Če pred oddajo prtljage na letališču svoj kovček običajno ovijete v prozorno zaščitno folijo, vas v prihodnjih letih čaka sprememba. Evropska unija namreč uvaja nova pravila za zmanjšanje plastičnih odpadkov, med ukrepi pa je tudi postopna odprava nekaterih oblik plastične embalaže za enkratno uporabo, v katero sodijo tudi zaščitne folije za kovčke.
Zakaj želijo ukiniti ovijanje kovčkov?
Ovijanje kovčkov v folijo je že leta priljubljena praksa med potniki. Mnogi so prepričani, da tako bolje zaščitijo prtljago pred praskami, poškodbami zadrg ali celo tatvinami.
Po poročanju portala Telegraf Biznis pa prenovljena evropska uredba o embalaži in odpadni embalaži predvideva omejitve za plastične izdelke za enkratno uporabo. Uvajanje novih pravil bo postopno do konca leta 2027, dolgoročni cilj pa je bistveno zmanjšanje tovrstnih odpadkov do leta 2030.
Nekatera letališča so ukrep že uvedla
Nekatera evropska letališča s tovrstnimi omejitvami niso čakala na evropsko zakonodajo. Med njimi je tudi letališče v Hannovru, kjer so ovijanje prtljage s plastično folijo že prepovedali, poroča portal Fenix Magazin.
Razlog ni le okoljski. Na letališču so opozorili tudi na tehnične težave, ki jih povzročajo ostanki folije. Ta se lahko zagozdi v avtomatiziranih sistemih za razvrščanje prtljage, povzroča dodatne zaplete pri obdelavi kovčkov in otežuje nakladanje prtljage v letala.
Kaj to pomeni za potnike?
Čeprav prepoved ne bo začela veljati čez noč, je smer jasna: letališča in regulatorji želijo zmanjšati količino plastičnih odpadkov, ki nastajajo zaradi zaščitnega ovijanja prtljage. Potniki, ki se na to storitev redno zanašajo, bodo zato v prihodnje verjetno vse pogosteje posegali po trajnejših in večkrat uporabnih rešitvah.
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