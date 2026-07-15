Primerjava kupne moči kaže zanimivo sliko. Izdelek ali storitev, ki v najdražji Franciji stane približno 110 evrov, v Italiji stane 97 evrov, v Grčiji 87 evrov, na Portugalskem 86,6 evra, na Hrvaškem pa okoli 78 evrov. Podatki nakazujejo, da so nekatere tradicionalno priljubljene počitniške države še vedno ugodnejše od Hrvaške, zlasti če primerjamo celotne stroške bivanja in turističnih storitev.

Poletna turistična sezona je na vrhuncu, številni Slovenci pa se ob načrtovanju dopusta sprašujejo, katera destinacija ponuja največ za vložen denar. Novi podatki evropskega statističnega urada Eurostat kažejo, da se med najbolj priljubljenimi sredozemskimi destinacijami cenovna razmerja precej razlikujejo. Po poročanju Telegraf Biznisa , ki povzema podatke Eurostata , je Hrvaška po cenovni ravni uvrščena višje kot Grčija in Španija , čeprav ostaja pod povprečjem Evropske unije.

Po podatkih Eurostata je namreč Turčija med primerjanimi državami najcenejša destinacija, saj enaka potrošniška košarica tam stane manj kot 60 evrov. To pomeni občutno nižje stroške za turiste, predvsem pri vsakodnevni porabi za hrano, pijačo in druge storitve. Zaradi ugodnih cen Turčija ostaja ena najbolj privlačnih možnosti za dopustnike, ki želijo za svoj denar dobiti največ, poroča omenjena stran.

Ko pogledamo zgolj cene nastanitev in gostinskih storitev, je Hrvaška dražja od Grčije in Španije, ugotavlja Eurostat. Cene živil v trgovinah so med državami razmeroma primerljive, precej večje razlike pa se pojavljajo pri alkoholnih pijačah. Tudi na tem področju izstopa Turčija kot najugodnejša država, sledita ji Grčija in Hrvaška.

Za potrošnike, ki poleti primerjajo stroške dopusta, so takšni podatki lahko pomemben dejavnik pri izbiri destinacije. Koliko denarja nameniti za dopust glede na plačo? Preverite realne izračune za 2026 in ugotovite, koliko dopusta si lahko privoščite brez finančnega stresa.

Viri: Eurostat, Telegraf Biznis