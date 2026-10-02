Ko temperature padejo, številni ugotovijo, da njihov dom ni pripravljen na zimo. Takrat je pogosto že prepozno oziroma bistveno dražje. In največje napake se zgodijo ravno v tednih pred začetkom kurilne sezone. Posledice niso le višji računi za ogrevanje, temveč tudi večja verjetnost okvar in krajša življenjska doba ogrevalnega sistema. Številnim se je tako že zgodilo, da so bili prepričani, da varčujejo z ogrevanjem, a njihovi zneski na položnicah so bili vsak mesec višji. Zakaj?

Ignoriranje pregleda ogrevalnega sistema

Ena najdražjih napak je odlašanje s servisom peči, toplotne črpalke ali drugega ogrevalnega sistema. Organizacija Energy star priporoča letni preventivni pregled pred začetkom zime, saj lahko strokovnjak odkrije obrabljene dele, nepravilnosti pri zgorevanju in druge skrite težave, še preden pride do okvare. Zanemarjeno vzdrževanje ne pomeni le višje porabe energije, temveč lahko povzroči tudi draga popravila sredi kurilne sezone.

Puščanje toplote skozi netesna okna in vrata

Domovi brez ustrezne izolacije izgubijo velik delež toplote skozi streho, stene, okna in različne reže. Marsikdo pred zimo preveri radiatorje, pozabi pa na tesnila oken in vrat. Že manjše netesnosti pomenijo, da mora ogrevalni sistem delovati dlje, da doseže enako temperaturo. Posledica so višji računi in manj udobja.

Nepravilne nastavitve termostata

Veliko ljudi misli, da bodo dom hitreje ogreli, če termostat nastavijo na zelo visoko temperaturo. Strokovnjaki opozarjajo, da ogrevalni sistemi praviloma ne delujejo tako.

icon-expand Reden pregled ogrevalnega sistema je med najcenejšimi ukrepi, s katerimi se lahko izognete dragim zimskim okvaram. FOTO: Adobe Stock

Ameriško ministrstvo za energijo priporoča zmerne nastavitve temperature ter uporabo pametnih termostatov. Ti lahko samodejno znižajo temperaturo, ko vas ni doma, in jo zvišajo pred prihodom. Tako lahko prihranite opazne zneske pri letnih stroških energije.

Zamašeni filtri in slabo kroženje zraka

To je ena najbolj podcenjenih napak. Umazani filtri zmanjšujejo pretok zraka, zaradi česar mora sistem delovati močneje in porabi več energije. Hkrati se povečuje obraba ključnih komponent. Težavo lahko povzročijo tudi pohištvo, zavese ali drugi predmeti, ki zakrivajo radiatorje ali zračnike. Takrat toplota ne kroži učinkovito po prostoru.

Pozabljena izolacija podstrešja in cevi

icon-expand Zamašeni radiatorji, zrak v sistemu ali nepravilne nastavitve lahko povečajo porabo energije in stroške ogrevanja. FOTO: Shutterstock

Številni vlagajo v nov ogrevalni sistem, medtem ko toplota še naprej uhaja skozi slabo izolirane dele stavbe. Prav streha je eden največjih virov toplotnih izgub. Če podstrešje ni ustrezno izolirano, lahko velik del energije dobesedno uide skozi strop. Tudi neizolirane cevi v hladnejših prostorih pomenijo nepotrebne izgube in večjo porabo energije.

Zapiranje radiatorjev in ogrevalnih teles

Nekateri želijo prihraniti tako, da zaprejo radiatorje v posameznih prostorih. V praksi to ni vedno najboljša rešitev. Energetski strokovnjaki opozarjajo, da lahko nepravilno zapiranje prostorov poruši ravnovesje sistema in zmanjša učinkovitost ogrevanja. Pomembneje je, da se toplota razporeja premišljeno in da ogrevalni sistem deluje optimalno.

Najcenejši ukrep je pogosto tudi najbolj učinkovit

Dobra novica je, da številne napake ne zahtevajo velikih naložb. Pregled sistema, menjava filtrov, preverjanje tesnil in odpravljanje prepiha stanejo bistveno manj kot zimski računi za energijo ali nepričakovane okvare. Strokovnjaki zato svetujejo, da pripravo na kurilno sezono opravite pravočasno. Nekaj ur dela jeseni lahko pomeni precej nižje stroške skozi vso zimo.