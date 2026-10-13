Izguba bližnjega je že sama po sebi težka preizkušnja, zato se številni v takšnih trenutkih ne ukvarjajo podrobno s primerjanjem cen pogrebnih storitev. Prav to pa lahko vodi do neprijetnih presenečenj. Hrvaška bralka je po smrti družinskega člana želela organizirati čim bolj skromen pogreb. Od pogrebnega podjetja je zahtevala najosnovnejšo izvedbo brez govora, cvetja, glasbe in drugih dodatnih storitev. Kljub temu jo je šokiral predračun v višini 2.400 evrov, poroča stran Jutarnji.hr.

Najdražji del? Žara

Kot je povedala za omenjeni hrvaški časnik, je posebej poudarila, da želi najcenejšo možno žaro. Pozneje je ugotovila, da ji je bila zaračunana žara v vrednosti okoli 300 evrov, medtem ko naj bi bile na voljo tudi cenejše možnosti. Skupni račun je vključeval še pripravo pokojnika, uporabo hladilne komore, organizacijo pogreba in druge storitve.

icon-expand Za najosnovnejši pogreb je prejela račun 2.400 evrov. FOTO: Shutterstock

Po pritožbi ji je lastnik podjetja račun znižal za 600 evrov, vendar je ostala prepričana, da je za storitev plačala občutno preveč.

Koliko naj bi stal običajen pogreb?

Predsednik Združenja pogrebnikov mesta Zagreb Ratko Medenec je za Jutarnji list ocenil, da se cena socialnega pogreba giblje okoli 1.200 evrov, medtem ko povprečen pogreb brez grobnega mesta običajno stane med 1.500 in 1.600 evri. Podobno je navedel tudi Renato Habulin, predsednik ceha pogrebnih prevoznikov pri Hrvaški obrtniški zbornici. Po njegovih besedah se običajni stroški pogreba praviloma gibljejo med 1.500 in 2.000 evri, odvisno od izbire storitev. Ocenil je tudi, da je bralka plačala najmanj dvakrat več, kot bi bilo pričakovano za osnovno izvedbo pogreba.

Na kaj morate biti pozorni?

Strokovnjaki svetujejo, da pred podpisom pogodbe zahtevate podroben cenik in natančno specifikacijo vseh storitev. Posebej pomembno je preveriti cene žar, krst, prevoza, priprave pokojnika in morebitnih dodatnih stroškov, ki so pogosto vključeni v paketne ponudbe.

icon-expand Stroški pogreba lahko hitro presežejo pričakovanja, še posebej če se svojci za organizacijo odločajo v stiski in brez primerjave ponudb. FOTO: Profimedia

Ker se večina ljudi s pogrebnimi storitvami sreča redko, v času velike čustvene obremenitve pa primerjanje ponudb ni na prvem mestu, lahko že nekaj dodatnih vprašanj pred dokončno odločitvijo pomeni precejšen prihranek.