Pristna Ligurija brez gneče in turističnega blišča

Če iščete italijansko obmorsko destinacijo, kjer se lahko zares odklopite in uživate v lokalnem utripu, je Savona odlična izbira. Gre za manjše, a izjemno šarmantno mesto v Liguriji, ki ponuja podobno arhitekturno tradicijo kot bolj znana Genova, vendar z bistveno manj turističnega vrveža. Savona je tudi pomembno pristaniško mesto in križarkarska postaja, vendar je povprečen obiskovalec tam le v tranzitu – kar mestu omogoča, da ohranja svoj miren karakter. Prihod z ladje ali obale vas hitro pripelje v slikovito mestno jedro, ki je polno pristnega italijanskega življenja. Občutek je bolj lokalni kot turistični – popolno za vse, ki si želijo avtentično in umirjeno izkušnjo Ligurije. Cene so sprejemljive.

Ugodne cene: kava za 1,30 evra in dostopna prenočišča

icon-expand Savona, Italija FOTO: Adobe Stock

Ena največjih prednosti Savone je njena cenovna dostopnost. Medtem ko je v marsikaterem italijanskem mestu uživanje kave na terasi precej dražje, v Savoni to ne drži. Cene kave so presenetljivo nizke – brez težav boste našli kapučino za približno 1,30 evra kar na glavnem trgu.

Tudi prenočišča so bistveno prijaznejša denarnici kot v Genovi, Milanu ali obleganih destinacijah, kot so Cinque Terre. Po poročanju italijanskih turističnih vodnikov so hoteli v Savoni izven sezone na voljo že okoli 40 evrov na noč, poleti pa se cene večinoma gibljejo od 80 evrov navzgor – kar je še vedno manj kot v večjih turističnih središčih, poroča Italy Review in Nomads Travel Guide.

Najbolj fotogenični kotički: ulični čar, razgledi in Fortezza del Priamar

Savona ni destinacija kričečih atrakcij – njen čar je v drobnih, pristnih detajlih. Na družbenih omrežjih je priljubljen ozek ulični prehod blizu pristanišča, kjer domačini še vedno sušijo perilo čez celotno ulico. Ta vsakdanji prizor je postal fotogenična posebnost, ki obiskovalcem ponuja vpogled v pravo italijansko življenje. Ker je mesto rahlo hribovito, ponuja številne razgledne točke na morje in obalo. Najbolj prepoznavna znamenitost pa je trdnjava Fortezza del Priamar, ki se dviguje nad mestom in omogoča dih jemajoče panoramske razglede. Gre za eno osrednjih točk turističnega obiska, kar potrjujejo tudi turistični vodniki.

icon-expand Fortezza del Priamar, Savona, Italija FOTO: Adobe Stock

V starem jedru ne spreglejte Sistinske kapele v Savoni (Cappella Sistina) – manj znane "sestre" rimske, ki jo je dal zgraditi papež Sikst IV. kot družinsko grobnico. La Torretta (Torre Leon Pancaldo) je mestni simbol iz 14. stoletja ob vhodu v marino – 23 metrov visoka kvadratna stolpna straža, posvečena savonskemu navigatorju Leonu Pancaldu.

icon-expand La Torretta, Savona, Italija FOTO: Adobe Stock

Športni utrip: jutranji tek in svetovno znana kolesarska dirka

Čeprav Savona ni športna prestolnica, ima močan lokalni športni duh. Ulice in obmorske promenade so polne tekačev in kolesarjev, že od zgodnjih jutranjih ur. Mesto leži tudi na območju, po katerem poteka znamenita mednarodna kolesarska klasika Milano–Sanremo – ena najprestižnejših enodnevnih dirk na svetu. Če torej radi ostanete aktivni, naj bo tek ali kolo nujen del vašega potovanja – v Savoni boste v dobri družbi domačinov.

Idealno za sprostitev: popoln pasivni oddih v pristni Liguriji

icon-expand Barvite fasade in ozki "caruggi", ki Savoni dajejo njen avtentični ligurski karakter. FOTO: Adobe Stock

Savona je majhno, mirno in nevsiljivo mesto – kar je lahko njegova največja prednost. Ni destinacija, kjer bi lovili neskončen seznam atrakcij, temveč kraj, kjer se lahko preprosto prepustite italijanskemu ritmu življenja. Sprehodite se po ulicah, usedite se na trg, naročite kavo ali gelato, opazujte domačine in uživajte v popolnem odklopu. To je mesto za pasivni oddih – za tiste, ki iščejo tišino, umik in obmorski zen daleč stran od množice turistov.

Skriti dragulj Ligurije, ki ga morate obiskati