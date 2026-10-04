Pred jesenskimi in krompirjevimi počitnicami številni Slovenci načrtujejo potovanja z letalom. Če boste oddali prtljago, strokovnjaki svetujejo, da pred odhodom preverite eno podrobnost, ki jo veliko potnikov spregleda. Po besedah Benjamina Jordana, ki dela z letališko prtljago, veliko težav ne nastane zaradi prestopanj ali gneče, temveč zaradi napak pri oddaji kovčka.
Stara oznaka vas lahko drago stane
Najpogostejša napaka je, da potniki na kovčku pustijo stare nalepke in oznake iz prejšnjih letov. Sodobni sistemi prtljago usmerjajo s pomočjo skenerjev, zato lahko stara oznaka povzroči, da sistem kovček pošlje v napačen del letališča. Posledica? Kovček lahko zamudi let in na cilj prispe več ur ali celo več dni za vami.
Tudi trakovi in pentlje niso dobra ideja
Veliko potnikov svoj kovček označi z velikimi pentljami, trakovi ali drugimi dodatki, da bi ga lažje prepoznali na tekočem traku. A po besedah strokovnjaka lahko takšni okraski povzročijo ravno nasprotno težavo. Zataknejo se lahko v transportnem sistemu in povzročijo zamudo prtljage. Boljša izbira je preprost barven trak na ročaju kovčka - na primer posebna barva ali vzorec samolepilnega traka.
Trije nasveti za mirnejše potovanje
Pred oddajo prtljage:
- odstranite vse stare nalepke in oznake;
- na kovček pritrdite oznako s kontaktnimi podatki;
- če je mogoče, vanj shranite sledilnik lokacije.
Prav sledilniki so v zadnjih letih postali eden najbolj priljubljenih pripomočkov med popotniki, saj omogočajo hitro preverjanje, kje se kovček nahaja.
Viri: Tportal, Travel + Leisure
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