Cenovno dostopni pametni telefoni odhajajo v preteklost. Cena telefonov naj bi v prihodnjih letih močno narasla, predvsem zaradi drastičnega povečanja stroškov izdelave. Največja težava je v občutnem porastu povpraševanja po pomnilniških čipih, ki so bistveni tako za telefone kot za umetno inteligenco. Carl Pei, ustanovitelj podjetja Nothing, opozarja na te spremembe. Pojasnjuje, da rastoča potreba po pomnilniških komponentah pomeni, da so te komponente vse dražje za izdelavo. Cena teh čipov, na primer DDR5 in GDDR6, se je v zadnjem letu več kot podvojila. To direktno vpliva na ceno telefonov, saj proizvajalci ne morejo absorbirati vseh dodatnih stroškov. Bodite torej pripravljeni na višje cene, če načrtujete nakup novega telefona ali računalnika.

Vpliv AI na ceno spomina: zakaj pomnilniški čipi postajajo dražji?

Umetna inteligenca dramatično spreminja trg tehnologije in povečuje cene čipov. Podjetja, ki razvijajo sisteme umetne inteligence, danes potrebujejo in kupujejo ogromne količine pomnilniških čipov. Zaradi tega so proizvajalci čipov prisiljeni svoje proizvodne linije in zmogljivosti vse bolj usmerjati v zadovoljevanje potreb strežnikov in podatkovnih centrov, ki jih uporablja AI. Posledično ostane manj čipov za običajne potrošniške naprave, kot so pametni telefoni. Ocene kažejo, da je cena delovnega pomnilnika poskočila za kar 95 odstotkov v samo enem tromesečju, poroča spletna stran Kamatica. To pomeni, da je pomnilnik v telefonu zdaj precej večji del celotnih proizvodnih stroškov kot v preteklosti. Te spremembe se na koncu pokažejo na cenah, ki jih vidimo v trgovinah.

Vpliv rastočih stroškov na proizvodne marže in odločitve

V preteklosti je pomnilnik v povprečju predstavljal približno 15 odstotkov celotnih stroškov proizvodnje pametnega telefona. Danes pa se ta delež lahko povzpne na kar 40 odstotkov, kar je ogromen udarec za podjetja, ki se trudijo ponuditi dostopne modele. Proizvajalci, ki so se doslej zanašali izključno na nizke cene, bi se lahko znašli v velikih težavah. To pomeni, da se bodo morali odločiti: ali bodo dvignili cene svojih izdelkov ali pa znižali kakovost nekaterih komponent, da ohranijo nizko ceno. Družbe, kot je Apple, so v boljšem položaju, saj njihove stranke že pričakujejo visoke cene in so za njih sprejemljive. To pa ne pomeni, da je za ostale to dobra novica, ampak bo moral vsak kupiti, kar se mu ponudi. Te spremembe močno vplivajo na celotno industrijo mobilnih telefonov in na izbiro, ki jo imate kot potrošnik.

Navkljub izzivom na trgu nekatere inovacije vseeno prihajajo

Podjetje Nothing je že napovedalo nova telefona: Nothing Phone (4a) in Nothing Phone (4a) Pro. Ti telefoni bodo ohranili znani, prepoznavni dizajn z delno prosojnim ohišjem in svetlobnimi efekti. Poleg novih naprav, Nothing razvija tudi storitev imenovano Playground. Ta servis naj bi uporabnikom omogočil, da enostavno ustvarijo lastne aplikacije z glasovnimi ali tekstovnimi ukazi. To kaže, da bomo v prihodnosti videli veliko novosti v tehnologiji, vendar moramo biti pripravljeni tudi na višje cene teh inovativnih rešitev. Tudi če se bodo cene telefonov zvišale, bo povpraševanje še vedno naraslo. Bodite pripravljeni na ta preskok.

Prihodnost pametnih telefonov se zdi dražja in bolj tehnološko napredna