Ko se glavni del turistične sezone končuje, se na številnih evropskih destinacijah začenja obdobje občutno nižjih cen. Med kraji, ki želijo privabiti goste tudi po poletnih počitnicah, je romunska Mamaia ob Črnem morju, kjer ponudniki nastanitev in plaž obiskovalce vabijo z nižjimi cenami, dodatnimi ugodnostmi in precej manjšo gnečo kot sredi poletja. Po poročanju romunskih medijev lahko obiskovalci za ležalnik odštejejo približno pet evrov, številni hoteli pa so že napovedali dodatna znižanja cen v drugi polovici septembra.

Manj gneče, nižje cene

Za mnoge popotnike je jesen eden najbolj prijetnih obdobij za dopust. Temperature so običajno še vedno prijetne, plaže niso več prenatrpane, cene pa se začnejo zniževati, poroča stran Telegraf biznis. V Mamaji lahko obiskovalci za najem ležalnika med tednom odštejejo približno 25 romunskih lejev (dobrih pet evrov), medtem ko je cena ob koncu tedna okoli osem evrov. Po navedbah ponudnikov se znižanja nadaljujejo tudi v drugi polovici septembra.

icon-expand Mamaia, Romunija FOTO: Shutterstock

Hotelske sobe že od okoli 76 evrov

Posezonske ugodnosti niso omejene le na plaže. Hotelski ponudniki v regiji poročajo, da se cene dvoposteljnih sob z zajtrkom začnejo pri približno 84 evrih na noč, po sredini septembra pa naj bi se znižale celo na približno 76 evrov za nočitev. Nekateri hoteli ponujajo tudi dodatne ugodnosti, kot so brezplačna nočitev ob daljšem bivanju, dostop do wellness centrov in različni paketi za pare ter družine, še poroča omenjena stran.

icon-expand Mamaia, Romunija FOTO: Shutterstock

Zakaj vse več ljudi potuje septembra? Turistični strokovnjaki že več let opažajo trend podaljševanja sezone. Mnogi dopustniki se namreč namenoma izogibajo avgustovski gneči in višjim cenam. Prednosti posezonskega oddiha so očitne: - nižje cene nastanitev, - manj turistov na plažah, - lažji dostop do restavracij in znamenitosti, - prijetnejše temperature za raziskovanje okolice. Prav zaradi teh razlogov številni evropski kraji pripravljajo posebne jesenske akcije, s katerimi želijo privabiti goste tudi po zaključku šolskih počitnic.

Popusti tudi do 60 odstotkov

Po poročanju romunskih medijev nekatere promocijske akcije na tamkajšnji obali prinašajo cene, ki so lahko tudi do 60 odstotkov nižje od tistih v vrhuncu poletne sezone. Del hotelov naj bi posebne ponudbe podaljšal vse do oktobra. Za vse, ki si želijo še nekaj sončnih dni ob morju, bi zato lahko bil september eden najugodnejših terminov za krajši oddih.