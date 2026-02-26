Ste že opazili, da so deklaracije na izdelkih pogosto zasnovane tako, da vam ne povedo celotne resnice? Čeprav proizvajalci sledijo zakonskim pravilom, so besedila, slike in poudarki na embalaži pogosto oblikovani tako, da ustvarjajo občutek varnosti in kakovosti. Analize potrošniških organizacij in tujih medijev kažejo, da podjetja izkoriščajo nejasna pravila, uporabljajo marketinške bližnjice in skrbno izbrane besede, da bi vas prepričala k nakupu. Stran The Guardian npr. opozarja, da številne trditve o "trajnostni embalaži" zvenijo prepričljivo, vendar v resnici odražajo minimalen delež recikliranih materialov, pogosto zgolj 5 odstotkov. Tudi Daily Mail poroča, da proizvajalci izrabljajo potrošnikovo nepoznavanje prehranskih podatkov in s tem ustvarjajo zmedo pri razumevanju dejanske hranilne vrednosti izdelkov. V nadaljevanju predstavljamo najpogostejše trike, ki se pojavljajo na deklaracijah in na katere morate biti še posebej pozorni.

1. "Brez dodanega sladkorja" ni isto kot "brez sladkorja"

icon-expand Nakupovanje hrane FOTO: Adobe Stock

Napis brez dodanega sladkorja na embalaži pogosto ustvari vtis, da je izdelek zdrav. A ta oznaka ne pomeni, da izdelek ne vsebuje sladkorja - še vedno ga lahko vsebuje naravno, lahko pa vključuje tudi koncentrirane sadne sokove, ki so v resnici oblika tekočega sladkorja. Potrošniške raziskave in strokovni viri poudarjajo, da se dodani sladkor na deklaracijah pogosto skriva pod alternativnimi imeni: glukozno-fruktozni sirup, dekstroza, maltodekstrin, invertni sirup ... Če so ti na vrhu seznama sestavin, je izdelek kljub obljubam lahko zelo sladek. Consumer Reports opozarja, da proizvajalci pogosto ustvarijo prepričanje, da so izdelki zdravi, čeprav lahko vsebujejo presenetljivo veliko sladkorja (npr. žitna mešanica z 14 g dodanega sladkorja na porcijo), poroča Daily Mail.

2. Besede, ki zvenijo "domače", a nimajo nobene pravne teže

Izrazi, kot so naravno, domače, tradicionalno, po receptu naših babic in podobno, nimajo enotne pravne definicije. So čisti marketing - ustvarjeni, da vzbudijo občutek topline, domačnosti in zaupanja. Kot navajajo tuji prehranski analitiki, so takšni izrazi dovoljeni, dokler niso neposredno zavajajoči, vendar sami po sebi ne pomenijo ničesar o dejanski kakovosti ali sestavi izdelka. Edini zanesljiv podatek ostaja: popis sestavin. MinuteFood v svoji analizi opozarja, da je izraz "naraven" eden najbolj zlorabljenih, saj ga podjetja uporabljajo tudi v primerih, ko izdelek vsebuje aditive ali predelane sestavine, ki niso "naravne" po potrošniških pričakovanjih.

3. Privlačne slike na embalaži skrivajo droben tisk

icon-expand Nakupovanje hrane FOTO: Adobe Stock

Ste že kdaj kupili izdelek z veliko sliko malin, nato pa na deklaraciji prebrali "malina 3 %"? To je klasičen primer zavajajoče predstavitve izdelka. Podoba na embalaži ni zavezujoča - sestavine odločajo o tem, kaj je v izdelku. Podobno je pri izdelkih, ki se predstavljajo kot integralni: pogosto gre za mešanico bele in polnozrnate moke, pri čemer je polnozrnatega deleža lahko zelo malo. V tujini se je zaradi takšnih primerov pojavilo več tožb proti proizvajalcem, kjer so sodišča presojala, da vizualni elementi ustvarjajo nerealna pričakovanja o vsebini izdelka. Ameriška stran CNN je poročala o primerih pijač in žitnih izdelkov, kjer so slike sadja dale napačen vtis o dejanskem deležu sestavin, kar je privedlo do kolektivnih tožb za zavajajoče pakiranje.

4. Poudarjena ena "zdrava" lastnost prikrije druge težave

Bogat s proteini, vir vlaknin, z dodanim vitaminom ... To je pogosto res, a je le del zgodbe. Proizvajalci poudarijo eno pozitivno lastnost, da preusmerijo pozornost od manj prijetnih sestavin, kot so: dodani sladkorji, nasičene maščobe, ojačevalci okusa. Daily Mail in The Guardian opozarjata, da se takšna zavajanja pojavljajo pogosto: npr. izdelki z dodatki vitaminov imajo hkrati lahko izjemno visoko vsebnost sladkorja ali soli, kar močno zmanjša njihovo "zdravost" kljub zvenečim obljubam na sprednji strani embalaže.

5. Fiktivne porcije ustvarjajo vtis manj kaloričnega živila

Tuji mediji opozarjajo tudi, da deklaracije velikokrat navajajo nizko kalorično vrednost, denimo 90 kcal na porcijo. A porcija lahko tehta le 30 g medtem ko celotno pakiranje tehta 150 g. Tako zaužijete več kalorij, kot mislite, ker porcijo določa proizvajalec, ne vaše realne prehranske navade. Zato je pomembno, da je jasno označeno, kolikšna je vrednost na 100 g izdelka. Tuje analize, ki preučujejo zavajajoče označevanje po svetu, opozarjajo, da je manipulacija velikosti porcije eden najbolj razširjenih in zakonsko še vedno dopustnih trikov. Viri poročajo, da npr. prigrizki pogosto navajajo porcijo 10–11 kosov, čeprav večina ljudi poje realno dvakrat ali trikrat več, kar pomeni tudi občutno višji vnos sladkorjev, soli in maščob.

6. "Brez glutena" tudi tam, kjer glutena nikoli ni bilo

Proizvajalci pogosto dodajo oznako brez glutena, da izdelek zveni bolj poseben ali zdrav. Na ta način ustvarijo marketing za izdelek, ki ni prav nič drugačen od generične različice. Tujina ta pojav dobro dokumentira v kontekstu t. i. "health halo" označevanja, kjer podjetja izkoriščajo trende (npr. gluten-free), da dvignejo zaznano vrednost izdelka, čeprav to ne pomeni nobene dodatne koristi.

7. Skriti aditivi pod drugačnimi imeni

icon-expand Aditivi FOTO: AdobeStock

Številni dodatki in sladkorji imajo alternativna imena, zaradi katerih jih potrošniki na hitro spregledate. Pri tem gre za preizkušen marketinški vzorec, ki izkorišča dejstvo, da je povprečen kupec ob poplavi izrazov na deklaraciji manj pozoren na podrobnosti, še posebej, če je sprednja stran embalaže oblikovana kot "zdrava" ali "naravna".

Kako se zaščitite? Tri ključne točke, ki jih morate vedno preveriti

Ne glede na vse marketinške trike so na deklaraciji res pomembni le trije podatki: 1. Popis sestavin Preberite celoten seznam ne le prvih dveh ali treh sestavin. 2. Vrstni red sestavin Vrh seznama = največji delež v izdelku. 3. Hranilne vrednosti na 100 g To je najbolj pošten podatek, saj vas ne more zavesti s prirejenimi "porcijami". Zavajajoče marketinške oznake vas lahko hitro premamijo, a pravilen vpogled v deklaracijo omogoča, da se odločate informirano kar je danes, v poplavi marketinških trikov, pomembnejše kot kadarkoli.