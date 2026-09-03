Zadnji dnevi pred nakazilom plače so za številna gospodinjstva najtežji del finančnega načrtovanja. Računi so plačani, hladilnik ni več poln, do naslednje plače pa je ostalo še nekaj dni. Vprašanje, ki si ga takrat zastavi marsikdo, je preprosto: koliko hrane lahko danes še kupimo za 20 evrov? Po podatkih britanskega portala BBC Good Food je mogoče z natančnim načrtovanjem, uporabo osnovnih živil in pripravo večjih količin hrane pripraviti obroke, katerih strošek znaša približno 1,5 evra na porcijo ali celo manj. To pomeni, da lahko 20 evrov zadošča za več dni prehrane za posameznika ali za nekaj obrokov za celotno družino. Finančni strokovnjaki in avtorji varčnih jedilnikov v tujini opozarjajo, da je ključ v izbiri poceni, a nasitnih živil, kot so testenine, riž, krompir, stročnice, jajca in sezonska zelenjava. Če imate doma vrt, ste v bistvu pravi srečnež.

Nakupovalni seznam za približno 20 evrov

Če izberete izdelke trgovskih blagovnih znamk, lahko za približno 20 evrov kupite: - kilogram riža, - kilogram testenin, - dva kilograma krompirja, - ducat jajc, - kilogram čebule, - kilogram korenja, - dve pločevinki pelatov, - pločevinko fižola, - pol kilograma leče, - kilogram piščančjih stegen ali drugega ugodnejšega mesa. Takšna košarica vsebuje dovolj sestavin za pripravo več različnih kosil in večerij. Podobne sezname priporočajo tudi tuji strokovnjaki za varčno prehranjevanje.

icon-expand Nakupovanje hrane FOTO: Shutterstock

Jedilnik: pet dni za približno 20 evrov

1. dan: lečina enolončnica Leča, korenje, čebula in začimbe ustvarijo hranljiv obrok, ki vsebuje veliko vlaknin in beljakovin. Približni strošek: okoli 3 evre za štiri porcije.

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Lečina juha icon-clock 1 h 5 min

2. dan: rižota z zelenjavo Riž, korenje, čebula in ostanki zelenjave iz hladilnika. Približni strošek: okol i 3 evre za štiri porcije.

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Zelenjavna rižota icon-clock 35 min

3. dan: pečen krompir in piščanec Piščančja stegna ter pečen krompir so med najbolj ugodnimi kombinacijami glede razmerja med ceno in sitostjo. Približni strošek: okoli 5 evrov za štiri porcije.

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Počasi pečen piščanec s krompirjem icon-clock 2 h 35 min

4. dan: testenine s paradižnikovo omako in fižolom Pelati, fižol in testenine ustvarijo obrok, ki je poceni, a presenetljivo nasiten. Približni strošek: okoli 3 do 4 evre za štiri porcije.

5. dan: jajčna rižota ali ocvrt riž Preostali riž lahko porabite skupaj z jajci in zelenjavo. Približni strošek: okoli 2 do 3 evre za štiri porcije.

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Pražen riž z zelenjavo in jajcem icon-clock 35 min

Za koliko dni zadošča 20 evrov?

Če kuhate samo zase, lahko takšna zaloga po ocenah tujih avtorjev varčnih jedilnikov zadostuje za približno pet do sedem dni osnovnih obrokov. Pri dvočlanskem gospodinjstvu običajno zadošča za tri do pet dni, medtem ko štiričlanska družina iz teh sestavin pripravi približno pet večjih skupnih obrokov. Seveda je končni rezultat odvisen od tega, koliko hrane običajno porabite, ali imate doma že osnovne sestavine, kot so olje, moka in začimbe, ter ali izkoriščate ostanke hrane.

Največja napaka je nakup "za vsak primer"

Po ugotovitvah strokovnjakov za načrtovanje obrokov je največji sovražnik gospodinjskega proračuna impulzivno nakupovanje. Ko ljudje kupujejo brez seznama, pogosto porabijo več denarja za prigrizke, pripravljene obroke in izdelke, ki jih nato sploh ne porabijo. Prav zato je v dneh pred plačo pogosto smiselno najprej preveriti, kaj se skriva v shrambi, zamrzovalniku in hladilniku. Z nekaj ustvarjalnosti lahko marsikateri obrok nastane iz sestavin, ki jih že imate doma.

Bistvo ni v odrekanju, ampak v načrtovanju

Dvajset evrov danes ni več znesek, s katerim bi lahko brezskrbno napolnili nakupovalni voziček. Še vedno pa lahko predstavlja dovolj velik proračun za več dni toplih in nasitnih obrokov. Največja razlika ni v samem znesku, temveč v tem, ali nakupujete z načrtom ali brez njega.

Anketa + Arhiv Do naslednje plače je ostalo še nekaj dni. Koliko imate običajno namenjenega denarja za hrano? Manj kot 20 evrov Med 20 in 50 evri Med 50 in 100 evri Več kot 100 evrov Nikoli ne štejem, koliko porabim Moški Ženska Manj kot 20 evrov 27 Med 20 in 50 evri 31 Med 50 in 100 evri 12 Več kot 100 evrov 42 Nikoli ne štejem, koliko porabim 44 Manj kot 20 evrov 5 Med 20 in 50 evri 4 Med 50 in 100 evri 2 Več kot 100 evrov 8 Nikoli ne štejem, koliko porabim 11 Manj kot 20 evrov 22 Med 20 in 50 evri 27 Med 50 in 100 evri 10 Več kot 100 evrov 34 Nikoli ne štejem, koliko porabim 33 Skupaj Moški Ženska