Predstavljajte si, da se danes vkrcate na ladjo, domov pa se vrnete šele čez več kot leto dni. Prav to je resničnost potnikov na najdaljšem neprekinjenem rednem križarjenju na svetu, ki je te dni izplulo iz Rima. Luksuzna ladja Regatta v okviru programa Explorations by Norwegian bo na morju kar 371 dni, v tem času pa bo obiskala 220 pristanišč v 62 državah. Gre za potovanje, ki je zasnovano kot počasno raziskovanje sveta, ne zgolj hitro "odkljukavanje" turističnih znamenitosti.

Vsako jutro v drugem delu sveta

Potnike v prihodnjih mesecih čakajo nekatere najbolj znane in najbolj oddaljene destinacije na planetu. Pot jih bo vodila skozi Evropo, Afriko, Azijo in Ameriko.

icon-expand Potniki na najdaljšem križarjenju na svetu bodo v 371 dneh obiskali 220 pristanišč v 62 državah. FOTO: Shutterstock

Med evropskimi postanki so med drugim predvideni Santorini, Neapelj, Kopenhagen in Helsinki. V Afriki bodo obiskali Zelenortske otoke, Cape Town in Zanzibar. Ladja bo nato plula proti Aziji, kjer so na programu Hirošima, južnokorejski otok Jeju, Colombo na Šrilanki in Maldivi. Posebno impresiven je tudi ameriški del poti, ki vključuje tako aljaške ledenike kot amazonski deževni gozd.

Cena? Več kot 65.000 evrov

Takšna pustolovščina ima seveda tudi visoko ceno. Potovanje stane približno 65.700 evrov na osebo, zato si ga lahko privošči le majhen del ljubiteljev potovanj. Kljub temu je zanimanje veliko, saj so prijave za letošnjo plovbo že zaprte. Za tiste, ki si enoletnega potovanja ne morejo privoščiti, družba ponuja tudi krajše etape. Ena izmed priljubljenih možnosti je 19-dnevno križarjenje po Turčiji, grških otokih in Malti.

Premaknili so meje križarjenj

Do zdaj je za najdaljše križarjenje veljalo potovanje Ultimate World Cruise družbe Royal Caribbean, ki je trajalo 274 noči. Nova plovba ladje Regatta pa je to mejo občutno presegla in postavila nov rekord v svetu križarjenj. Za mnoge se zdi leto dni na ladji skoraj nepredstavljivo dolgo obdobje. Po drugi strani pa gre za izkušnjo, ki omogoča nekaj, česar običajni dopust ne more: svet lahko odkrivate počasi, brez nenehnega hitenja, pakiranja kovčkov in lovljenja letal.