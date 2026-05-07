Medtem ko večina staršev nemočno opazuje, kako cene počitniških paketov med šolskimi počitnicami rastejo v nebo, je Laura Melling našla nenavadno, a učinkovito rešitev. Preprosto povedano, svoja otroka vzame iz šole takrat, ko so potovanja najcenejša. Šolske kazni, ki v Veliki Britaniji znašajo približno 95 evrov po otroku za neopravičen izostanek, zanjo niso ovira, temveč le manjša postavka v proračunu. Njen cilj je preprost: omogočiti družini luksuzno izkušnjo za delček cene, ki bi jo sicer plačali julija ali avgusta, ko so turistične zmogljivosti najbolj zasedene in najdražje, poroča stran net.hr.
Izračun, ki šokira
Poglejmo konkretne številke, ki starše silijo v takšne odločitve. Za svojo avanturo v deželo Božička januarja sta Laura in Paul plačala 45 evrov za let, medtem ko bi v času božičnih počitnic plačala neverjetnih 800 evrov po osebi. Namesto da bi za hotel odštela 2.200 evrov, sta ga dobila za 580 evrov. Tudi če k temu prištejemo šolsko kazen, ki znaša okoli 95 evrov na starša in otroka (skupaj 380 evrov za celo družino), je končni izračun še vedno močno na njuni strani.
Kako otroci nadoknadijo zamujeno?
Veliko ljudi se sprašuje, ali takšni izostanki škodijo šolskemu uspehu otrok. Laura pojasnjuje, da sta Lucy in Emily pridni učenki in da nikoli ne manjkata takrat, ko so na urniku pomembni testi. Ko sta na potovanju, uporabljata posebne aplikacije in delovne zvezke, da ostaneta v stiku s snovjo. Po njenem mnenju je spoznavanje tujih kultur in narave v živo veliko bolj koristno kot ure in ure sedenja v zaprtih prostorih. Deklici sta že zdaj videli več sveta kot večina njunih sošolcev, kar jima daje širša obzorja in samozavest, ki je v šoli ni mogoče preprosto pridobiti.
Izvensezonsko potovanje se nanaša na obisk turističnih destinacij v času, ko povpraševanje ni na vrhuncu. V turizmu ločimo glavno sezono, ko so cene najvišje zaradi velikega števila obiskovalcev, in izvensezonsko obdobje, ko so cene nastanitev in prevozov bistveno nižje. To obdobje pogosto ponuja mirnejšo izkušnjo brez gneče, vendar lahko vključuje tudi manj ugodne vremenske razmere ali omejeno delovanje določenih turističnih storitev.
V Veliki Britaniji je obisk šole zakonsko obvezen, sistem glob (t.i. 'penalty notices') pa je bil uveden kot mehanizem za zagotavljanje redne prisotnosti učencev. Namen teh ukrepov je preprečiti, da bi starši otroke izpisovali iz pouka zaradi cenejših počitnic, saj šolski sistem meni, da nenehno izostajanje negativno vpliva na kontinuiteto učenja, socializacijo in akademski uspeh otrok. Globe so tako orodje za vzdrževanje šolske discipline na nacionalni ravni.
