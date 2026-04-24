Ste vedeli, da vsako leto v smeteh pristane kar tretjina vse hrane, ki jo pridelamo? To ni le škoda za planet, ampak predvsem neposreden udarec po vašem žepu. Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja stran vržen denar, čas in energijo. Že z majhnimi spremembami v lastni kuhinji lahko dosežemo velike učinke. Namesto da bi kupovali preveč in nato metali stran, se moramo naučiti postati pametnejši potrošniki. Zmanjšanje količine zavržene hrane ne zahteva velikih žrtev, ampak zgolj uvedbo bolj organiziranih in praktičnih navad pri nakupovanju in pripravi obrokov.

Načrtujte nakupe in prihranite pri vsakem obisku trgovine

Največja napaka, ki jo delamo, se zgodi že v trgovini. Če kupujete brez načrta, se bo v vašem vozičku hitro znašlo nekaj, česar v resnici ne potrebujete. Enostaven trik je pisanje seznama in načrtovanje obrokov za nekaj dni vnaprej. Preden se odpravite od doma, obvezno pokukajte v hladilnik in zamrzovalnik, da vidite, kaj že imate na voljo. Kupujte le tisto, kar dejansko potrebujete za naslednjih nekaj obrokov. Tako boste preprečili, da bi impulzivno kupljena hrana ostala v kotu hladilnika in se tam pokvarila, vi pa boste imeli ob koncu meseca več denarja na svojem računu.

Nasvet: Oznaka 'najbolje uporabiti do' govori o kakovosti, ne o varnosti, zato hrane po tem datumu ne zavrzite takoj.

Kdaj je hrana zares pokvarjena in kako jo pravilno zamrzniti?

Veliko hrane zavržemo čisto po nepotrebnem zaradi zmede pri rokih uporabe. Zapomnite si: oznaka 'najbolje uporabiti do' pomeni, da je hrana po tem datumu lahko še vedno popolnoma varna za uživanje, morda le malce manj okusna. Nasprotno pa je oznaka 'uporabiti do' varnostni rok za živila, ki se hitro pokvarijo. Ne mečite denarja stran samo zato, ker se je datum iztekel včeraj – uporabite svoja čutila. Poleg tega je vaš zamrzovalnik odličen zaveznik pri varčevanju. Kruh, ki ga ne boste pojedli, ali ostanek kosila, lahko preprosto zamrznete in s tem podaljšate rok uporabe za več tednov ali mesecev.

Skuhajte nekaj novega iz tistega, kar že imate doma

