Kje je meja med radodarnostjo in nespoštljivostjo? To vprašanje je sprožila zgodba skupine 15 gostov, ki je v restavracijo v ameriškem Orlandu prišla tik pred zaprtjem, naročila obsežno večerjo in ustvarila visok račun. Največ razprav pa ni povzročil znesek večerje, temveč napitnina, ki so jo pustili ob odhodu, poroča stran TPortal.
Primer je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, kjer so se uporabniki razdelili na dva tabora. Eni menijo, da so gostje natakarje po nepotrebnem zadržali po koncu delovnega časa, drugi pa poudarjajo, da so vseeno plačali račun in pustili napitnino.
Ali je prihod tik pred zaprtjem nespoštljiv?
To je osrednje vprašanje, ki je razvnelo razpravo.
Številni uporabniki spleta menijo, da je prihod velike skupine gostov tik pred zaprtjem restavracije neprijazen do zaposlenih, ki so že pripravljeni na zaključek izmene. Posebej, če gre za skupino, ki ostane dlje časa in zahteva obsežno strežbo.
Drugi opozarjajo, da je restavracija do uradnega zaprtja odprta za goste in da imajo ti pravico naročiti hrano, dokler lokal obratuje.
Napitnina je sprožila največ komentarjev
Čeprav je skupina pustila napitnino, so se mnogi vprašali, ali je bila glede na okoliščine dovolj visoka.
Nekateri menijo, da bi morali gostje zaradi poznega prihoda pustiti bistveno višjo nagrado za osebje. Drugi pa odgovarjajo, da napitnina ni obveznost in da ni naloga gostov, da zaposlenim nadomeščajo organizacijo delovnega časa.
Prav ta pogled je povzročil največ burnih odzivov na spletu.
Dilema, ki jo pozna skoraj vsak
Zgodba je postala viralna predvsem zato, ker se je z njo lahko poistovetilo veliko ljudi.
Kdo ima prav? Gostje, ki so prišli tik pred zaprtjem in pričakovali normalno storitev? Ali zaposleni, ki so morali zaradi njih ostati dlje v službi?
Odgovor ni enoznačen, zato se razprava še naprej širi po družbenih omrežjih.
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