Zadnji dnevi pred nakazilom plače so za številna gospodinjstva najtežji del finančnega načrtovanja. Računi so plačani, hladilnik ni več poln, do naslednje plače pa je ostalo še nekaj dni. Vprašanje, ki si ga takrat zastavi marsikdo, je preprosto: koliko hrane lahko danes še kupimo za 20 evrov?
Po podatkih britanskega portala BBC Good Food je mogoče z natančnim načrtovanjem, uporabo osnovnih živil in pripravo večjih količin hrane pripraviti obroke, katerih strošek znaša približno 1,5 evra na porcijo ali celo manj. To pomeni, da lahko 20 evrov zadošča za več dni prehrane za posameznika ali za nekaj obrokov za celotno družino.
Finančni strokovnjaki in avtorji varčnih jedilnikov v tujini opozarjajo, da je ključ v izbiri poceni, a nasitnih živil, kot so testenine, riž, krompir, stročnice, jajca in sezonska zelenjava. Če imate doma vrt, ste v bistvu pravi srečnež.
Nakupovalni seznam za približno 20 evrov
Če izberete izdelke trgovskih blagovnih znamk, lahko za približno 20 evrov kupite:
- kilogram riža,
- kilogram testenin,
- dva kilograma krompirja,
- ducat jajc,
- kilogram čebule,
- kilogram korenja,
- dve pločevinki pelatov,
- pločevinko fižola,
- pol kilograma leče,
- kilogram piščančjih stegen ali drugega ugodnejšega mesa.
Takšna košarica vsebuje dovolj sestavin za pripravo več različnih kosil in večerij. Podobne sezname priporočajo tudi tuji strokovnjaki za varčno prehranjevanje.
Jedilnik: pet dni za približno 20 evrov
1. dan: lečina enolončnica
Leča, korenje, čebula in začimbe ustvarijo hranljiv obrok, ki vsebuje veliko vlaknin in beljakovin.
Približni strošek: okoli 3 evre za štiri porcije.
2. dan: rižota z zelenjavo
Riž, korenje, čebula in ostanki zelenjave iz hladilnika.
Približni strošek: okol
i 3 evre za štiri porcije.
3. dan: pečen krompir in piščanec
Piščančja stegna ter pečen krompir so med najbolj ugodnimi kombinacijami glede razmerja med ceno in sitostjo.
Približni strošek: okoli 5 evrov za štiri porcije.
4. dan: testenine s paradižnikovo omako in fižolom
Pelati, fižol in testenine ustvarijo obrok, ki je poceni, a presenetljivo nasiten.
Približni strošek: okoli 3 do 4 evre za štiri porcije.
5. dan: jajčna rižota ali ocvrt riž
Preostali riž lahko porabite skupaj z jajci in zelenjavo.
Približni strošek: okoli 2 do 3 evre za štiri porcije.
Za koliko dni zadošča 20 evrov?
Če kuhate samo zase, lahko takšna zaloga po ocenah tujih avtorjev varčnih jedilnikov zadostuje za približno pet do sedem dni osnovnih obrokov. Pri dvočlanskem gospodinjstvu običajno zadošča za tri do pet dni, medtem ko štiričlanska družina iz teh sestavin pripravi približno pet večjih skupnih obrokov.
Seveda je končni rezultat odvisen od tega, koliko hrane običajno porabite, ali imate doma že osnovne sestavine, kot so olje, moka in začimbe, ter ali izkoriščate ostanke hrane.
Največja napaka je nakup "za vsak primer"
Po ugotovitvah strokovnjakov za načrtovanje obrokov je največji sovražnik gospodinjskega proračuna impulzivno nakupovanje. Ko ljudje kupujejo brez seznama, pogosto porabijo več denarja za prigrizke, pripravljene obroke in izdelke, ki jih nato sploh ne porabijo.
Prav zato je v dneh pred plačo pogosto smiselno najprej preveriti, kaj se skriva v shrambi, zamrzovalniku in hladilniku. Z nekaj ustvarjalnosti lahko marsikateri obrok nastane iz sestavin, ki jih že imate doma.
Bistvo ni v odrekanju, ampak v načrtovanju
Dvajset evrov danes ni več znesek, s katerim bi lahko brezskrbno napolnili nakupovalni voziček. Še vedno pa lahko predstavlja dovolj velik proračun za več dni toplih in nasitnih obrokov. Največja razlika ni v samem znesku, temveč v tem, ali nakupujete z načrtom ali brez njega.
Viri: BBC Good Food, Save Your Money, Solo Food Plan, Okusno.je
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