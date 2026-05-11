Možnosti, da bo letošnja sezona letalskih potovanj zaznamovana z odpovedmi letov, so vse večje. Zaradi geopolitičnih razmer na Bližnjem vzhodu in motenj v dobavah letalskega goriva številne evropske letalske družbe že krčijo vozne rede ali preventivno odpovedujejo posamezne linije, poročajo Reuters, The Guardian in Sky News.

A kljub vse glasnejšim opozorilom letalskega sektorja je Evropska komisija v začetku maja 2026 potnikom poslala jasno sporočilo: pravice letalskih potnikov v EU ostajajo nespremenjene, tudi če pride do odpovedi letov zaradi težav z gorivom.

Ključna ločnica: visoka cena goriva ali dejansko pomanjkanje?

Evropski komisar za promet Apostolos Tzitzikostas je v intervjuju za Financial Times, ki ga povzema tudi Reuters, jasno poudaril razliko, ki je za potnike ključna. Po pojasnilih Evropske komisije visoke cene goriva niso "izredna okoliščina", ampak del poslovnega tveganja letalskih družb. Če je let odpovedan zato, ker je gorivo predrago ali ker letalska povezava ni več dobičkonosna, to pomeni, da mora letalska družba potnikom zagotoviti vse pravice iz evropske uredbe EC 261/2004, vključno z morebitno odškodnino do 600 evrov. Izjema velja le v enem primeru: če gre za dejansko fizično pomanjkanje goriva na določenem letališču, česar letalska družba ni mogla preprečiti, navaja Evropska komisija v uradnih smernicah za prometni sektor.

Kaj vam mora letalska družba zagotoviti v vsakem primeru?

Ne glede na razlog odpovedi – tudi če gre za dejansko pomanjkanje goriva – imajo potniki po evropski zakonodaji vedno pravico do osnovne zaščite, poročajo The Guardian, Sky News in Reuters: - vračilo celotne kupnine za vozovnico ali preusmeritev na drug let, - oskrbo na letališču (hrana, pijača), - namestitev v hotelu in prevoz do hotela, če je to potrebno, - možnost vrnitve na izhodiščno letališče, če potovanja ne želijo nadaljevati. Razlika je le pri finančni odškodnini, ki je v primeru dejanskega pomanjkanja goriva lahko izključena.

Kolikšna je lahko odškodnina?

Če ste o odpovedi obveščeni manj kot 14 dni pred poletom in ne gre za izredno okoliščino, ste lahko upravičeni do odškodnine v naslednjih zneskih, določenih z uredbo EC 261/2004, navaja Reuters: - 250 evrov za polete do 1.500 km, - 400 evrov za polete znotraj EU nad 1.500 km, - 600 evrov za polete nad 3.500 km. Evropska komisija je hkrati izrecno poudarila, da letalske družbe ne smejo naknadno uvajati dodatnih doplačil za gorivo, saj mora biti končna cena vozovnice znana že ob nakupu, poroča Il Sole 24 Ore.

Zakaj je to pomembno prav zdaj?

