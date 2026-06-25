Koliko dopusta si lahko privoščite? Večina začne napačno

Ko načrtujete dopust, verjetno najprej izberete destinacijo, šele potem pa preverite, ali si jo lahko privoščite. A finančno gledano je pravilen pristop ravno obraten: najprej določite proračun, šele nato izbirate dopust. Po analizah stroškov potovanj, ki jih povzema Voye Global, povprečen turist v Evropi za dopust porabi med 100 in 300 dolarji na dan (med 86 in 260 evrov), odvisno od življenjskega sloga. To pomeni, da lahko že kratek dopust hitro preseže več mesečnih prihrankov. Ključno vprašanje torej ni, kam iti, ampak: koliko dopusta si glede na svojo plačo sploh lahko privoščite brez dolgov ali stresa?

Osnovno pravilo: dopust ne sme ogroziti vaše finančne stabilnosti

Finančni strokovnjaki pogosto priporočajo, da naj bi bila poraba za dopust omejena na razumen delež razpoložljivega dohodka ali letnih prihrankov. Čeprav univerzalne številke ni, analize potrošnje kažejo, da: - največji strošek predstavlja nastanitev (okoli 40–50 odstotkov), - hrana približno 20–25 odstotkov, - preostalo odpade na prevoz in aktivnosti. To pomeni: dopust ni "en strošek", ampak celoten finančni projekt, ki ga morate načrtovati podobno kot večji nakup. O tem smo na Cekin.si že pisali, in sicer v članku, kjer je naša sogovornica, finančna mentorica Ana Vezovišek, podrobno razložila, kako se pripraviti na večje nakupe.

Realen izračun: koliko dopusta si lahko privoščite

icon-expand Višina plače je ključni dejavnik pri določanju proračuna za dopust. FOTO: Shutterstock

Namesto ugibanja uporabite preprost model. 1. korak: določite realen proračun Priporočljivo je, da za dopust namenite: približno 10–15 odstotkov letnega razpoložljivega dohodka ali prihrankov To pomeni: - neto plača 1.300 evrov --> dopust 800–1.500 evrov - neto plača 2.000 evrov --> dopust 1.500–2.500 evrov - družina (2 odrasla + otrok) --> pogosto 3.000–4.500 evrov Pomembno: to je okvir, ne pravilo – vaš proračun mora vedno upoštevati tudi druge obveznosti. 2. korak: preračun na dnevni strošek Ko imate končni znesek, ga razdelite na dni, kolikor bo trajal vaš dopust. Tako boste vedeli, koliko denarja lahko porabiti na dan. Če vzamemo povprečne evropske stroške: srednji razred - približno 150 evrov na dan. To pomeni: - 1.500 evrov --> približno 10 dni dopusta - 2.000 evrov --> približno 13 dni - 1.000 evrov --> približno 6–7 dni S tem dobite realno sliko, ne želja. Pri načrtovanju proračuna je pomembno tudi vprašanje, ali se bolj splača potovati v lastni režiji ali preko agencije.

Kje ljudje najpogosteje naredijo napako?

Največja napaka ni, da ljudje zapravijo preveč, temveč da napačno ocenijo, koliko bodo dejansko zapravili. Kot opozarjajo analize o cenah potovanj, je začetna cena dopusta pogosto le del končnega zneska, saj se stroški dodajajo postopoma. Rezultat: dopust, ki naj bi stal 1.500 evrov, na koncu stane 2.000 evrov ali več. Razlog niso "luksuzi", ki si jih privoščite med počitnicami, ampak nizki stroški, ki se kopičijo.

Kako prilagoditi dopust svoji plači?

icon-expand Končni strošek dopusta je pogosto višji od začetnega načrta. FOTO: Shutterstock

Namesto da zmanjšujete užitek, raje prilagodite strukturo dopusta. Če imate nižji proračun: - izberite cenejše destinacije (vzhodna, južna Evropa), - potujte izven sezone, - skrajšajte trajanje dopusta. Če imate višji proračun: - investirajte v udobje (nastanitev, lokacija), - pazite na skrite stroške, - ne pretiravajte z "nepotrebnimi nadgradnjami". Analize kažejo, da so razlike v stroških med evropskimi državami lahko tudi 40–60 odstotkov.

Čas potovanja: najlažji način za prihranek

Če želite več dopusta za isti denar, je čas ključnega pomena. Po podatkih analiz: - poleti so cene lahko 30–50 odstotkov višje kot izven sezone, - najugodnejši čas: pomlad in jesen, - rezervacija 3–5 mesecev vnaprej pogosto prinese najboljše cene. To pomeni, da lahko z enako plačo dobite bistveno več dopusta, in sicer če ga pravilno časovno načrtujete.

Dopust si lahko privoščite, a ne na pamet

icon-expand Dober načrt vam omogoča več dopusta za isti denar. FOTO: Shutterstock