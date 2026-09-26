Po praznovanju zlate poroke si je britanski par želel le še mirne vrnitve domov. Namesto tega se je njuno potovanje končalo z neprijetnim presenečenjem na letališču, zaradi katerega sta morala nepričakovano podaljšati bivanje v tujini in se sama znajti pri organizaciji povratka.

72-letna Eileen Snow in 74-letni Stephen Snow sta po družinskem dopustu na Hrvaškem in v Črni gori prispela na letališče v Tivtu, od koder bi se morala vrniti v London. Toda njun let družbe easyJet je imel težave, ob vkrcanju pa sta izvedela, da na letalu zanju ni več prostora. Skupaj je na letališču ostalo deset potnikov.

Za par je bil položaj še posebej stresen, saj je Stephen Snow potreboval zdravila, ki jih jemlje vsak dan, zaloge pa so se mu začele iztekati. Eileen Snow je dejala, da je bila ob dogodku jezna in razočarana ter da ni mogla verjeti, kako se je vse skupaj odvilo.