Poletne počitnice so za številne družine eden največjih letnih stroškov. Visoke cene nastanitev, hrane in gostinskih storitev marsikoga prisilijo v natančno primerjanje destinacij, še preden rezervira dopust. Prav zato vsako leto veliko zanimanja vzbudi poročilo Family Holiday Report, ki ga pripravljata britanski Post Office Travel Money in turistični velikan TUI. Letos je raziskava med 22 priljubljenimi evropskimi letovišči za najbolj ugodno destinacijo razglasila regijo Algarve na jugu Portugalske.

Kava za manj kot dva evra

Raziskovalci so primerjali cene desetih običajnih turističnih izdatkov, med drugim kave, piva, vina, brezalkoholnih pijač, zaščite pred soncem, kosila in družinske večerje. Po podatkih raziskave znaša skupni strošek teh izdelkov in storitev v Algarveju približno 140 britanskih funtov oziroma okoli 163 evrov, kar je najmanj med vsemi analiziranimi destinacijami.

icon-expand Algarve, Portugalska FOTO: Adobe Stock

Posebej pozornost vzbujajo cene pijač. Skodelica kave stane približno 1,50 evra, pivo okoli tri evre, kozarec vina pa približno štiri evre. Po podatkih raziskave lahko dve odrasli osebi za kosilo odštejeta približno 24 evrov, kar je precej manj kot v številnih drugih priljubljenih evropskih letoviščih.

Zakaj je Algarve tako priljubljen?

Algarve ni znan le po cenovni dostopnosti. Gre za eno najbolj priljubljenih turističnih regij na Portugalskem, ki slovi po dolgih peščenih plažah, slikovitih klifih, prijetnem podnebju in dobro razviti turistični infrastrukturi. Kot poudarja britanski The Independent, je regija idealna predvsem za družine, saj združuje varne plaže, družinam prijazne restavracije ter številne možnosti za enodnevne izlete in aktivnosti. Po navedbah organizacije Post Office Travel Money so se cene v Algarveju v primerjavi z lanskim letom celo nekoliko znižale, medtem ko so se v številnih drugih evropskih destinacijah zvišale.

Na vrhu tudi Bolgarija in Španija

icon-expand Sončna obala, Bolgarija FOTO: Adobe Stock

Drugo mesto na lestvici je zasedel bolgarski Sunny Beach (Sončna obala), kjer ostajajo počitniški stroški med najnižjimi v Evropi. Tretje mesto pripada španskemu otoku Lanzarote. Zanimivo je, da je med desetimi najugodnejšimi evropskimi destinacijami kar šest španskih letovišč, kar potrjuje, da Španija ostaja ena najprivlačnejših izbir za cenovno občutljive turiste.

Razlike v cenah so ogromne

Raziskava je pokazala tudi velike razlike med evropskimi destinacijami. Najdražje analizirano letovišče je bil italijanski Sorrento, kjer so bili enaki turistični stroški skoraj dvakrat višji kot v Algarveju. Strokovnjaki zato svetujejo, da popotniki pred rezervacijo poleg cene letalskih vozovnic in nastanitve preverijo tudi lokalne stroške hrane, pijače in drugih vsakodnevnih izdatkov, saj lahko prav ti občutno vplivajo na končni proračun dopusta.