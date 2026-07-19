Luksuz danes ni več nujno povezan z dragimi urami, dizajnerskimi torbicami ali prestižnimi potovanji. V številnih državah se širi trend, ki ga tuji mediji in analitiki poimenujejo mikro luksuz oziroma "little treats" kultura. Gre za majhne vsakodnevne užitke, ki si jih ljudje privoščijo brez slabe vesti, čeprav pazijo na svoj proračun. Namesto da bi varčevali za velik nakup, si mnogi raje večkrat na teden privoščijo kakovostno kavo, posebno sladico, dišečo svečo, najljubše cvetje ali kakšen drug droben užitek. Posamezen nakup pogosto stane le nekaj evrov, vendar naj bi po mnenju strokovnjakov prinašal občutek nagrade, nadzora in zadovoljstva. O tem je veliko tudi objav na družbenih omrežjih ter YouTubu.

Zakaj so majhni užitki postali tako privlačni?

Po ugotovitvah tujih analitikov se je pojav okrepil v času višjih življenjskih stroškov. Mnogi ljudje si velikih življenjskih ciljev, kot so nakup stanovanja, gradnja hiše ali drage počitnice, težje privoščijo kot nekoč. Zaradi tega iščejo manjše načine, kako si polepšati vsakdan. Psihologi pojasnjujejo, da imajo takšni nakupi pogosto večji vpliv na razpoloženje, kot bi pričakovali glede na njihovo ceno. Kakovostna kava na poti v službo, kos vrhunske čokolade ali nova rastlina za dom lahko predstavljajo majhen občutek razkošja v sicer običajnem dnevu.

Mikro luksuz ni nujno metanje denarja skozi okno

icon-expand Trend mikro luksuza temelji na majhnih zadovoljstvih, ki stanejo le nekaj evrov, a prinašajo občutek nagrade. FOTO: Shutterstock

Na prvi pogled se zdi nenavadno, da ljudje trošijo za stvari, ki jih nujno ne potrebujejo. Toda zagovorniki tega pristopa opozarjajo, da ne gre za nepremišljeno zapravljanje. Veliko potrošnikov si namreč postavi jasne meje – na primer eno posebno kavo na dan, en tedenski obisk pekarne ali mesečni nakup izdelka za osebno nego. Prav zaradi teh omejitev lahko mikro luksuz deluje kot nekakšen kompromis med varčevanjem in uživanjem. Namesto večjih izdatkov ljudje poiščejo manjše nagrade, ki bistveno manj obremenijo gospodinjski proračun. No, bodimo iskreni - le strogo varčevanje, brez uživanja, je dolgočasno. Poskrbite za to, da se boste znali tudi razvajati.

Kaj si ljudje najpogosteje privoščijo?

Po tujih raziskavah so med najbolj priljubljenimi oblikami mikro luksuza kakovostna kava, posebni prigrizki, premium čokolade, izdelki za nego telesa, dišeče sveče, manjši dekorativni dodatki za dom in drobna doživetja, poročata portala Influencers time in Home addict. Zanimivo je, da pri teh nakupih pogosto ni najpomembnejša uporabna vrednost izdelka, temveč občutek, ki ga prinaša. Potrošniki želijo občutek, da so si vzeli trenutek zase in si polepšali dan. A pomembno je tudi, da imate oblikovano tudi finančno rezervo za nepričakovane stroške.

Je 5 evrov na dan preveč?