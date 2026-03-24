Ko se govori o vplivih globalnih konfliktov, so v ospredju najprej nafta in gorivo. Vendar pa obstaja še eno področje, ki bo močno prizadeto, in sicer cene izdelkov iz plastike. Plastika je sestavni del našega vsakdana, saj jo najdemo praktično povsod: od embalaže hrane in pijače do gospodinjskih izdelkov, tekstila, avtomobilov in elektronike. Ker je tako široko uporabljena, vsak dvig njene cene pomeni široke posledice. Glavni razlog za pričakovane podražitve je skokovita rast cen polimerov, ki so osnovna surovina za plastiko in se pridobivajo iz surove nafte. S podražitvijo nafte zaradi bližnjevzhodnega konflikta so se znatno povečali tudi stroški proizvodnje plastike. Potrošniki lahko torej pričakujemo dražje izdelke, ki vsebujejo plastiko, in sicer v relativno kratkem času.

Podražitve surovin za plastiko: Kako so vplivale globalne napetosti

Plastika FOTO: Shutterstock

Zakaj pa je plastika postala tako draga? Razlog tiči v ceni polimerov, osnovnega materiala, ki se pridobiva iz surove nafte in iz katerega nastajajo plastični izdelki. Zaradi vojaških konfliktov so globalne cene nafte šle navzgor, kar je logično povzročilo tudi rast stroškov proizvodnje plastike. Podatki kažejo, da so se cene surovin za plastično industrijo v zadnjih štirinajstih dneh zvišale med 35 in 50 odstotkov. To je šokanten dvig cen surovin za plastiko v samo dveh tednih zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu.

Razpršeni udarec na potrošniške izdelke: Kdo vse bo občutil podražitve?

Koga vse bo prizadelo to povišanje cen plastike? Globalno gledano so posledice še širše in bolj daljnosežne, kot si morda predstavljamo. Svetovni trg z ustekleničeno vodo, ki letno presega 340 milijard dolarjev in še vedno raste, služi kot odličen primer – vsako leto se proizvede okoli 600 milijard plastičnih steklenic. Več kot 70 odstotkov vse te embalaže je PET, ki se, kot smo že omenili, pridobiva iz naftnih derivatov. To pomeni neposreden udar zaradi rasti cen energentov. Zato se bo dražja plastika prelila v skoraj vse: od hrane in pijače, kozmetike in čistil, do tehnologije in avtomobilov. Državljani bodo posledice te globalne krize, na katero na žalost ne moremo neposredno vplivati, občutili hitreje, kot se je sprva zdelo. Višje cene nas bodo dočakale v trgovinah pri naših vsakodnevnih nakupih.

Ker je 70% PET embalaže v bistvu nafta v drugačni obliki, pričakujte podražitve hrane, pijač, kozmetike in vsega ostalega, kjer je plastika nujna.

Za konec: kompleksna prepletenost globalnih konfliktov, še posebej na Bližnjem vzhodu, s cenami plastike, ki je nujna v praktično vsakem izdelku, potrjuje, da imajo geopolitični dogodki konkreten vpliv na vsakdanjik vsakega posameznika. Ni več vprašanje, ali se bodo cene dvignile, ampak kako hitro se bodo povišanja iz proizvodnih hal prenesla na prodajne police. Rdeča nit te zgodbe je enostavna: višje cene nafte in z njo povezanih polimerov pomenijo višje stroške za skoraj vse, kar kupujemo, in ti vplivi se bodo iz meseca v mesec samo povečevali. Na cene vpliva cela veriga procesov, in sicer se začne pri iskanju surovine, nadaljuje pa pri ceni nafte, proizvodnji polimerov in izdelki. To pomeni, da je v času teh povišanj težko nadoknaditi prejšnja stanja.