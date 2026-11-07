Ko so računi za elektriko visoki, večina ljudi najprej pomisli, kako bi lahko zmanjšala porabo. Kupijo varčnejše naprave, manj uporabljajo klimo in ugasnejo luči, kjer koli je mogoče. Tako je ravnala tudi Nichole Niciforo iz newyorške četrti Queens. Skoraj deset let je živela v prepričanju, da so visoki računi posledica njene porabe. Resnica pa je bila precej drugačna.

Varčevala je, računi pa niso bili nič nižji

Čeprav je skrbno spremljala porabo elektrike in se odrekala tudi uporabi klimatske naprave med poletnimi vročinami, se zneski na položnicah niso bistveno spreminjali. To jo je začelo motiti že leta 2016, ko je pri družbi Con Edison zahtevala pregled števca. A težava ni bila odpravljena. Prepričana, da mora še bolj varčevati, je prilagajala vsakodnevne navade in iskala načine, kako zmanjšati mesečne stroške.

Napaka je trajala več kot devet let

Šele ob ponovnem preverjanju so ugotovili, da je bil električni števec napačno povezan. Poraba njenega stanovanja je bila zamenjana s porabo soseda iz nadstropja nad njo. To pomeni, da je plačevala elektriko, ki je sama sploh ni porabila. Odgovornost je nato priznala tudi družba Con Edison, ki ji je vrnila 6.000 ameriških dolarjev oziroma približno 5.550 evrov.

Denar so vrnili, toda ne vsega

icon-expand Napaka pri obračunu elektrike je prebivalko New Yorka stala skoraj desetletje nepotrebnega varčevanja. FOTO: Shutterstock

Za Nichole je prišel nov šok, ko je izvedela, da povračilo zajema le zadnjih šest let napačnega obračuna. Skoraj štiri leta preplačil so ostala zunaj obračuna. Pristojni organ je namreč pritrdil stališču elektrodistributerja, da je popravek mogoč le za omejeno obdobje. Dodatna težava je bila, da ni bilo mogoče najti uradne evidence njene prijave iz leta 2016, čeprav je že takrat opozarjala na nepravilnosti.

Primer, ki bi moral biti opozorilo za vse potrošnike

Zgodba ni zanimiva le zaradi nenavadne napake. Je tudi opomnik, da se splača preveriti račune, kadar poraba ne ustreza življenjskim navadam ali velikosti gospodinjstva. Po navedbah medijev to ni bil osamljen primer. Eden od lastnikov hiše naj bi zaradi zamenjanih števcev v sedmih letih preplačal približno 11.000 dolarjev (okoli 10.200 evrov), nekemu prebivalcu New Yorka pa so celo pomotoma izdali račun v višini 38 milijonov dolarjev (približno 35,2 milijona evrov), ki so ga pozneje popravili na dejanski znesek 74 dolarjev (približno 69 evrov).

Največja izguba ni bil denar

Na koncu je del denarja sicer dobila nazaj. Toda skoraj deset let je živela z omejitvami, za katere sploh ni bilo potrebe. Odpovedovala se je udobju in iskala prihranke tam, kjer težava ni obstajala. Prav zato je njena zgodba več kot le spor zaradi računa za elektriko. Je opomnik, da včasih težava ni v porabi, temveč v sistemu, ki porabo obračunava.