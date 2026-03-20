Italija se že dolgo bori z množičnim turizmom, zato so v zadnjih letih uvedli kar nekaj ukrepov. Že pred časom smo slišali za nadomestilo za obisk Fontane di Trevi v Rimu, vstopnico za Benetke in obvezno rezervacijo za priljubljeno Via dell'Amore (Pot ljubezni" v Cinque Terre. Zdaj so uvedli nova pravila na še treh zelo obiskanih destinacijah: na otoku Capri, v Firencah in v planinski vasi Santa Maddalena v Dolomitih. Poudarek ni toliko na omejevanju števila turistov, temveč na spodbujanju bolj odgovornega in obzirnega obnašanja obiskovalcev, poroča stran kamatica. V praksi to pomeni konkretne spremembe, ki vplivajo na načrtovanje in izvedbo potovanja v te čudovite dele Italije.

Pravila za turistične skupine na Capriju: kaj se spreminja?

icon-expand Capri FOTO: Shutterstock

Capri, otok s samo okoli 13.000 prebivalci, med poletjem gosti tudi do 50.000 turistov na dan. Zato so se odločili za konkreten korak: od letos bodo organizirane turistične skupine omejene na največ 40 ljudi. Poleg tega so uvedli pravila glede komunikacije - skupinam z več kot 20 osebami je prepovedano uporabljati razglase, vodniki pa morajo obiskovalcem ponuditi slušalke. Tudi vpadljivih dežnikov ali napisov za zbiranje skupin ne bo več, ampak le diskretne oznake. Turisti, ki potujejo sami in ne v skupini, ne bodo prizadeti s temi novimi pravili. Lokalne oblasti poudarjajo, da daljše bivanje na otoku omogoča mirnejše in pristnejše doživetje Caprija, saj se lahko resnično prepustite njegovemu čaru.

Kako Firence vračajo mir v zgodovinske ulice

icon-expand Ponte Vecchio, Firence FOTO: Shutterstock

Firence se srečujejo s podobno težavo: prenapolnjene ulice v centru mesta. Rešitev so našli v prepovedi postavljanja zunanjih miz in teras na 60 ulicah v zgodovinskem jedru, ki je pod zaščito UNESCO-a. To vključuje tudi znamenite lokacije, kot sta Ponte Vecchio in Piazzale degli Uffizi. Poleg tega so na dodatnih 73 ulicah uvedli strožja pravila, kot so prepoved plastičnih cerad, oglasov in premočne razsvetljave. Mnogi prebivalci te ukrepe podpirajo, saj verjamejo, da zmanjšujejo gnečo in olajšujejo delovanje nujnih služb. Po drugi strani pa nekateri menijo, da to ni trajna rešitev za problem množičnega turizma in da lahko celo škoduje gostincem. Skratka, gre za kompleksen problem z različnimi pogledi.

Jasno je, da se Italija bori za bolj odgovoren turizem. Ukrepi na Capriju, v Firencah in v Dolomitih kažejo, da so se destinacije pripravljene prilagoditi izzivom množičnega turizma. Namesto popolnih prepovedi, želijo boljše organizirati prostor in spodbuditi obiskovalce k počasnejšemu in premišljenemu raziskovanju. To pomeni boljšo izkušnjo za turiste in pomoč pri ohranjanju edinstvenega značaja teh krajev.

Nova prometna ureditev v Dolomitih za boljšo izkušnjo

Tudi gorska vasica Santa Maddalena v dolini Val di Funes na Južnem Tirolskem, ki je postala znana po družbenih omrežjih zaradi spektakularnega pogleda na cerkev in vrhove, uvaja novosti. Med sezono vasica sprejme okoli 600 obiskovalcev na dan, večinoma enodnevnih izletnikov, ki pridejo samo, da bi se tam fotografirali. Da bi zmanjšali promet in gnečo, morajo turisti od maja letos parkirati dlje od centra in plačati parkirnino, do cerkve pa se lahko pride samo peš. Obiskovalci so sicer še vedno dobrodošli, vendar želi lokalna skupnost spodbuditi počasnejši, bolj odgovoren turizem. Namesto hitrega fotografiranja in odhoda, želijo, da ljudje ostanejo, spoznajo lokalno kulturo in naravo. Ukrep je namenjen izboljšanju doživetja za vse in ohranjanju naravne lepote okolja.

icon-expand Santa Maddalena FOTO: Shutterstock