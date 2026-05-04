Dopust na morju je nekoč veljal za samoumeven del leta, danes pa številne družine ugotavljajo, da je postal predrag. Kljub temu da so se plače mnogim zvišale, si danes s to plačo lahko privoščijo manj kot pred leti. Tako ni le pri nas, temveč tudi pri južnih sosedih, ki živijo od turizma. "Nekoč sem si lahko privoščil sedem dni na morju. Zdaj si morda lahko privoščim vikend zunaj sezone," ugotavlja eden izmed uporabnikov na spletu, poročata strani Dnevno in Blic. Ljudje so med dopustom prisiljeni skrbno načrtovati vsak evro, prinašati hrano od doma in se izogibati restavracijam, saj cene v priljubljenih destinacijah dosegajo ravni, ki jih njihov domači standard enostavno ne dohaja več.

Primerjava stroškov: zakaj je Španija ugodnejša kot Hrvaška?

Mnogi popotniki so presenečeni nad ugodnimi cenami v Italiji in Španiji, ki kljub letalskemu prevozu ostajajo konkurenčne hrvaški obali. "Španija me stane 140 evrov na noč, vendar dobim potovanje, hotel, letalsko karto in vodiča. Vidim novo državo, medtem ko je Istra predraga," pojasnjuje eden od anketirancev. Ta premik v miselnosti vodi do tega, da se ljudje raje odpravijo na Azurno obalo za 290 evrov za štiri dni, kot pa da bi tvegali visoke stroške na domači plaži. Visoke cene na portalu Booking mnoge odvrnejo že ob prvem pregledu, saj se počutijo prevarane s strani domačih ponudnikov.

Tuje agencije ponujajo Azurno obalo za 290 evrov, medtem ko se tedenski najem apartmaja v Pulju v juliju začne pri 400 evrih in sega do 800 evrov za povsem osnovno opremljenost.

Zakaj so lignji tako dragi? Pojasnilo lastnika restavracije

Gostinci se branijo pred očitki o požrešnosti z razlago, da so njihovi stroški poslovanja postali nevzdržni. Lastnik restavracije pojasnjuje, da morajo dvigovati cene, saj se tudi sami soočajo z občutnimi podražitvami. Čeprav so nekatere cene, kot je 15 evrov za lignje na osebo, za marsikoga visoke, gostinci opozarjajo, da s tem pokrijejo vse podražitve in plače zaposlenih. Težava nastane pri tistih ponudnikih, ki ob minimalnih porcijah zahtevajo maksimalne zneske, kar upravičeno jezi turiste.

Kako sploh preživeti dopust, ne da bi ob tem popolnoma izpraznili bančni račun?

Mnogi dopustniki pravijo, da je ključ v dobri pripravi. "Vsak mesec odvajamo 100 evrov za morje, tako da imamo na koncu privarčevanih 1.000 evrov in tega sploh ne občutimo," pravita mlada zakonca. Ko so na lokaciji, hrano raje pripravljajo sami, saj uživajo v nakupovanju svežih sestavin na ribjih tržnicah, kar je bistveno ceneje od večerje v restavraciji. Drugi se povsem odrečejo obiskom lokalov in večere preživljajo na terasah ob kartah in domači pijači, s čimer ohranjajo dopustniški proračun v mejah normale.