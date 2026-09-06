Primer iz ene od jadranskih turističnih destinacij je te dni sprožil burne odzive na družbenih omrežjih. Štirje madžarski turisti so po poročanju madžarskega portala Daily News Hungary želeli v restavraciji na Krku naročiti zgolj palačinke, a naj bi jih osebje zaradi tega prosilo, naj zapustijo lokal. O dogodku je poročal tudi hrvaški Index. Po navedbah medijev je skupina približno deset minut čakala na prosto mizo v polno zasedeni restavraciji na otoku Krk. Ko so natakarju povedali, da bi vsak naročil porcijo palačink po ceni sedmih evrov, kar bi skupaj znašalo 28 evrov, naj bi jim ta odgovoril, da naj zapustijo lokal. Po navedbah ene od prič naj bi bil razlog v tem, da so želeli naročiti le sladico, medtem ko je na mizo čakalo veliko gostov, ki bi naročili večerjo.

Kdo ima prav?

Dogodek je hitro razdelil javnost. Del komentatorjev meni, da ima gost pravico naročiti karkoli želi, če je jed na jedilniku in jo je restavracija pripravljena ponuditi. Po njihovem mnenju 28 evrov nikakor ni zanemarljiv znesek. Na drugi strani pa so številni stopili v bran gostincu. V vrhuncu turistične sezone lahko štiričlanska miza restavraciji prinese precej višji prihodek, če gostje naročijo večhodni obrok in pijačo. Zato nekateri menijo, da je bila odločitev predvsem poslovna in ne osebna.

icon-expand Palačinke FOTO: Adobe Stock

Ali lahko restavracija gosta zavrne?

Madžarski mediji so za pojasnilo stopili v stik celo s predstavništvom Hrvaške turistične skupnosti na Madžarskem. Tam so pojasnili, da na Hrvaškem ni splošnega predpisa, ki bi goste zavezoval k minimalni porabi. Gostinci morajo jasno prikazati cene in pogoje poslovanja ter jih tudi spoštovati. Če gost meni, da so bile njegove pravice kršene, lahko vloži pritožbo neposredno pri ponudniku storitve ali pa se obrne na pristojni državni inšpektorat. Predstavniki turistične organizacije so obenem izrazili obžalovanje zaradi neprijetne izkušnje turistov in poudarili, da upajo, da gre za osamljen primer.

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Večna dilema turistične sezone

Primer je znova odprl vprašanje, kje je meja med pravicami gosta in poslovnimi interesi gostincev. V najbolj obiskanih turističnih krajih so mize v restavracijah pogosto eden najdragocenejših virov, zato nekateri ponudniki skušajo v času največje gneče maksimizirati promet. Po drugi strani pa številni gostje pričakujejo, da bodo lahko naročili katerokoli jed z jedilnika brez dodatnih omejitev. Prav zato je zgodba o štirih palačinkah postala veliko več kot le turistična anekdota. Postala je vprašanje, ki si ga zastavljajo številni: če je jed na jedilnem listu, ali vas lahko zaradi nje zavrnejo?

Anketa + Arhiv Štirje turisti so želeli naročiti le palačinke, natakar pa jih je prosil, naj zapustijo restavracijo. Kdo ima po vašem mnenju prav? Gostje, saj imajo pravico naročiti karkoli z jedilnika. Restavracija, saj je v času največje gneče pomembna tudi poslovna logika. Obe strani imata deloma prav. Premalo informacij za presojo. Moški Ženska Gostje, saj imajo pravico naročiti karkoli z jedilnika. 610 Restavracija, saj je v času največje gneče pomembna tudi poslovna logika. 57 Obe strani imata deloma prav. 87 Premalo informacij za presojo. 31 Gostje, saj imajo pravico naročiti karkoli z jedilnika. 359 Restavracija, saj je v času največje gneče pomembna tudi poslovna logika. 44 Obe strani imata deloma prav. 45 Premalo informacij za presojo. 16 Gostje, saj imajo pravico naročiti karkoli z jedilnika. 251 Restavracija, saj je v času največje gneče pomembna tudi poslovna logika. 13 Obe strani imata deloma prav. 42 Premalo informacij za presojo. 15 Skupaj Moški Ženska