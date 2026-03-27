Se vam zdi, da se elektronske naprave prepogosto pokvarijo? Niste edini. Potrošniške organizacije, kot je Norveški svet za varstvo potrošnikov (Forbrukerrådet), vedno glasneje kritizirajo poslovne prakse proizvajalcev, ki namenoma omejujejo življenjsko dobo izdelkov. To pomeni, da so telefoni, pralni stroji in drugi aparati načrtovani tako, da prenehajo delovati ali postanejo predragi za popravilo po določenem času. Takšna načrtovana zastarelost izdelkov ni več teorija zarote, temveč je priznan problem, ki zahteva rešitve. Vse več inštitucij priznava obstoj te težave in s tem dejansko vpliva na potrošnike, pa tudi na okolje. Poročilo Forbrukerrådet, "BREAKING FREE: Pathways to a fair technological future" ali "OSVOBODITEV: Poti do pravične tehnološke prihodnosti", je razkrilo, kako velike tehnološke korporacije izkoriščajo svoje platforme za izčrpavanje denarja in podatkov, pri čemer na koncu izdelki postanejo nepopravljivi ali pa so popravila dražja od novega nakupa.

Kaj je pojav 'enshittification' in kako se poslabšujejo digitalne storitve?

'Enshittification' je izraz, ki ga je populariziral Cory Doctorow in pomeni poslabšanje digitalnih platform in storitev. Poročilo Norveškega sveta potrošnikov podrobno razlaga, kako ta proces poteka v treh fazah.

Cory Doctorow je kanadsko-britanski-avtor znanstvene fantastike, novinar, bloger in tehnološki aktivist. Najbolj je znan po svojem dolgoletnem zagovorništvu digitalnih pravic. Skoval je izraz Enshittification, ki označuje postopen, namerno usmerjen razkroj digitalnih platform, pri katerem se kakovost storitev s časom poslabšuje — ne zaradi nesreče, temveč zaradi poslovnega modela, ki daje prednost kovanju dobička pred uporabniki in ponudniki.

Sprva podjetje privabi uporabnike z odlično in brezplačno storitvijo. Nato spremeni pogoje tako, da koristi poslovnim partnerjem. Na koncu začne maksimalno izkoriščati tako uporabnike kot partnerje, da poveča svoje prihodke. Uporabnik nima nadzora nad tem, kako se bo njegova naprava obnašala po posodobitvah, kar pomeni, da kupljena naprava po določenem času lahko deluje povsem drugače, kot je delovala ob nakupu. Posledično to povzroči tudi degradacijo na področju programske opreme, pri kateri so aplikacije preplavljene z oglasi in se s časom izgubljajo pomembne in uporabne funkcije. Na primer, določene funkcije postanejo dostopne le v plačljivi ali naročniški različici. Poročilo Norveškega sveta za varstvo potrošnikov izpostavlja številne konkretne primere programiranja in načrtovanja omejene življenjske dobe izdelka. Vidimo ga na primer pri video igrah, kjer modeli in mikrotransakcije pomenijo, da igre niso zasnovane za enkraten nakup, temveč za neprekinjeno trošenje denarja. Posebej problematična je tudi praksa izklopa strežnikov za igre, kar praktično onesposobi kupljen izdelek. Tiskalniki so še en pogost primer - njihov status 'povezanih naprav' omogoča proizvajalcem posodobitve programske opreme, ki lahko spreminjajo funkcionalnost ali celo blokirajo uporabo. Podobno se dogaja pri pametnih gospodinjskih aparatih in avtomobilih s povezavo na internet, kjer so določene funkcije blokirane ali dostopne le z dodatnimi naročninami. Vse to zmanjšuje življenjsko dobo izdelka in pogosto prisili potrošnika v nov nakup, kljub dejstvu, da bi napravo lahko rešilo popravilo. Namen takšnih praks je doseganje kar največjega dobička proizvajalcev in ustvarjanje čim večjih nakupovalnih priložnosti, ne pa doseganje trajnosti, ki jo narekujejo zelene politike.

Kako bo v praksi delovala "pravica do popravila"?

Kot odgovor na te problematike je Evropska unija sprejela direktivo o "pravici do popravila" (Direktiva 2024/1799 EU), ki bo stopila v veljavo v vseh državah članicah, vključno s Poljsko, najkasneje do 31. julija 2026. Namen te direktive je omejiti proizvajalce pri blokiranju popravil in potrošnikom zagotoviti enostaven in cenovno ugoden dostop do servisnih storitev. Ključne spremembe vključujejo obveznost proizvajalcev, da zagotovijo rezervne dele in tehnično dokumentacijo tudi neodvisnim servisom. To je revolucionaren korak, saj razbija monopole in "zaprti" ekosisteme, ki so jih vzpostavili nekateri veliki proizvajalci elektronike. Za potrošnike to pomeni več možnosti za popravilo pokvarjenih naprav in manjšo prisilo k nakupu novih, kar bo imelo za posledico tudi zmanjšanje nepotrebne količine odpadkov.

Njen glavni cilj je večja transparentnost in moč za potrošnika. Kot je pojasnil Grzegorz Miś, pravnik za varstvo potrošnikov iz Wroclawa: ob nakupu boste imeli pravico vedeti, ali je določen izdelek popravljiv in koliko bi stalo popravilo. "Ideja je, da potrošnik že takrat lahko izve in se odloči: če, na primer, kupi televizor A, njegova popravila pa bodo dražja od samega televizorja, se bo odločil za televizor B, ker bodo njegova popravila cenejša. Proizvajalci bodo morali zagotoviti takšne informacije," je dodal Miś. To pomeni, da ne boste več kupovali mačka v žaklju. Ta novi pristop bo spodbudil proizvajalce k izdelovanju naprav, ki ne bodo razpadle takoj po izteku garancije, kar prinaša obilo koristnih praks za dolgoročno sodelovanje proizvajalca in kupca.

Kaj pomeni "pravica do popravila" za dolgoročno trajnost izdelkov?