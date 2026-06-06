Grčija ostaja lepa – a vse dražja
Grčija je dolgo veljala za "varno izbiro" za poletni dopust. A v zadnjih letih se dogaja opazen preobrat: vse več turistov razmišlja, ali si takšen dopust sploh še lahko privoščijo.
Kot poroča Travel And Tour World, so se stroški bivanja v Grčiji v zadnjih letih občutno zvišali – povprečna cena nočitve je zrasla na približno 89 evrov na noč, kar je več kot 20-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2015. Hkrati turisti sicer porabijo več denarja na dan, a ostajajo krajši čas, kar jasno kaže na pritisk višjih cen.
Podobno opaža tudi Euro Weekly News: na priljubljenih otokih, kot sta Mikonos in Santorini, so cene postale tako visoke, da turisti vse pogosteje iščejo alternative – od dražjih ležalnikov do večerij, ki zlahka presežejo 80 evrov za dve osebi. In če vsak dan le večerjo za dva plačate 80 evrov, se znesek hitro viša. Kaj šele, če gre v restavracijo družina.
Nova realnost: iščemo enak dopust za manj denarja
Ravno zaradi teh podražitev se je v Evropi razvil nov trend, ki mu strokovnjaki pravijo "destination dupes" – gre za destinacije, ki ponujajo podobno izkušnjo kot znane turistične točke, a po precej nižji ceni.
Po podatkih Travel and Tour World se več kot 60 odstotkov mlajših popotnikov zavestno odloča za cenejše alternative znanim destinacijam, pri čemer je Grčija ena izmed držav, ki jih najpogosteje "zamenjajo".
Med takšnimi alternativami se vse pogosteje omenja Albanija, ki ponuja podobno obalo, mediteransko kuhinjo in vzdušje – a po bistveno nižjih cenah.
Na Cekin.si med drugim razkrivamo tudi najcenejše evropske destinacije za vikend oddih v 2026. Presenetilo vas bo, kako blizu Slovenije lahko potujete zelo poceni.
Primer, ki preseneča: nočitev 76 evrov, obrok pa okoli 5 evrov
Po poročanju Index.hr (na podlagi turističnih trendov in izkušenj popotnikov) vse več Evropejcev namesto Grčije izbere prav Albanijo.
Gre za destinacijo, kjer lahko turist še vedno najde nočitev za približno 76 evrov na noč, medtem ko so cene hrane bistveno nižje – pica ali preprost obrok lahko stane okoli 5 evrov.
Tudi širše analize to potrjujejo. Time Out navaja, da Albanija postaja ena najhitreje rastočih cenovno dostopnih destinacij v Evropi, pri čemer lahko povprečna nastanitev v Tirani stane okoli 50 evrov na noč.
To pomeni, da lahko turist za isti proračun dobi precej več – ali pa za enako izkušnjo porabi bistveno manj.
Zakaj turisti množično spreminjajo destinacije?
Razlogov za ta premik je več, a ključni so trije:
Prvič, cene. Po podatkih European Travel Commission je prav cena eden glavnih dejavnikov pri izbiri destinacije, saj 44 odstotkov turistov priznava, da jim prav finančni vidik omejuje potovanja.
Drugič, gneča. Priljubljene destinacije, kot so grški otoki, se soočajo s prenatrpanostjo in posledično slabšo izkušnjo.
Tretjič, občutek vrednosti za denar. Turisti danes bolj kot prestiž iščejo občutek, da za svoj denar dobijo dovolj.
Zato ne preseneča, da nekatere destinacije na Balkanu in v vzhodni Evropi doživljajo pravi turistični razcvet.
Kaj to pomeni za slovenske turiste?
Za slovenske turiste ima ta trend zelo konkretne posledice – in tudi priložnosti.
Če ste doslej avtomatično izbirali Grčijo, Španijo ali Italijo, je danes smiselno razmisliti širše. Razlika v cenah lahko pomeni več sto evrov prihranka na teden, še posebej pri družinskih dopustih.
To pa odpira dve možnosti:
Prva je očitna – enako doživetje za manj denarja. Obala Albanije ali Turčije lahko ponudi zelo podobno izkušnjo kot Grčija, vendar ceneje.
Druga pa je strateška – za isti proračun si lahko privoščite več. Namesto enega tedna v vrhuncu sezone morda dva tedna ali boljšo nastanitev.
Pomembno pa je tudi opozorilo: takšne destinacije so še vedno v vzponu. To pomeni, da so danes ugodne – a se lahko v nekaj letih hitro podražijo, ko jih odkrijeta množični turizem in investicijski kapital.
Dopust v 2026 ni več samoumeven – je strateška odločitev
Če je bila nekoč izbira dopusta vprašanje okusa, je danes vse bolj vprašanje matematike.
Grčija ostaja ena najlepših destinacij v Evropi, vendar za mnoge ni več cenovno dostopna izbira. V ospredje prihajajo nove destinacije, ki ponujajo podobno izkušnjo – a z nižjim računom.
Vprašanje za vas ni več le, kam na morje, ampak tudi: ali za svoj denar dobite največ – ali pa samo sledite navadi?
Viri: Travel And Tour World, Euro Weekly News, Time Out, European Travel Commission, Index.hr
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV