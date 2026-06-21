Kampiranje ni več poceni: Hrvaška med najdražjimi v Evropi

Kampiranje je dolgo veljalo za eno najbolj dostopnih oblik dopusta. A najnovejše analize kažejo, da se ta slika hitro spreminja. Po podatkih kamping portala PiNCAMP in organizacije ACSI so cene kampiranja po Evropi v zadnjih letih močno narasle – Hrvaška pa je medtem postala ena najdražjih destinacij za tovrstne počitnice v Evropi. Po raziskavi PiNCAMP za sezono 2026 družina za kampiranje v Evropi v povprečju odšteje okoli 49 evrov na noč, vendar so razlike med državami ogromne. Medtem ko so severne države, kot sta Nemčija ali Švedska, še vedno relativno ugodne, cene v priljubljenih mediteranskih destinacijah občutno odstopajo – Hrvaška dosega okoli 73 evrov na noč. Podatki ACSI gredo še dlje: povprečna cena kampiranja za družino (dva odrasla in dva otroka) na Hrvaškem presega 78 evrov na noč, kar državo postavlja na sam vrh cenika v Evropi.

Zakaj so cene tako visoke?

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Kot pojasnjuje direktor PiNCAMP Uwe Frers, je glavni razlog preprost: ogromno povpraševanje in omejene kapacitete. "Zlasti v priljubljenih mediteranskih državah visoko mednarodno povpraševanje trči ob omejeno ponudbo, zato so cene višje," poudarja. A to je le del zgodbe. V zadnjih letih so številni hrvaški kampi doživeli pravo transformacijo. Klasična parcela za šotor se vse pogosteje spreminja v turistični kompleks s ponudbo, ki vključuje bazene, wellness centre, restavracije in animacijo. Prav tako so pavšalisti že nekaj let na udaru, saj se jih številni kampi želijo znebiti. Nato na te parcele postavljajo mobilne hiške, s katerimi zaslužijo veliko več kot s pavšalisti. Po analizah turističnih medijev so prav ta vlaganja v infrastrukturo, višji stroški dela ter prehod na evro pomembno zvišali stroške poslovanja – posledično pa tudi cene za goste. Kampiranje tako vse bolj postaja "resort izkušnja", ki se cenovno približuje hotelom.

Lokacija močno vpliva na ceno

Če kampirate ob morju, boste plačali še precej več. Analiza PiNCAMP kaže, da so kampi ob obali v Evropi v povprečju za 36 odstotkov dražji od tistih v notranjosti. Na Hrvaškem je ta razlika okoli 30 odstotkov, navajata campiri.com ter campingbusiness.eu. Prav obmorski kampi so tudi najbolj iskani – in posledično najdražji.

Koliko so cene zrasle?

Podatki ACSI razkrivajo še en pomemben trend: cene kampiranja so od leta 2020 narasle za približno 25 odstotkov po vsej Evropi. V določenih državah, med njimi tudi na Hrvaškem, pa so podražitve še izrazitejše zaradi intenzivnih naložb in rasti kakovosti ponudbe.

Kje kampirate najceneje?

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Medtem ko Hrvaška dominira na vrhu cenovne lestvice, obstajajo tudi bistveno cenejše alternative. Po podatkih različnih analiz je kampiranje najugodnejše v jugovzhodni Evropi – na primer v Turčiji ali Albaniji, kjer lahko nočitev stane le okoli 14–15 evrov. Tudi Nemčija ostaja razmeroma dostopna destinacija, s približno 41 evri na noč.

Kako lahko prihranite?

Kljub rasti cen kampiranje še vedno velja za eno cenovno dostopnejših oblik dopusta – a le, če dopust načrtujete pametno. Po podatkih PiNCAMP so cene izven glavne sezone v povprečju nižje za skoraj 30 odstotkov. Na Hrvaškem so prihranki lahko še večji – tudi več kot 50 odstotkov, če kampirate spomladi ali jeseni.

Kaj to pomeni za dopustnike?