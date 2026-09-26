Po praznovanju zlate poroke si je britanski par želel le še mirne vrnitve domov. Namesto tega se je njuno potovanje končalo z neprijetnim presenečenjem na letališču, zaradi katerega sta morala nepričakovano podaljšati bivanje v tujini in se sama znajti pri organizaciji povratka.
72-letna Eileen Snow in 74-letni Stephen Snow sta po družinskem dopustu na Hrvaškem in v Črni gori prispela na letališče v Tivtu, od koder bi se morala vrniti v London. Toda njun let družbe easyJet je imel težave, ob vkrcanju pa sta izvedela, da na letalu zanju ni več prostora. Skupaj je na letališču ostalo deset potnikov.
Za par je bil položaj še posebej stresen, saj je Stephen Snow potreboval zdravila, ki jih jemlje vsak dan, zaloge pa so se mu začele iztekati. Eileen Snow je dejala, da je bila ob dogodku jezna in razočarana ter da ni mogla verjeti, kako se je vse skupaj odvilo.
Sama sta morala poiskati hotel
Po njunih navedbah se svojim sedežem nista odpovedala prostovoljno. Na letališču naj bi jima sprva obljubili hotel, prevoz in druge oblike pomoči, vendar se je zapletlo. Ko se je letališče začelo zapirati, sta morala sama poiskati rešitev. Na koncu jima je pomagal eden od zaposlenih, ki ju je z osebnim avtomobilom odpeljal do hotela. Nastanitev pa sta morala plačati sama.
Domov sta se pozneje vrnila z letom druge letalske družbe. Ob tem sta imela še dodatne stroške. Za prevoz do Dubrovnika sta odštela 222 evrov, za nadaljnjo pot po prihodu v Veliko Britanijo pa še 207 evrov.
Kaj lahko storite, če ostanete brez sedeža na letalu?
Primer opozarja na težavo tako imenovanega "overbookinga" oziroma prodaje več vozovnic, kot je na voljo sedežev.
V državah Evropske unije imajo letalski potniki v določenih primerih pravico do pomoči, povračila stroškov in denarne odškodnine, če jim je bilo vkrcanje neupravičeno zavrnjeno. Višina nadomestila je odvisna od okoliščin in dolžine leta.
Letalska družba se je opravičila
Družba easyJet se je pozneje paru opravičila. Kot razlog za zaplet je navedla, da je letalo preseglo varnostne omejitve teže. Hkrati je ponudila povračilo stroškov in odškodnino za nastalo nevšečnost.
Vir: Net.hr
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