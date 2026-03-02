Hostel v Londonu za ceno piva: naključje, napaka ali neverjetna sreča?

V središču enega najdražjih mest na svetu se je 24-letni Britanec Spencer Hewins iz Ashforda znašel v precej nenavadni situaciji: za svojo nočitev je plačal zgolj 6,05 funta (6,85 evra) – manj, kot bi odštel za povprečen vrček piva v Londonu. Kot poročajo pri SWNS/Discover in Yahoo News UK, je ugodno sobo našel v Bell House Hostlu na Bell Street, le nekaj korakov od Regent's Parka. Spencer je v prestolnico pripotoval na zaposlitveni razgovor in potreboval hitro, predvsem pa poceni rešitev. Ko je na platformi Hostelworld zagledal ponudbo za 6 funtov, je sprva mislil, da gre za napako, je poročala stran Profimedia. "Cena me je neverjetno šokirala. Najprej sem mislil, da gre za pomoto," je povedal.

Kakšne pogoje ponuja hostel za tako nizek znesek?

Po poročanju SWNS je bila Spencerjeva izkušnja presenetljivo solidna. Delil je sobo z osmimi drugimi gosti, imel je dostop do skupnih tušev, wifija ter omaric za zaklepanje. Čeprav je bil prostor skromen in nekoliko natrpan, kot je sam opisal, je bilo čisto, postelja pa udobna. Edina večja nevšečnost? Hrupno smrčanje sostanovalcev. Njegov video o izkušnji je na družbenih omrežjih postal viralen, kar je sprožilo vprašanje: kako je mogoče, da hostel v središču Londona ponudi nočitev za manj kot 7 funtov?

Ocene gostov razkrivajo drugo plat zgodbe

Čeprav je bil Spencer zadovoljen, ocene gostov na platformi Tripadvisor kažejo nekoliko bolj mešano sliko. Bell House Hostel ima povprečno oceno 3,2 od 5 na podlagi 19 ocen. Gostje omenjajo: - povprečno čistočo, - skromno opremo, - skupne kopalnice, - odlično lokacijo. Prav ta kombinacija – nižja kakovost, skupni prostori in dodatni popusti – lahko vodi do ekstremno nizkih cen, predvsem takrat, ko ima hostel veliko prostih kapacitet in jih želi hitro zapolniti.

Je 6 funtov dobra kupčija ali znak za alarm?

Glede na primerjave iz Yahoo News UK in SWNS velja: - 6 funtov (6,85 evra) je izjemno nizka cena, saj prenočišča v londonskih hostlih običajno stanejo 20–40 funtov na noč (od 22,84 do 45,68 evra). - Povprečen vrček piva v Londonu stane okoli 7,50 funta (8,56 evra), kar pomeni, da je Spencer za prenočitev plačal manj kot za pivo. - Lokacija hostla je velika prednost, saj je Regent's Park oddaljen le nekaj korakov. Po drugi strani pa fotografije, ki jih delijo gostje na Tripadvisorju, razkrivajo tudi zaskrbljujoča stanja nekaterih prostorov, kar potrjuje, da je izkušnja lahko zelo odvisna od trenutnega stanja, zasedenosti in pričakovanj gosta.

Londonski hostel, ki razburka domišljijo popotnikov

Spencerjev primer dokazuje, da se v Londonu ob pravem času in s kančkom sreče lahko najde izjemno poceni prenočišče. Bell House Hostel je zanj predstavljal odlično razmerje med ceno in kakovostjo, čeprav v očeh drugih gostov ne blesti. Za popotnike, ki jim je pomembna predvsem lokacija in nizka cena, je takšna izbira lahko zanimiva. Za tiste, ki od hostla pričakujejo več zasebnosti, udobja in zanesljive kakovosti, pa morda manj.