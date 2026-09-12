Če pred oddajo prtljage na letališču svoj kovček običajno ovijete v prozorno zaščitno folijo , vas v prihodnjih letih čaka sprememba. Evropska unija namreč uvaja nova pravila za zmanjšanje plastičnih odpadkov, med ukrepi pa je tudi postopna odprava nekaterih oblik plastične embalaže za enkratno uporabo, v katero sodijo tudi zaščitne folije za kovčke.

Ovijanje kovčkov v folijo je že leta priljubljena praksa med potniki. Mnogi so prepričani, da tako bolje zaščitijo prtljago pred praskami, poškodbami zadrg ali celo tatvinami.

Ovijanje kovčkov v plastično folijo je na številnih letališčih običajna praksa, a bi lahko v prihodnjih letih zaradi novih evropskih pravil postopoma izginilo.

Po poročanju portala Telegraf Biznis pa prenovljena evropska uredba o embalaži in odpadni embalaži predvideva omejitve za plastične izdelke za enkratno uporabo. Uvajanje novih pravil bo postopno do konca leta 2027 , dolgoročni cilj pa je bistveno zmanjšanje tovrstnih odpadkov do leta 2030 .

Nekatera evropska letališča s tovrstnimi omejitvami niso čakala na evropsko zakonodajo. Med njimi je tudi letališče v Hannovru, kjer so ovijanje prtljage s plastično folijo že prepovedali, poroča portal Fenix Magazin.

Razlog ni le okoljski. Na letališču so opozorili tudi na tehnične težave, ki jih povzročajo ostanki folije. Ta se lahko zagozdi v avtomatiziranih sistemih za razvrščanje prtljage, povzroča dodatne zaplete pri obdelavi kovčkov in otežuje nakladanje prtljage v letala.