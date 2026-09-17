Medtem ko so mnogi poleti opozarjali na drage letalske vozovnice, polne plaže in visoke cene namestitev, se je ob koncu turistične sezone zgodil zanimiv preobrat. V številnih priljubljenih počitniških krajih so začele cene hotelov in turističnih paketov padati, temperature pa ostajajo poletne. To pomeni, da lahko tisti, ki si dopust lahko privoščijo šele septembra ali oktobra, letos dobijo bistveno več za svoj denar. Po podatkih platforme TravelSupermarket so se cene v nekaterih najbolj priljubljenih evropskih in sredozemskih destinacijah občutno znižale.

Med kraji z največjimi padci cen so italijanska Neapeljska riviera, Amalfijska obala, španska Majorka, Costa Brava ter več turških letoviških območij.

Kje so znižanja največja?

Po podatkih TravelSupermarketa so med najbolj izpostavljenimi destinacijami:

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Italija Italijanske obalne destinacije so med največjimi zmagovalkami padcev cen. Neapeljska riviera, Amalfijska obala in italijanska jezera beležijo občutno nižje cene v primerjavi z obdobjem vrhunca sezone. Španija Padce cen beležijo tudi nekateri deli Španije, med drugim Majorka, Costa Brava in kanarski otok La Palma, ki ostaja ena cenovno dostopnejših možnosti za jesenski oddih. Turčija Turška riviera ostaja priljubljena izbira evropskih turistov. Območja Bodruma, Dalamana, Antalye in Izmirja po podatkih TravelSupermarketa ponujajo nižje cene kot na začetku poletja, temperature pa pogosto še vedno presegajo 25 stopinj Celzija.

Strokovnjaki za turizem pojasnjujejo, da se po vrhuncu poletne sezone povpraševanje začne umirjati. Hoteli, turistične agencije in letalski prevozniki zato skušajo zapolniti proste kapacitete z ugodnejšimi ponudbami.

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Pozni dopust postaja vse bolj priljubljen

Podatki turističnih platform kažejo, da vse več ljudi načrtno izbira september ali celo oktober. Razlog ni le nižja cena. Prednosti poznega dopusta so tudi: - manj gneče na plažah, - krajše vrste na letališčih, - prijetnejše temperature, - večja izbira nastanitev, - ugodnejše cene hotelov.

Popotniki lahko konec poletja in v začetku jeseni pogosto najdejo bistveno ugodnejše letalske vozovnice kot v času glavne sezone.

Ali se splača čakati?

Popolnega odgovora ni. Pri najbolj priljubljenih destinacijah ostaja tveganje, da se najboljši hoteli razprodajo že mesece vnaprej. Kljub temu podatki kažejo, da je letošnja jesen lahko zanimiva priložnost za vse, ki želite združiti toplo vreme in nižje stroške. Če vas ne moti, da dopustujete nekoliko pozneje kot večina, lahko za enak znesek pogosto dobite precej več udobja. Za marsikoga se zato izkaže, da dopusta ni zamudil. Morda ga je rezerviral ravno ob pravem času.

Zanimiv je tudi Ciper: Podatki o cenah hotelov na Cipru za leto 2026 kažejo, da je povprečna osnovna cena nastanitve padla s približno 184 dolarjev (okoli 162 evrov) avgusta na 169 dolarjev (okoli 149 evrov) septembra, kar pomeni približno 8-odstotni padec. Pri vilah je bila razlika še izrazitejša: povprečna cena analiziranih nastanitev je padla s 552 evrov na noč avgusta na 409 evrov septembra, kar predstavlja približno 26-odstotno znižanje.

Anketa + Arhiv Bi letos raje dopustovali septembra, če bi s tem prihranili več sto evrov? Da, brez pomislekov. Odvisno od destinacije. Ne, dopust imam vedno poleti. Dopusta letos ne načrtujem. Moški Ženska Da, brez pomislekov. 106 Odvisno od destinacije. 25 Ne, dopust imam vedno poleti. 15 Dopusta letos ne načrtujem. 3 Da, brez pomislekov. 38 Odvisno od destinacije. 12 Ne, dopust imam vedno poleti. 7 Dopusta letos ne načrtujem. 1 Da, brez pomislekov. 68 Odvisno od destinacije. 13 Ne, dopust imam vedno poleti. 8 Dopusta letos ne načrtujem. 2 Skupaj Moški Ženska