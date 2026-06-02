Evropa ni draga – če veste, kam iti

Če imate občutek, da so vikend oddihi v Evropi postali luksuz, imate delno prav. Letalske karte in hoteli v najbolj priljubljenih mestih, kot so Pariz, London ali Rim, so vse dražji. A kot kaže najnovejša analiza cen mestnih oddihov za leto 2026, ki jo povzema stran Euronews, obstaja druga realnost: najcenejše destinacije so vam praktično pred nosom – predvsem v vzhodni in jugovzhodni Evropi. Za vas to pomeni konkretno: manj turistov, nižje cene in pogosto še bolj pristna izkušnja.

Najcenejši vikend v Evropi? Presenetljiv zmagovalec

Najbolj sveži podatki kažejo, da je Sarajevo trenutno najcenejša evropska destinacija za vikend oddih.

icon-expand Sarajevo FOTO: Thinkstock

Po analizah Post Office Travel Money celoten vikend paket (dve nočitvi, hrana, prevoz, znamenitosti) stane približno okoli 287 evrov za dve osebi, navaja stran Euronews. Tik za njim sledijo: - Bukarešta (Romunija), - Tirana (Albanija), - Beograd (Srbija), - Trenčin (Slovaška). Vse te destinacije imajo eno skupno točko: so cenovno bistveno ugodnejše od zahodnoevropskih mest in hkrati ponujajo bogato kulturno izkušnjo, razkriva omenjena analiza.

icon-expand Tirana, Albanija FOTO: Dreametime

Zakaj so te destinacije tako poceni?

Razlog ni samo en. Gre za kombinacijo več dejavnikov: Prvič, življenjski stroški v teh državah so nižji. To pomeni cenejše restavracije, javni prevoz in vstopnine. Drugič, turistični pritisk je manjši. Medtem ko mesta, kot sta Barcelona ali Amsterdam, zvišujejo cene zaradi preobremenjenosti, Balkan in vzhodna Evropa še vedno tekmujeta za turiste. Tretjič, nastanitve imajo ključno vlogo. Po podatkih raziskave lahko že manjša sprememba cen hotelov močno vpliva na skupni strošek potovanja.

Balkan: regija, kjer vaš denar velja največ

Če pogledamo širšo sliko, so prav balkanske države trenutno največji "zmagovalec" za ugodne vikend pobegne. Analize kažejo, da lahko: - v Bosni in Hercegovini porabite že okrog 30–35 evrov na dan, - v Albaniji celo okoli 30 evrov na dan, - v Srbiji približno 30–40 evrov na dan, kaže analiza strani Balkan Guide. To je pogosto pol manj kot v zahodni Evropi. Za vas kot bralca to pomeni zelo konkretno: za ceno enega vikenda v Parizu lahko naredite dva ali celo tri krajše oddihe na Balkanu.

Kaj to pomeni za Slovence? Prednost, ki jo imate

icon-expand Vse te destinacije so hitro dostopne tudi z osebnim vozilom. FOTO: Adobe Stock

Za slovenske bralce je ta trend še posebej zanimiv. Veliko najcenejših destinacij je dosegljivih: - z avtom v nekaj urah (Sarajevo, Zagreb, Beograd), - z nizkocenovnimi leti, - ali celo z vlakom in avtobusom. To pomeni dodatni prihranek – brez dragih letalskih kart. Poleg tega so te destinacije vse bolj priljubljene tudi zato, ker ponujajo: - manj gneče, - bolj pristno lokalno izkušnjo, - in pogosto boljšo vrednost za denar.

Kaj pa dražje destinacije? Razlika je ogromna

Za primerjavo: raziskave kažejo, da so nekatere evropske prestolnice skoraj trikrat dražje. - Oslo: približno 730 evrov za vikend, - Kopenhagen: okoli 670 evrov, - Edinburgh: več kot 660 evrov, poroča stran Time out. To pomeni, da lahko z izbiro prave destinacije prihranite tudi več sto evrov na potovanje.

Praktičen nasvet: kdaj in kako potovati ceneje

Če želite iz vikend oddiha res iztisniti največ, so ključni trije triki: Potujte izven glavne sezone – spomladi ali jeseni lahko stroške znižate tudi za 20–40 odstotkov, poroča stran Find your stay. Izbirajte manj turistična mesta – pogosto ponujajo enako izkušnjo za polovico cene. Porabljajte lokalno – tržnice, lokalne restavracije in javni prevoz so ključ do nižjih stroškov.

Najboljša strategija za poceni oddih

Če želite poceni vikend v Evropi, morate spremeniti razmišljanje: Namesto vprašanja "kam vsi gredo?" je pametneje vprašati: "kje dobim največ za svoj denar?" Odgovor pa je v letu 2026 precej jasen: vzhodna Evropa in Balkan sta trenutno najbolj pametna izbira za kratek oddih.

Kam na najcenejši vikend oddih v Evropi? Trenutno je najcenejša destinacija Sarajevo, sledijo pa Bukarešta, Tirana in Beograd. Koliko stane poceni vikend v Evropi? Po zadnjih podatkih lahko vikend za dve osebi stane že okoli 250–300 evrov, odvisno od destinacije. Zakaj so balkanske države najcenejše? Zaradi nižjih življenjskih stroškov, manj turistov in ugodnih cen nastanitev in hrane. Ali se splača potovati izven sezone? Da – cene so lahko tudi do 40 % nižje, hkrati pa je manj gneče.