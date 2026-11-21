Božič je za mnoge čas topline, družinskih tradicij in okraševanja doma. A ko je Melania Trump predstavila svoj novi božični okrasek, se je večina razprav hitro zavrtela okoli povsem druge stvari: cene. Ameriška prva dama je v sklopu letošnje praznične kolekcije predstavila omejeno izdajo okraska z imenom "The Starlight Star". Gre za ročno izdelan okrasek iz medenine in emajla, ki nosi njen podpis, kupci pa ob njem prejmejo tudi digitalni zbirateljski predmet.

Lep, a za marsikoga predrag

icon-expand Melania Trump FOTO: AP

V kolekciji "Starlight Christmas" so tudi okraski z motivi Empire State Buildinga, Kipa svobode, Mount Rushmorea, ameriške zastave in zemljevida ZDA. Cene se gibljejo med 75 in 90 dolarji oziroma približno med 68 in 81 evri. Čeprav je bil videz okraskov deležen številnih pohval, je cena sprožila precej manj navdušenja. Na družbenih omrežjih so se hitro pojavili komentarji ljudi, ki menijo, da so takšni praznični dodatki za večino družin preprosto predragi. Nekateri so zapisali, da je okrasek lep, a si ga ne morejo privoščiti. Drugi so se spraševali, ali takšne cene sploh odražajo realnost povprečnega ameriškega gospodinjstva.

icon-expand The Starlight Star (posnetek zaslona: USA Memorabilia) FOTO: USA Memorabilia

Ni prvič

Melania Trump je že večkrat pritegnila pozornost javnosti s svojimi božičnimi projekti. Njeno urejanje Bele hiše je bilo v preteklih letih pogosto predmet razprav, lani pa je praznično okrasitev posvetila 250. obletnici ameriške deklaracije o neodvisnosti. Med dekoracijami je bilo več kot 10.000 modrih metuljev, 75 vencev in 51 božičnih dreves. Tokrat pa se zdi, da niso v ospredju okraski sami, temveč vprašanje, ki ga pogosto slišimo tudi pred slovenskimi prazniki: koliko je nekdo danes sploh pripravljen odšteti za en sam božični okrasek? V spodnjem članku poglejte, kako je Melania Trump lani okrasila Belo hišo.

Anketa + Arhiv Bi za en božični okrasek odšteli 81 evrov? Da, če mi je res všeč in ga bom uporabljal/-a več let. Morda, če gre za zbirateljski ali prestižen kos. Ne, za ta denar lahko kupim veliko več praznične dekoracije. Nikoli, za okrasek ne bi odštel/-a toliko denarja. Moški Ženska Da, če mi je res všeč in ga bom uporabljal/-a več let. 54 Morda, če gre za zbirateljski ali prestižen kos. 50 Ne, za ta denar lahko kupim veliko več praznične dekoracije. 62 Nikoli, za okrasek ne bi odštel/-a toliko denarja. 399 Da, če mi je res všeč in ga bom uporabljal/-a več let. 27 Morda, če gre za zbirateljski ali prestižen kos. 20 Ne, za ta denar lahko kupim veliko več praznične dekoracije. 23 Nikoli, za okrasek ne bi odštel/-a toliko denarja. 121 Da, če mi je res všeč in ga bom uporabljal/-a več let. 27 Morda, če gre za zbirateljski ali prestižen kos. 30 Ne, za ta denar lahko kupim veliko več praznične dekoracije. 39 Nikoli, za okrasek ne bi odštel/-a toliko denarja. 278 Skupaj Moški Ženska