ki ponujata kombinacijo prijetnih temperatur, gozdov in naravnega okolja. Finska ima na primer kar tri četrtine površine pokrite z gozdom, temperature v avgustu pa so okoli 17 stopinj, kar je idealno za aktivnosti na prostem. Med prvih deset so se uvrstile še Švedska, baltske države, Švica, Irska in Združeno kraljestvo, kar potrjuje, da se trend hladnejših počitnic širi tudi izven Skandinavije.

Ni nujno, da greste daleč na sever

Čeprav sever Evrope ponuja najbolj izrazit pobeg pred vročino, obstajajo tudi alternative bližje Sloveniji. Strokovnjaki priporočajo atlantsko obalo Francije, Španije ali Portugalske, kjer topli zrak blaži hladnejše morje. Na primer, morska voda na nekaterih lokacijah ob atlantski obali dosega tudi samo okoli 15 do 16 stopinj Celzija, kar pomeni, da se lahko ohladite tudi v sicer toplih državah. Takšne destinacije so zanimive predvsem za tiste, ki si še vedno želijo kombinacijo sonca in osvežitve, brez ekstremnih vročin.

Zakaj ta trend postaja vse močnejši?

Glavni razlog ni le udobje, temveč tudi zdravje in kakovost dopusta. Visoke temperature pomenijo večjo obremenitev za telo, slabši spanec in manj aktivnosti, kar vpliva na celotno izkušnjo. Poleg tega se vse več ljudi zaveda vpliva podnebnih sprememb. Poletni dopust tako postaja bolj premišljena izbira – ne samo kje bomo dopustovali, ampak tudi v kakšnih razmerah bomo dejansko preživeli čas.

Kaj to pomeni za vaš dopust?

icon-expand Vročina v Dubrovniku FOTO: Profimedia