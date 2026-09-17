Medtem ko so mnogi poleti opozarjali na drage letalske vozovnice, polne plaže in visoke cene namestitev, se je ob koncu turistične sezone zgodil zanimiv preobrat. V številnih priljubljenih počitniških krajih so začele cene hotelov in turističnih paketov padati, temperature pa ostajajo poletne. To pomeni, da lahko tisti, ki si dopust lahko privoščijo šele septembra ali oktobra, letos dobijo bistveno več za svoj denar.
Po podatkih platforme TravelSupermarket so se cene v nekaterih najbolj priljubljenih evropskih in sredozemskih destinacijah občutno znižale.
Kje so znižanja največja?
Po podatkih TravelSupermarketa so med najbolj izpostavljenimi destinacijami:
Italija
Italijanske obalne destinacije so med največjimi zmagovalkami padcev cen. Neapeljska riviera, Amalfijska obala in italijanska jezera beležijo občutno nižje cene v primerjavi z obdobjem vrhunca sezone.
Španija
Padce cen beležijo tudi nekateri deli Španije, med drugim Majorka, Costa Brava in kanarski otok La Palma, ki ostaja ena cenovno dostopnejših možnosti za jesenski oddih.
Turčija
Turška riviera ostaja priljubljena izbira evropskih turistov. Območja Bodruma, Dalamana, Antalye in Izmirja po podatkih TravelSupermarketa ponujajo nižje cene kot na začetku poletja, temperature pa pogosto še vedno presegajo 25 stopinj Celzija.
Pozni dopust postaja vse bolj priljubljen
Podatki turističnih platform kažejo, da vse več ljudi načrtno izbira september ali celo oktober. Razlog ni le nižja cena.
Prednosti poznega dopusta so tudi:
- manj gneče na plažah,
- krajše vrste na letališčih,
- prijetnejše temperature,
- večja izbira nastanitev,
- ugodnejše cene hotelov.
Ali se splača čakati?
Popolnega odgovora ni. Pri najbolj priljubljenih destinacijah ostaja tveganje, da se najboljši hoteli razprodajo že mesece vnaprej. Kljub temu podatki kažejo, da je letošnja jesen lahko zanimiva priložnost za vse, ki želite združiti toplo vreme in nižje stroške. Če vas ne moti, da dopustujete nekoliko pozneje kot večina, lahko za enak znesek pogosto dobite precej več udobja. Za marsikoga se zato izkaže, da dopusta ni zamudil. Morda ga je rezerviral ravno ob pravem času.
Viri: Telegraf biznis, Travel supermarket
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