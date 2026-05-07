Medtem ko večina staršev nemočno opazuje, kako cene počitniških paketov med šolskimi počitnicami rastejo v nebo, je Laura Melling našla nenavadno, a učinkovito rešitev. Preprosto povedano, svoja otroka vzame iz šole takrat, ko so potovanja najcenejša. Šolske kazni, ki v Veliki Britaniji znašajo približno 95 evrov po otroku za neopravičen izostanek, zanjo niso ovira, temveč le manjša postavka v proračunu. Njen cilj je preprost: omogočiti družini luksuzno izkušnjo za delček cene, ki bi jo sicer plačali julija ali avgusta, ko so turistične zmogljivosti najbolj zasedene in najdražje, poroča stran net.hr.

Izračun, ki šokira

Poglejmo konkretne številke, ki starše silijo v takšne odločitve. Za svojo avanturo v deželo Božička januarja sta Laura in Paul plačala 45 evrov za let, medtem ko bi v času božičnih počitnic plačala neverjetnih 800 evrov po osebi. Namesto da bi za hotel odštela 2.200 evrov, sta ga dobila za 580 evrov. Tudi če k temu prištejemo šolsko kazen, ki znaša okoli 95 evrov na starša in otroka (skupaj 380 evrov za celo družino), je končni izračun še vedno močno na njuni strani.

Ste vedeli, da se šolske globe v Veliki Britaniji začnejo pri približno 95 evrih? Kljub temu, da je družina skupaj plačala že preko 500 evrov kazni, ostaja njihova računica več kot pozitivna, saj so s potovanji izven sezone prihranili tisoče evrov več, kot so jih dali državi.

Številni starši potujejo v času šole, saj je takrat ceneje.

Kako otroci nadoknadijo zamujeno?

Veliko ljudi se sprašuje, ali takšni izostanki škodijo šolskemu uspehu otrok. Laura pojasnjuje, da sta Lucy in Emily pridni učenki in da nikoli ne manjkata takrat, ko so na urniku pomembni testi. Ko sta na potovanju, uporabljata posebne aplikacije in delovne zvezke, da ostaneta v stiku s snovjo. Po njenem mnenju je spoznavanje tujih kultur in narave v živo veliko bolj koristno kot ure in ure sedenja v zaprtih prostorih. Deklici sta že zdaj videli več sveta kot večina njunih sošolcev, kar jima daje širša obzorja in samozavest, ki je v šoli ni mogoče preprosto pridobiti.