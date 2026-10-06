Ko naročite hrano za domov, se pogosto pojavi vprašanje: ali je treba pustiti napitnino tudi takrat, ko naročilo prevzamete sami in vam hrane nihče ne dostavi ali postreže za mizo? Po mnenju strokovnjakinje za bonton Diane Gottsman enotnega pravila ni, vendar je odgovor odvisen predvsem od tega, koliko dela je bilo vloženega v pripravo naročila.

Napitnina ni obvezna, je pa lepa gesta

Pri naročilih za prevzem ni klasične strežbe, pospravljanja mize ali dostave. Zato napitnina v večini primerov ni pričakovana. Kljub temu lahko predstavlja znak hvaležnosti osebju, ki je pripravilo in skrbno zapakiralo obrok. Strokovnjakinja poudarja, da je napitnina smiselna predvsem takrat, ko zaposleni vložijo dodaten trud. Na primer, če je naročilo zelo veliko, če je bilo treba posebej poskrbeti za embalažo, pribor ali posebne želje gostov.

Kdaj je napitnina smiselna?

Če vam zaposleni naročilo prinesejo do avtomobila ali gre za večje družinsko naročilo, lahko po besedah Diane Gottsman pustite nekaj evrov ali približno 15 odstotkov vrednosti računa. Po drugi strani pa pri hitri prehrani, kjer naročite burger in ga prevzamete pri pultu, napitnina ni nujna.

Koliko pustiti?

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Za klasično strežbo v restavracijah je v številnih državah običajna napitnina med 18 in 20 odstotki. Pri naročilih za prevzem pa je znesek praviloma nižji in je odvisen od zahtevnosti naročila. V kavarnah in lokalih s hitro prehrano je pogosto dovolj že kovanec ali evro oziroma dva v posodici za napitnine. Pomembneje od višine zneska je sporočilo, da cenite trud zaposlenih.

Kaj pa v Sloveniji? V Sloveniji napitnina pri osebnem prevzemu hrane ni ustaljena praksa in je večinoma prepuščena presoji posameznika. Če ocenite, da je bila storitev posebej prijazna ali je osebje naredilo kaj dodatnega, je napitnina lahko lep znak zahvale. Če pa gre za običajen prevzem naročila brez dodatne storitve, se vam ni treba počutiti dolžne, da jo pustite.