Vse več žensk se za dopust odloča brez 'spremstva'

Še pred nekaj leti so bila solo potovanja pogosto povezana predvsem z mladimi popotniki ali avanturisti. Danes pa postajajo pomemben del turistične industrije, pri čemer pomembno vlogo igrajo prav ženske. Po podatkih, ki jih povzema revija Women's Fitness, je svetovna industrija wellness oddihov in retreatov dosegla ocenjeni obseg kar 248 milijard dolarjev (217,5 milijarde evrov), ženske pa predstavljajo približno 65 odstotkov vseh solo popotnikov na svetu. Med najbolj priljubljenimi oblikami tovrstnih potovanj so krajši wellness oddihi, namenjeni počitku, sprostitvi in osebnemu preporodu, poroča Telegraf biznis. V turistični industriji zato vse pogosteje govorijo o enem najhitreje rastočih segmentov trga.

Ne gre za osamljenost, ampak za svobodo

icon-expand Solo potovanja žensk postajajo eden najhitreje rastočih segmentov svetovne turistične industrije. FOTO: Shutterstock

Na prvi pogled se komu morda zdi nenavadno, da ljudje plačujejo precejšnje zneske za dopust, na katerem želijo predvsem mir in odsotnost obveznosti. Toda strokovnjaki poudarjajo, da je v ozadju predvsem želja po odmiku od vsakodnevnih pričakovanj. Mnoge ženske si želijo nekaj dni ali tednov brez organizacije družinskega življenja, službenih obveznosti in nenehne dosegljivosti. Solo dopust zanje ni pobeg pred ljudmi, temveč priložnost za kakovosten počitek in čas zase.

Trend ni več rezerviran za mlajše generacije

Posebej zanimivo je, da trend hitro raste tudi med starejšimi ženskami, navajata omenjena vira. Podatki kažejo, da kar 61 odstotkov žensk, starejših od 50 let, solo potovanja označuje kot svoj najljubši način preživljanja dopusta. Med glavnimi razlogi navajajo občutek svobode, osebno rast, nova doživetja in možnost, da o vsem odločajo same. To kaže na širšo družbeno spremembo. Samostojno potovanje namreč ni več razumljeno kot nekaj nenavadnega, ampak kot način, kako si posameznik prilagodi dopust svojim željam.

Novi fenomen: 'mehko mreženje'

icon-expand Na destinaciji se pogosto povežejo z drugimi ženskami. FOTO: Shutterstock

Pomemben del številnih wellness dopustov je tudi pojav, ki ga turistična industrija imenuje soft networking oziroma mehko mreženje. Gre za sproščeno povezovanje med udeleženkami brez formalnih poslovnih dogodkov ali organiziranega mreženja. Ženske na oddih pogosto prispejo same, domov pa se vrnejo z novimi prijateljstvi, poznanstvi in občutkom pripadnosti skupnosti. Po besedah strokovnjakov prav takšna neformalna druženja pogosto vodijo do globljih pogovorov in pristnejših povezav.

Instagram ni najpomembnejši

Čeprav družbena omrežja pogosto ustvarjajo vtis, da mora biti popoln dopust predvsem fotogeničen, strokovnjaki opozarjajo, da je pri izbiri oddiha pomembnejša organizacija programa in občutek miru, ki ga destinacija ponuja. Ključno vprašanje zato ni, kaj boste na takšnem dopustu objavili na družbenih omrežjih, temveč kaj boste od njega odnesli v vsakdanje življenje.

Bi lahko trend postal še večji?