Grčija ostaja lepa – a vse dražja

Grčija je dolgo veljala za "varno izbiro" za poletni dopust. A v zadnjih letih se dogaja opazen preobrat: vse več turistov razmišlja, ali si takšen dopust sploh še lahko privoščijo. Kot poroča Travel And Tour World, so se stroški bivanja v Grčiji v zadnjih letih občutno zvišali – povprečna cena nočitve je zrasla na približno 89 evrov na noč, kar je več kot 20-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2015. Hkrati turisti sicer porabijo več denarja na dan, a ostajajo krajši čas, kar jasno kaže na pritisk višjih cen. Podobno opaža tudi Euro Weekly News: na priljubljenih otokih, kot sta Mikonos in Santorini, so cene postale tako visoke, da turisti vse pogosteje iščejo alternative – od dražjih ležalnikov do večerij, ki zlahka presežejo 80 evrov za dve osebi. In če vsak dan le večerjo za dva plačate 80 evrov, se znesek hitro viša. Kaj šele, če gre v restavracijo družina.

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Nova realnost: iščemo enak dopust za manj denarja

Ravno zaradi teh podražitev se je v Evropi razvil nov trend, ki mu strokovnjaki pravijo "destination dupes" – gre za destinacije, ki ponujajo podobno izkušnjo kot znane turistične točke, a po precej nižji ceni. Po podatkih Travel and Tour World se več kot 60 odstotkov mlajših popotnikov zavestno odloča za cenejše alternative znanim destinacijam, pri čemer je Grčija ena izmed držav, ki jih najpogosteje "zamenjajo". Med takšnimi alternativami se vse pogosteje omenja Albanija, ki ponuja podobno obalo, mediteransko kuhinjo in vzdušje – a po bistveno nižjih cenah. Na Cekin.si med drugim razkrivamo tudi najcenejše evropske destinacije za vikend oddih v 2026. Presenetilo vas bo, kako blizu Slovenije lahko potujete zelo poceni.

Primer, ki preseneča: nočitev 76 evrov, obrok pa okoli 5 evrov

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Po poročanju Index.hr (na podlagi turističnih trendov in izkušenj popotnikov) vse več Evropejcev namesto Grčije izbere prav Albanijo. Gre za destinacijo, kjer lahko turist še vedno najde nočitev za približno 76 evrov na noč, medtem ko so cene hrane bistveno nižje – pica ali preprost obrok lahko stane okoli 5 evrov. Tudi širše analize to potrjujejo. Time Out navaja, da Albanija postaja ena najhitreje rastočih cenovno dostopnih destinacij v Evropi, pri čemer lahko povprečna nastanitev v Tirani stane okoli 50 evrov na noč. To pomeni, da lahko turist za isti proračun dobi precej več – ali pa za enako izkušnjo porabi bistveno manj.

Zakaj turisti množično spreminjajo destinacije?

Razlogov za ta premik je več, a ključni so trije: Prvič, cene. Po podatkih European Travel Commission je prav cena eden glavnih dejavnikov pri izbiri destinacije, saj 44 odstotkov turistov priznava, da jim prav finančni vidik omejuje potovanja. Drugič, gneča. Priljubljene destinacije, kot so grški otoki, se soočajo s prenatrpanostjo in posledično slabšo izkušnjo. Tretjič, občutek vrednosti za denar. Turisti danes bolj kot prestiž iščejo občutek, da za svoj denar dobijo dovolj. Zato ne preseneča, da nekatere destinacije na Balkanu in v vzhodni Evropi doživljajo pravi turistični razcvet.

Kaj to pomeni za slovenske turiste?

Za slovenske turiste ima ta trend zelo konkretne posledice – in tudi priložnosti. Če ste doslej avtomatično izbirali Grčijo, Španijo ali Italijo, je danes smiselno razmisliti širše. Razlika v cenah lahko pomeni več sto evrov prihranka na teden, še posebej pri družinskih dopustih. To pa odpira dve možnosti: Prva je očitna – enako doživetje za manj denarja. Obala Albanije ali Turčije lahko ponudi zelo podobno izkušnjo kot Grčija, vendar ceneje. Druga pa je strateška – za isti proračun si lahko privoščite več. Namesto enega tedna v vrhuncu sezone morda dva tedna ali boljšo nastanitev. Pomembno pa je tudi opozorilo: takšne destinacije so še vedno v vzponu. To pomeni, da so danes ugodne – a se lahko v nekaj letih hitro podražijo, ko jih odkrijeta množični turizem in investicijski kapital.

Dopust v 2026 ni več samoumeven – je strateška odločitev

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Če je bila nekoč izbira dopusta vprašanje okusa, je danes vse bolj vprašanje matematike. Grčija ostaja ena najlepših destinacij v Evropi, vendar za mnoge ni več cenovno dostopna izbira. V ospredje prihajajo nove destinacije, ki ponujajo podobno izkušnjo – a z nižjim računom. Vprašanje za vas ni več le, kam na morje, ampak tudi: ali za svoj denar dobite največ – ali pa samo sledite navadi?

Cene dopustov in alternative Grčiji (2026) Ali je Grčija res postala predraga za dopust? Grčija ostaja zelo priljubljena destinacija, vendar so se stroški v zadnjih letih občutno zvišali. Povprečna cena nočitve in dnevna poraba turistov rasteta, kar pomeni, da dopust tam za mnoge postaja finančno zahtevnejši kot v preteklosti. Katere države turisti izbirajo namesto Grčije? Med najpogostejšimi alternativami so Albanija, Turčija in nekatere manj turistično obremenjene evropske destinacije. Te ponujajo podobno obalo, kulinariko in podnebje, a po občutno nižjih cenah. Koliko lahko prihranite, če izberete cenejšo destinacijo? Razlika je lahko velika. Pri nastanitvi lahko prihranite tudi več deset evrov na noč, pri hrani pa so cene pogosto za polovico nižje kot v turistično najbolj izpostavljenih delih Grčije. Ali so cenejše destinacije slabša izbira? Ne nujno. Številne destinacije, kot je Albanija, ponujajo zelo podobno izkušnjo kot Grčija, z lepimi plažami, dobro hrano in mediteranskim vzdušjem – pogosto celo z manj gneče. Zakaj se turisti vse pogosteje odločajo za alternative? Glavni razlogi so višje cene, prenatrpanost in želja po boljši vrednosti za denar. Turisti danes iščejo destinacije, kjer za isti proračun dobijo več. Kaj to pomeni za slovenske turiste? Za slovenske turiste to pomeni večjo izbiro in možnost optimizacije stroškov. Z izbiro alternativne destinacije lahko isti dopust izvedete ceneje ali si za enak denar privoščite daljše ali bolj kakovostno bivanje. Se bodo tudi cenejše destinacije podražile? Verjetno da. Ko določena destinacija postane bolj priljubljena, se povečata povpraševanje in investicije, kar običajno vodi v višje cene v nekaj letih.