O tem, da turisti iščejo varne in cenejše turistične destinacije, kjer bodo letos preživljali svoj težko zasluženi dopust, smo na Cekin.si že poročali. Ne le Slovenci, tudi drugi, med njimi Britanci, iščejo počitniške destinacije, ki jim ne bodo izpraznile denarnice, ponujajo pa avtentičnost.

Tako je britanska spletna stran BBC nanizala kar nekaj lokacij, ki so podobne med turisti priljubljeni Hrvaški, a so vseeno cenejše. Poglejmo, za katere lokacije gre in kaj je trenutno v trendu.

Črna gora

Na prvem mestu je Črna gora, ki je blizu tudi nam. Med Slovenci je ta država že dokaj znana, a očitno je britanski turisti še niso odkrili. BBC poudarja, da Črna gora ponuja čudovito morje, a tudi mesta in notranjost ne vredno obiskati. Narava je tam čudovita, obisk gora pa nujen. Ko ste že v Črni gori, pa je obisk Hrvaške ter Bosne in Hercegovine praktično na dlani.

icon-expand Herceg Novi FOTO: Adobe Stock

Baltska obala

Estonija, Finska in Litva postajajo priljubljene turistične destinacije za družine, pare in samostojne popotnike, poroča BBC. Potovanje po vseh treh državah je zelo preprosto, saj so povezave odlične. Obala je čudovita in vsi, ki jih že motijo visoke temperature na Hrvaškem, Grčiji, Španiji in drugih južnih državah, se lahko odpravijo na prijeten sever Evrope.

Albanija

Albanija je med Slovenci že enkaj časa pravi hit, a očitno jo sedaj odkrivajo tudi drugi. Čudovite obale, dobra hrana, prijazni ljudje - ter seveda zmerne cene.

icon-expand Vlorë, Albanija FOTO: Adobe Stock

Severna Španija