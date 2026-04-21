O tem, da turisti iščejo varne in cenejše turistične destinacije, kjer bodo letos preživljali svoj težko zasluženi dopust, smo na Cekin.si že poročali. Ne le Slovenci, tudi drugi, med njimi Britanci, iščejo počitniške destinacije, ki jim ne bodo izpraznile denarnice, ponujajo pa avtentičnost. 

Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije

Tako je britanska spletna stran BBC nanizala kar nekaj lokacij, ki so podobne med turisti priljubljeni Hrvaški, a so vseeno cenejše. Poglejmo, za katere lokacije gre in kaj je trenutno v trendu. 

Črna gora

Na prvem mestu je Črna gora, ki je blizu tudi nam. Med Slovenci je ta država že dokaj znana, a očitno je britanski turisti še niso odkrili. BBC poudarja, da Črna gora ponuja čudovito morje, a tudi mesta in notranjost ne vredno obiskati. Narava je tam čudovita, obisk gora pa nujen. 

Ko ste že v Črni gori, pa je obisk Hrvaške ter Bosne in Hercegovine praktično na dlani. 

Herceg Novi
Herceg NoviFOTO: Adobe Stock

Baltska obala

Estonija, Finska in Litva postajajo priljubljene turistične destinacije za družine, pare in samostojne popotnike, poroča BBC.

Potovanje po vseh treh državah je zelo preprosto, saj so povezave odlične. Obala je čudovita in vsi, ki jih že motijo visoke temperature na Hrvaškem, Grčiji, Španiji in drugih južnih državah, se lahko odpravijo na prijeten sever Evrope. 

'Ta država postaja nova Hrvaška'
'Ta država postaja nova Hrvaška'

Albanija

Albanija je med Slovenci že enkaj časa pravi hit, a očitno jo sedaj odkrivajo tudi drugi. Čudovite obale, dobra hrana, prijazni ljudje - ter seveda zmerne cene. 

Vlorë, Albanija
Vlorë, AlbanijaFOTO: Adobe Stock

Severna Španija

Vsi rinejo na jug, a zakaj se ne bi poleti, ko pritiska neznosna vročina, odpravili na sever Španije? Tudi tam je obala lepa, ob tem pa se lahko odpravite tudi na izlete v planine. Ponudba okusne hrane in dobrega vina je vrhunska. 

Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene
Te španske destinacije so cenejše, mirnejše – in vse bolj priljubljene