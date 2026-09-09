Kje je meja med radodarnostjo in nespoštljivostjo? To vprašanje je sprožila zgodba skupine 15 gostov, ki je v restavracijo v ameriškem Orlandu prišla tik pred zaprtjem, naročila obsežno večerjo in ustvarila visok račun. Največ razprav pa ni povzročil znesek večerje, temveč napitnina, ki so jo pustili ob odhodu, poroča stran TPortal. Primer je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, kjer so se uporabniki razdelili na dva tabora. Eni menijo, da so gostje natakarje po nepotrebnem zadržali po koncu delovnega časa, drugi pa poudarjajo, da so vseeno plačali račun in pustili napitnino.

Skupina 15 gostov je v restavracijo prišla le 15 minut pred zaprtjem, naročila obilno večerjo in ustvarila račun v višini približno 700 dolarjev (okoli 600 evrov). Ob tako visokem računu so pustili le 50 dolarjev (okoli 43 evrov) napitnine. Sicer pa so najprej dejali, da napitnine sploh ne nameravajo pustiti, a očitno so se odločili drugače, saj so jih stregli kar trije natakarji.

Ali je prihod tik pred zaprtjem nespoštljiv?

To je osrednje vprašanje, ki je razvnelo razpravo. Številni uporabniki spleta menijo, da je prihod velike skupine gostov tik pred zaprtjem restavracije neprijazen do zaposlenih, ki so že pripravljeni na zaključek izmene. Posebej, če gre za skupino, ki ostane dlje časa in zahteva obsežno strežbo. Drugi opozarjajo, da je restavracija do uradnega zaprtja odprta za goste in da imajo ti pravico naročiti hrano, dokler lokal obratuje.

Napitnina je sprožila največ komentarjev

Čeprav je skupina pustila napitnino, so se mnogi vprašali, ali je bila glede na okoliščine dovolj visoka.

icon-expand Skupina 15 gostov je tik pred zaprtjem obiskala restavracijo in sprožila burno razpravo. Največ pozornosti ni pritegnil račun, ampak napitnina. FOTO: Shutterstock

Nekateri menijo, da bi morali gostje zaradi poznega prihoda pustiti bistveno višjo nagrado za osebje. Drugi pa odgovarjajo, da napitnina ni obveznost in da ni naloga gostov, da zaposlenim nadomeščajo organizacijo delovnega časa. Prav ta pogled je povzročil največ burnih odzivov na spletu.

Dilema, ki jo pozna skoraj vsak

Zgodba je postala viralna predvsem zato, ker se je z njo lahko poistovetilo veliko ljudi. Kdo ima prav? Gostje, ki so prišli tik pred zaprtjem in pričakovali normalno storitev? Ali zaposleni, ki so morali zaradi njih ostati dlje v službi? Odgovor ni enoznačen, zato se razprava še naprej širi po družbenih omrežjih.

Anketa + Arhiv Ali je v redu priti v restavracijo tik pred zaprtjem? Da, če je lokal še odprt. Da, vendar le za hitro naročilo. Ne, to je nespoštljivo do osebja. Odvisno od situacije. Moški Ženska Da, če je lokal še odprt. 151 Da, vendar le za hitro naročilo. 242 Ne, to je nespoštljivo do osebja. 193 Odvisno od situacije. 101 Da, če je lokal še odprt. 108 Da, vendar le za hitro naročilo. 120 Ne, to je nespoštljivo do osebja. 74 Odvisno od situacije. 43 Da, če je lokal še odprt. 43 Da, vendar le za hitro naročilo. 122 Ne, to je nespoštljivo do osebja. 119 Odvisno od situacije. 58 Skupaj Moški Ženska